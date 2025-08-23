2025. augusztus 23. szombat Bence
Praid, Románia - 2006. február 15: Turisták a praidi földalatti sóbányában, amely a légúti és allergiás betegségekre gyakorolt állítólagos gyógyító hatásáról ismert.
Világ

Bíróságra viszi az ügyet a minisztérium: most megnézhetik magukat a parajdi sóbánya részvényesei

Pénzcentrum
2025. augusztus 23. 14:36

A gazdasági minisztérium bírósághoz fordult, miután az Országos Sóipari Társaság (Salrom) részvényesei megtagadták a vállalat igazgatótanácsi tagjainak menesztését a parajdi bányakatasztrófa ügyében - írja az erdélyi lap, a Krónika Online.

Radu Miruță gazdasági miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy jogi útra terelték az ügyet, mivel a részvényesek közgyűlése nem volt hajlandó összeülni, hogy megállapítsa a Salromot ért veszteséget, ami törvényi kötelezettségük lett volna. "Annyira ragaszkodnak a székükhöz, hogy nem hajlandóak összeülni, pedig törvény kötelezi őket erre" – fogalmazott a tárcavezető.

A miniszter már július 3-án kezdeményezte a részvényesek közgyűlésének összehívását, hogy vonják vissza az igazgatótanács tagjainak mandátumát, és vonják őket felelősségre a károkozásért. Miruță határozottan cáfolta azt az állítást, miszerint a katasztrófa előre nem látható lett volna. A tárcavezető kiemelte, hogy már 2006-ból származó hivatalos információk és számos szakvélemény figyelmeztetett a veszélyre, amelyeket az illetékesek figyelmen kívül hagytak. "Ezeket a hivatalos információkat semmibe vették, a veszélyt semmibe vették" – hangsúlyozta.

A miniszter szerint a kockázatokról tudott a Salrom, a román vízügyi igazgatóság, az ásványi erőforrások országos ügynöksége (ANRM), valamint a gazdasági tárca is, amely felügyeli a bányavállalatot. Miruță a történteket a román állam tehetetlenségének tulajdonította, ahol az illetékes intézmények "addig hárították a felelősséget, amíg a természetnek már nem volt türelme".

A parajdi sóbányába május végén tört be a felette folyó Korond-patak vize, amely néhány nap alatt teljesen elöntötte a létesítményt. A bánya Székelyföld egyik legjelentősebb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek látogattak, és amely nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a környék vendéglátóhelyeinek üzemeltetői és alkalmazottai számára is megélhetést biztosított.

