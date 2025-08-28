Az oroszok most messzire mentek: támadás érte az EU ukrajnai kirendeltségét

Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között - számolt be az Euractiv.

Az Európai Unió ukrajnai képviselete jelentős károkat szenvedett, amikor Oroszország csütörtökön rakétákkal támadta Kijevet. Marta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa közösségi oldalán elítélte a támadást, amit a béke elutasításának és a terror választásának nevezett.

Katarina Mathernova, az EU kijevi nagykövete közölte, hogy a képviselet épülete súlyosan megrongálódott a lökéshullám következtében, amelyet egy közeli civil épületet ért közvetlen rakétatalálat okozott. A támadásban legalább 10 ember meghalt és 30 megsebesült.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy két rakéta csapódott be az épülettől 50 méterre, 20 másodperces különbséggel. Megerősítette, hogy az EU személyzete biztonságban van a "könyörtelen" éjszakai bombázások ellenére.

Az orosz fél az utóbbi hónapokban fokozta Ukrajna bombázását, miközben a nyugati diplomáciai erőfeszítések megrekedtek. Moszkva elutasítja a kétoldalú találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető között, annak ellenére, hogy Zelenszkij támogatja az ötletet, és Donald Trump amerikai elnök is sürgeti a diplomáciai rendezést. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint a rakétatámadás azt bizonyítja, hogy Moszkva "szándékosan eszkalálja" a háborút. "Miközben a világ a béke útját keresi, Oroszország rakétákkal válaszol" – mondta, hozzátéve, hogy "Oroszországnak abba kell hagynia az öldöklést és tárgyalnia kell."

Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter szerint az EU képviselete elleni támadás a bécsi egyezmény közvetlen megsértése, amely biztosítja a diplomaták fizikai biztonságát és a nemzeti nagykövetségek, képviseletek sérthetetlenségét.

Zelenszkij elnök megjegyezte, hogy a Kijev elleni "masszív" éjszakai támadás, amely három gyermek életét is követelte, határozott választ érdemel a nemzetközi közösségtől, különösen Magyarországtól és Kínától. Az Európai Bizottság új szankciós csomagot készít elő – a 19.-et a teljes körű orosz invázió kezdete óta –, amelyet várhatóan jövő hónapban terjesztenek a tagállamok elé jóváhagyásra.

Ez nem az első alkalom, hogy Oroszország a képviselet környékén lévő civil infrastruktúrát támadta. Júniusban egy Shahed drón "súlyosan megrongálta" a képviselet melletti irodaépületet. A British Council, amelynek irodái a közelben találhatók, szintén jelentős károkat szenvedett a csütörtöki támadásban.