Az oroszok most messzire mentek: támadás érte az EU ukrajnai kirendeltségét
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között - számolt be az Euractiv.
Az Európai Unió ukrajnai képviselete jelentős károkat szenvedett, amikor Oroszország csütörtökön rakétákkal támadta Kijevet. Marta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa közösségi oldalán elítélte a támadást, amit a béke elutasításának és a terror választásának nevezett.
Katarina Mathernova, az EU kijevi nagykövete közölte, hogy a képviselet épülete súlyosan megrongálódott a lökéshullám következtében, amelyet egy közeli civil épületet ért közvetlen rakétatalálat okozott. A támadásban legalább 10 ember meghalt és 30 megsebesült.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy két rakéta csapódott be az épülettől 50 méterre, 20 másodperces különbséggel. Megerősítette, hogy az EU személyzete biztonságban van a "könyörtelen" éjszakai bombázások ellenére.
Az orosz fél az utóbbi hónapokban fokozta Ukrajna bombázását, miközben a nyugati diplomáciai erőfeszítések megrekedtek. Moszkva elutasítja a kétoldalú találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető között, annak ellenére, hogy Zelenszkij támogatja az ötletet, és Donald Trump amerikai elnök is sürgeti a diplomáciai rendezést. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint a rakétatámadás azt bizonyítja, hogy Moszkva "szándékosan eszkalálja" a háborút. "Miközben a világ a béke útját keresi, Oroszország rakétákkal válaszol" – mondta, hozzátéve, hogy "Oroszországnak abba kell hagynia az öldöklést és tárgyalnia kell."
Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter szerint az EU képviselete elleni támadás a bécsi egyezmény közvetlen megsértése, amely biztosítja a diplomaták fizikai biztonságát és a nemzeti nagykövetségek, képviseletek sérthetetlenségét.
Zelenszkij elnök megjegyezte, hogy a Kijev elleni "masszív" éjszakai támadás, amely három gyermek életét is követelte, határozott választ érdemel a nemzetközi közösségtől, különösen Magyarországtól és Kínától. Az Európai Bizottság új szankciós csomagot készít elő – a 19.-et a teljes körű orosz invázió kezdete óta –, amelyet várhatóan jövő hónapban terjesztenek a tagállamok elé jóváhagyásra.
Ez nem az első alkalom, hogy Oroszország a képviselet környékén lévő civil infrastruktúrát támadta. Júniusban egy Shahed drón "súlyosan megrongálta" a képviselet melletti irodaépületet. A British Council, amelynek irodái a közelben találhatók, szintén jelentős károkat szenvedett a csütörtöki támadásban.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
Izraeli dróntámadások hat szíriai katona életét követelték Damaszkusz déli külvárosában, miközben többen megsebesültek a keddi légicsapásokban.
Jelentések szerint amerikai állampolgárok titkos műveleteket folytattak Grönlandon.
Románia jelenleg 27 jelentős fegyverkezési és beszerzési programot hajt végre, amelyek minden haderőnemre kiterjednek.
Keddtől a 18–22 év közötti ukrán férfiak is elhagyhatják az országot – ez főként a tanulmányaikat tervezőknek kedvez.
Az amerikai fegyvergyárak jelentősen bővítették gyártókapacitásukat, többek között a Patriot-rakéták előállítását is megsokszorozták.
Az ukrán hadsereg az elmúlt két hétben fokozta a támadásokat az orosz olajipari létesítmények ellen, jelentős károkat okozva a finomítói kapacitásokban és az olajszállítási infrastruktúrában.
Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki teherautójával életveszélyes manővert hajtott végre az M0-ás autóúton – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.
Németországi sörgyárak csődhullámát jósolja a napokban az Oettinger vezérigazgatója.
Meredeken emelkedett a kalóztámadások száma a Malaka-szorosban és Szingapúr környékén.
Az indiai gyémántipar súlyos válságban van, miután a kínai kereslet gyengülése után most az amerikai vámok emelése fenyegeti a szektor legnagyobb exportpiacát.
Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ukrán hadsereg megerősítése a legfőbb prioritás.
Kedd reggel még felfrissülhetünk a kissé üdébb levegőben, de sokáig nem tart a hűvös: a délelőtti órákban gyorsan emelkedik a hőmérséklet.
Korhatáros szabályozást javasolt a közösségi médiában Hendrik Streeck, a német szövetségi kormány drogügyi megbízottja egy hétfőn megjelent német lapinterjúban.
Zelenszkij bejelentette: a hét második felében újabb amerikai–ukrán találkozó lesz a háború lezárásáról.
Megszólalt a Munkácson működő, amerikai Flex gyár a múlt heti rakétatámadás ügyében. A közleményüket változtatás nélkül idézzük.
A gárdisták többsége M17-es pisztolyt, kisebb részük M4-es puskát fog hordani, de ezeket kizárólag önvédelmi célokra használhatják.
A földi rendszerekkel kapcsolatos probléma miatt elhalasztották a SpaceX Starship űrhajójának vasárnapra tervezett tízedik tesztrepülését.
