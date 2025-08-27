A magyar kormány júliusban nyújtotta be keresetét a luxembourgi Törvényszékhez, amelyet a bíróság hétfőn befogadott.
Veszélyben Ukrajna szíve? Orosz csapatok betörtek a kulcsfontosságú régióba
Az orosz hadsereg átlépte a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk régió határát, és megpróbál hídfőállást kialakítani a területen, amit az ukrán erők is elismertek, bár hangsúlyozták, hogy az előrenyomulást megállították.
"Ez az első ilyen nagy méretű támadás a Dnyipropetrovszk régióban" - nyilatkozta Viktor Trehubov, a Dnyipro Hadműveleti-Stratégiai Csoporttól a BBC-nek, hozzátéve, hogy az orosz előrenyomulást sikerült megállítaniuk.
Oroszország a nyár folyamán többször is azt állította, hogy benyomult a területre, miközben csapatai a Donyeck régióból próbálnak mélyebbre hatolni az ukrán területeken. Június elején orosz tisztviselők bejelentették, hogy offenzíva indult Dnyipropetrovszkban, bár a legfrissebb ukrán jelentések szerint alig lépték át a régió határát.
Az ukrán DeepState térképészeti projekt kedden azt közölte, hogy Oroszország elfoglalt két falut a régió határán belül: Zaporizskét és Novohrihorivkát. Az ukrán fegyveres erők vezérkara azonban cáfolta ezt, közleményükben hangsúlyozták, hogy a katonaság továbbra is ellenőrzése alatt tartja Zaporizskét, és Novohrihorivka térségében is aktív harcok zajlanak.
Moszkva nem jelentett be területi igényt Dnyipropetrovszkra, ellentétben Donyeckkel és Ukrajna négy másik keleti régiójával, de támadta a nagyvárosait, köztük a régió központját, Dnyiprót. Egy szerdára virradó éjszakai támadás a szomszédos Poltava régió energetikai szektorát is célba vette.
Bár az orosz erők lassan haladnak a területfoglalással és rendkívül magas veszteségeket szenvednek, a közelmúltban sikereket értek el Donyeckben. Egy kisebb gyalogsági csoport váratlanul 10 kilométeres előrenyomulást hajtott végre az ukrán védelmi vonalakon túl Dobropillia közelében a hónap elején, de a legfrissebb jelzések szerint előrenyomulásukat megállították.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Putyin állítólag közölte Trumppal, hogy hajlandó lenne befejezni a háborút, ha Ukrajna átadná a Donyecki régió általa még ellenőrzött területeit, de sok ukrán úgy véli, az orosz vezetőnek más tervei vannak. Pavlo Palisa ezredes, az elnöki hivatal helyettes vezetője júniusban figyelmeztette az amerikai újságírókat, hogy a Kreml Ukrajna teljes, Dnyipro folyótól keletre eső területét el akarja foglalni.
Ukrajna közben bejelentette, hogy a 18-22 éves férfiak külföldre utazhatnak, enyhítve azon a törvényen, amely eddig minden 60 év alatti férfi számára engedélyhez kötötte a kiutazást. Sviridenko miniszterelnök közölte, hogy a változás azokra is vonatkozik, akik jelenleg más országokban tartózkodnak - vagyis most visszatérhetnek Ukrajnába, majd ismét elhagyhatják az országot, ha úgy kívánják.
Izraeli dróntámadások hat szíriai katona életét követelték Damaszkusz déli külvárosában, miközben többen megsebesültek a keddi légicsapásokban.
Jelentések szerint amerikai állampolgárok titkos műveleteket folytattak Grönlandon.
Az amerikai fegyvergyárak jelentősen bővítették gyártókapacitásukat, többek között a Patriot-rakéták előállítását is megsokszorozták.
Az ukrán hadsereg az elmúlt két hétben fokozta a támadásokat az orosz olajipari létesítmények ellen, jelentős károkat okozva a finomítói kapacitásokban és az olajszállítási infrastruktúrában.
Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki teherautójával életveszélyes manővert hajtott végre az M0-ás autóúton – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.
Németországi sörgyárak csődhullámát jósolja a napokban az Oettinger vezérigazgatója.
Meredeken emelkedett a kalóztámadások száma a Malaka-szorosban és Szingapúr környékén.
Az indiai gyémántipar súlyos válságban van, miután a kínai kereslet gyengülése után most az amerikai vámok emelése fenyegeti a szektor legnagyobb exportpiacát.
Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ukrán hadsereg megerősítése a legfőbb prioritás.
Kedd reggel még felfrissülhetünk a kissé üdébb levegőben, de sokáig nem tart a hűvös: a délelőtti órákban gyorsan emelkedik a hőmérséklet.
Korhatáros szabályozást javasolt a közösségi médiában Hendrik Streeck, a német szövetségi kormány drogügyi megbízottja egy hétfőn megjelent német lapinterjúban.
Zelenszkij bejelentette: a hét második felében újabb amerikai–ukrán találkozó lesz a háború lezárásáról.
Megszólalt a Munkácson működő, amerikai Flex gyár a múlt heti rakétatámadás ügyében. A közleményüket változtatás nélkül idézzük.
A gárdisták többsége M17-es pisztolyt, kisebb részük M4-es puskát fog hordani, de ezeket kizárólag önvédelmi célokra használhatják.
A földi rendszerekkel kapcsolatos probléma miatt elhalasztották a SpaceX Starship űrhajójának vasárnapra tervezett tízedik tesztrepülését.
Szergej Lavrov az amerikai NBC televíziónak adott interjújában kijelentette, hogy elismerik Volodimir Zelenszkijt Ukrajna vezetőjének, és készek tárgyalni vele.
A sugárzási szint normális maradt, és személyi sérülés nem történt.
Több európai postai szolgáltató felfüggeszti a kereskedelmi csomagok kézbesítését az Egyesült Államokba.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.