Megint beleszálltak a kínaiak a Trump-kormány vámjaiba: ezt üzenik mindenkinek, akit érint

Kína ellenzi az USA India elleni vámjait, és szorosabb együttműködést sürget Indiával. Emellett arra is bátorít más országokat, hogy ne hallgassanak, ha az USA vámokkal fenyegetőzik ellenük - írta meg a BBC.

Xu Feihong, Kína indiai nagykövete határozottan ellenzi Washington Indiára kivetett magas vámjait, és "zsarnoknak" nevezte az Egyesült Államokat. A nagykövet szerint az USA hosszú ideig élvezte a szabad kereskedelem előnyeit, most viszont a vámokat "alkueszközként" használja, hogy "túlzott árakat" követeljen más nemzetektől.

"Az USA akár 50%-os vámot is kivetett Indiára, és további emelésekkel fenyeget. Kína határozottan ellenzi ezt. A hallgatás csak felbátorítja a zsarnokot" – jelentette ki Xu csütörtökön.

Trump a hónap elején 25%-os büntetővámot vetett ki Indiára az orosz olaj és fegyverek vásárlása miatt. Az új vámtarifa augusztus 27-én lép életbe. India megnövekedett orosz olajimportja az ukrajnai háború kezdete óta feszültséget okozott az USA-val való kapcsolatában. India azzal védekezik, hogy jelentős energiaimportőrként a legolcsóbb nyersolajat kell vásárolnia, hogy megvédje millió szegény állampolgárát az emelkedő költségektől. India arra is rámutatott, hogy korábban a Biden-adminisztráció maga biztatta Indiát az orosz olaj vásárlására a globális energiapiacok stabilizálása érdekében.

A Washington és Delhi közötti feszült kereskedelmi kapcsolatok hátterében gyors enyhülés tapasztalható India és Kína viszonyában. A két szomszédos ország kapcsolata a 2020-as ladakhi összecsapások után mélypontra süllyedt, azóta fokozatosan dolgoznak a kapcsolatok normalizálásán.

A héten Wang Yi kínai külügyminiszter kétnapos látogatást tett Delhiben, ahol kijelentette, hogy Indiának és Kínának "partnerként", nem pedig "ellenségként vagy fenyegetésként" kellene tekintenie egymásra.

Xu csütörtökön hasonló nyilatkozatokat tett egy indiai fővárosi rendezvényen. A két országot Ázsia gazdasági növekedésének "kettős motorjának" nevezte, és hozzátette, hogy India és Kína egysége az egész világ javát szolgálja. A nagykövet több indiai vállalkozást hívott Kínába befektetni, és kifejezte reményét, hogy India "tisztességes, igazságos és megkülönböztetésmentes üzleti környezetet" biztosít majd a kínai vállalkozások számára.

"Jelenleg a vámháborúk és kereskedelmi háborúk megzavarják a globális gazdasági és kereskedelmi rendszert, a hatalmi politika és a dzsungel törvénye uralkodik, a nemzetközi szabályok és rend súlyos csapásokat szenvedett" – utalt Washington India és más országok elleni vámintézkedéseire.

Hozzátette, hogy "Kína határozottan India mellett áll a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) központú multilaterális kereskedelmi rendszer fenntartásában", valamint kijelentette, hogy Narendra Modi miniszterelnök közelgő kínai látogatása a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozójára "új lendületet ad majd a kínai-indiai kapcsolatoknak".