Az Auchant legutóbb 2023 novemberében érte hasonló támadás, amikor állítólag félmillió ügyfél adatait lopták el.
Megint beleszálltak a kínaiak a Trump-kormány vámjaiba: ezt üzenik mindenkinek, akit érint
Kína ellenzi az USA India elleni vámjait, és szorosabb együttműködést sürget Indiával. Emellett arra is bátorít más országokat, hogy ne hallgassanak, ha az USA vámokkal fenyegetőzik ellenük - írta meg a BBC.
Xu Feihong, Kína indiai nagykövete határozottan ellenzi Washington Indiára kivetett magas vámjait, és "zsarnoknak" nevezte az Egyesült Államokat. A nagykövet szerint az USA hosszú ideig élvezte a szabad kereskedelem előnyeit, most viszont a vámokat "alkueszközként" használja, hogy "túlzott árakat" követeljen más nemzetektől.
"Az USA akár 50%-os vámot is kivetett Indiára, és további emelésekkel fenyeget. Kína határozottan ellenzi ezt. A hallgatás csak felbátorítja a zsarnokot" – jelentette ki Xu csütörtökön.
Trump a hónap elején 25%-os büntetővámot vetett ki Indiára az orosz olaj és fegyverek vásárlása miatt. Az új vámtarifa augusztus 27-én lép életbe. India megnövekedett orosz olajimportja az ukrajnai háború kezdete óta feszültséget okozott az USA-val való kapcsolatában. India azzal védekezik, hogy jelentős energiaimportőrként a legolcsóbb nyersolajat kell vásárolnia, hogy megvédje millió szegény állampolgárát az emelkedő költségektől. India arra is rámutatott, hogy korábban a Biden-adminisztráció maga biztatta Indiát az orosz olaj vásárlására a globális energiapiacok stabilizálása érdekében.
A Washington és Delhi közötti feszült kereskedelmi kapcsolatok hátterében gyors enyhülés tapasztalható India és Kína viszonyában. A két szomszédos ország kapcsolata a 2020-as ladakhi összecsapások után mélypontra süllyedt, azóta fokozatosan dolgoznak a kapcsolatok normalizálásán.
A héten Wang Yi kínai külügyminiszter kétnapos látogatást tett Delhiben, ahol kijelentette, hogy Indiának és Kínának "partnerként", nem pedig "ellenségként vagy fenyegetésként" kellene tekintenie egymásra.
Xu csütörtökön hasonló nyilatkozatokat tett egy indiai fővárosi rendezvényen. A két országot Ázsia gazdasági növekedésének "kettős motorjának" nevezte, és hozzátette, hogy India és Kína egysége az egész világ javát szolgálja. A nagykövet több indiai vállalkozást hívott Kínába befektetni, és kifejezte reményét, hogy India "tisztességes, igazságos és megkülönböztetésmentes üzleti környezetet" biztosít majd a kínai vállalkozások számára.
"Jelenleg a vámháborúk és kereskedelmi háborúk megzavarják a globális gazdasági és kereskedelmi rendszert, a hatalmi politika és a dzsungel törvénye uralkodik, a nemzetközi szabályok és rend súlyos csapásokat szenvedett" – utalt Washington India és más országok elleni vámintézkedéseire.
Hozzátette, hogy "Kína határozottan India mellett áll a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) központú multilaterális kereskedelmi rendszer fenntartásában", valamint kijelentette, hogy Narendra Modi miniszterelnök közelgő kínai látogatása a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozójára "új lendületet ad majd a kínai-indiai kapcsolatoknak".
A megállapodás értelmében az EU-nak először jogszabályt kell elfogadnia az amerikai exportra vonatkozó vámok nullára csökkentéséről.
XIV. Leó pápa idén később Libanonba látogathat, ami első külföldi útja lenne májusi megválasztása óta.
Egy háborút lezáró megállapodás érdekében Ukrajnának valószínűleg fel kell adnia területeket - véli Csehország elnöke.
A dán állami postaszolgálat, a PostNord az év végén megszünteti levélkézbesítési szolgáltatását, miután a digitalizáció hatására drámaian visszaesett a levélforgalom.
Törökország kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának a háború lezárását célzó béketárgyalások keretében, ami akár katonai jelenlétet is magában foglalhat.
Oroszország az elmúlt hetek egyik legsúlyosabb légitámadását hajtotta végre Nyugat-Ukrajna ellen.
Róka fogta csuka, patthelyzet: a nyugati világ évtizedek óta brutális ipari kémkedéssel, kémek százezreinek „munkába állásával” vádolja Kínát, ők meg fordítva.
A Kreml óvatos nyilatkozatai szerint távol van még egy Putyin–Zelenszkij találkozó, és Moszkva inkább Washingtont célozza.
A támadás különösen aggasztó, mivel Munkács légvonalban mindössze 30 kilométerre található a magyar határtól.
A jegybank számított a 3,8%-os általános inflációra, de a szolgáltatási árak esetében csak 4,9%-os emelkedést várt.
Washingtonban túlzottan optimista a hangulat, miután európai vezetők és Volodimir Zelenszkij közösen keresték a kiutat a több mint három éve zajló háborúból.
A szemünk láttára omlik össze az orosz gazdaság: lehet, hogy tényleg az orosz medve vérzik ki először
Elemzők szerint a gazdasági és demográfiai problémák már most olyan mélységűek, hogy a háború lezárulta után sem lesz könnyű visszatérni a stabil növekedéshez.
A miniszter személyesen egyeztetett Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel.
Trump korábban bejelentette, hogy vezetői szintű tárgyalásokat kezdeményez Oroszország és Ukrajna között.
Világszerte csaknem 30 százalékkal csökkent 1990 óta az öngyilkosságok száma egy hétfőn publikált nagy léptékű nemzetközi tanulmány szerint.
Donald Trump amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleg nem akar megállapodást kötni az ukrajnai háború befejezéséről,
Oroszország csak akkor köthet hosszú távú békemegállapodást Ukrajnával, ha biztosítják az orosz biztonsági érdekeket és az oroszajkú kisebbség jogait.
Számos kérdés továbbra is megválaszolatlan az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
