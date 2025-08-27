2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Orosz tankok légi felvételén a második világháborús kurszki csata helyszínén, a nyugat-oroszországi Belgorodi területen, közel az ukrán határhoz.
Világ

Veszélyben Ukrajna szíve? Orosz csapatok betörtek a kulcsfontosságú régióba

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 16:46

Az orosz hadsereg átlépte a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk régió határát, és megpróbál hídfőállást kialakítani a területen, amit az ukrán erők is elismertek, bár hangsúlyozták, hogy az előrenyomulást megállították.

"Ez az első ilyen nagy méretű támadás a Dnyipropetrovszk régióban" - nyilatkozta Viktor Trehubov, a Dnyipro Hadműveleti-Stratégiai Csoporttól a BBC-nek, hozzátéve, hogy az orosz előrenyomulást sikerült megállítaniuk.

Oroszország a nyár folyamán többször is azt állította, hogy benyomult a területre, miközben csapatai a Donyeck régióból próbálnak mélyebbre hatolni az ukrán területeken. Június elején orosz tisztviselők bejelentették, hogy offenzíva indult Dnyipropetrovszkban, bár a legfrissebb ukrán jelentések szerint alig lépték át a régió határát.

Az ukrán DeepState térképészeti projekt kedden azt közölte, hogy Oroszország elfoglalt két falut a régió határán belül: Zaporizskét és Novohrihorivkát. Az ukrán fegyveres erők vezérkara azonban cáfolta ezt, közleményükben hangsúlyozták, hogy a katonaság továbbra is ellenőrzése alatt tartja Zaporizskét, és Novohrihorivka térségében is aktív harcok zajlanak.

Moszkva nem jelentett be területi igényt Dnyipropetrovszkra, ellentétben Donyeckkel és Ukrajna négy másik keleti régiójával, de támadta a nagyvárosait, köztük a régió központját, Dnyiprót. Egy szerdára virradó éjszakai támadás a szomszédos Poltava régió energetikai szektorát is célba vette.

Bár az orosz erők lassan haladnak a területfoglalással és rendkívül magas veszteségeket szenvednek, a közelmúltban sikereket értek el Donyeckben. Egy kisebb gyalogsági csoport váratlanul 10 kilométeres előrenyomulást hajtott végre az ukrán védelmi vonalakon túl Dobropillia közelében a hónap elején, de a legfrissebb jelzések szerint előrenyomulásukat megállították.

Putyin állítólag közölte Trumppal, hogy hajlandó lenne befejezni a háborút, ha Ukrajna átadná a Donyecki régió általa még ellenőrzött területeit, de sok ukrán úgy véli, az orosz vezetőnek más tervei vannak. Pavlo Palisa ezredes, az elnöki hivatal helyettes vezetője júniusban figyelmeztette az amerikai újságírókat, hogy a Kreml Ukrajna teljes, Dnyipro folyótól keletre eső területét el akarja foglalni.

Ukrajna közben bejelentette, hogy a 18-22 éves férfiak külföldre utazhatnak, enyhítve azon a törvényen, amely eddig minden 60 év alatti férfi számára engedélyhez kötötte a kiutazást. Sviridenko miniszterelnök közölte, hogy a változás azokra is vonatkozik, akik jelenleg más országokban tartózkodnak - vagyis most visszatérhetnek Ukrajnába, majd ismét elhagyhatják az országot, ha úgy kívánják.
Címlapkép: Getty Images
