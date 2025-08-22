Megszületett a megállapodás Trumppal a brutális vámokról: ez vár most Európára

Donald Trump visszalépett a gyógyszerekre és félvezetőkre tervezett magas vámok bevezetésétől, így az Európai Unióból származó termékekre is csak 15%-os vámot vetnek ki, szemben a korábban kilátásba helyezett 250%, illetve 100%-os tételekkel, közölte a BBC.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió csütörtökön nyilvánosságra hozott kereskedelmi megállapodásának új részletei szerint az EU-ból származó gyógyszerekre és félvezetőkre is csak 15%-os vámot vetnek ki, összhangban a legtöbb más ágazatra vonatkozó vámtétellel.

A megállapodás értelmében az EU-nak először jogszabályt kell elfogadnia az amerikai exportra vonatkozó vámok nullára csökkentéséről, hogy az autóexportra vonatkozó 27,5%-os vámot 15%-ra mérsékeljék.

A két fél közös nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy ez csak "az első lépés egy folyamatban", amely a kapcsolatok fejlődésével bővíthető. A kereskedelmi megállapodást először Trump és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök jelentette be a múlt hónapban Skóciában tartott találkozójukon.

Trump korábban a gyógyszeripari vámokat akár 250%-ra is emelte volna, mivel – ahogy a CNBC-nek nyilatkozta – "azt akarjuk, hogy a gyógyszereket a mi országunkban gyártsák". Az EU-tagállam Írország jelentős gyógyszerexportőr az USA felé, ahogy más európai országok is, például a dán székhelyű Novo Nordisk, az Ozempic gyártója.

Simon Harris, Írország miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere üdvözölte a biztosítékot, hogy a 15%-os vámtétel a gyógyszerekre és félvezetőkre is vonatkozik, ami "fontos védelmet nyújt az ír exportőröknek, akiket sokkal nagyobb vámok sújthattak volna".

A megállapodás szerint az USA szeptember 1-jétől alkalmazza az új 15%-os vámtételt a legtöbb európai árura, beleértve az európai félvezető- és faáru-exportot. Cserébe az EU nullára csökkenti a vámokat "minden amerikai ipari termékre", beleértve a mezőgazdasági termékeket, például a friss gyümölcsöket és zöldségeket, sertéshúst, bölényhúst és diófélék.

Maros Sefcovic uniós kereskedelmi biztos egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a megállapodás szerint az autókra vonatkozó 15%-os vámot visszamenőlegesen alkalmazzák attól a hónaptól kezdve, amikor a jogalkotási folyamat megkezdődik. Az EU "határozott szándéka", hogy ezt a folyamatot még ebben a hónapban elindítsa.

Sigrid de Vries, az Európai Autógyártók Szövetségének főigazgatója a BBC Today műsorában elmondta, hogy bár fontos a megállapodás, az autóipar "még nincs túl a nehézségeken", mivel a gyártók április óta "naponta millió eurókat fizetnek vámokban". "A megállapodás szerint 27,5%-ról 15%-ra csökkentjük a vámot, de 2,5%-ról indultunk, így a hatás továbbra is jelentős lesz" – tette hozzá.

A megállapodás hónapokig tartó vámfenyegetések és intenzív tárgyalások után született, miután Trump áprilisban először jelentette be, hogy 30%-os vámot vet ki minden európai exportra. Azonban mindkét oldalon csalódást keltett, hogy a borok és szeszes italok nem kaptak mentességet a vámok alól.

A francia borexportőrök szövetsége, a FEVS szerint ez "jelentős nehézségeket fog okozni a bor- és szeszesital-ágazatnak". Sefcovic elmondta, hogy a borok és szeszes italok esetében "sajnos nem jártunk sikerrel", bár hozzátette, hogy "ezek az ajtók nincsenek örökre zárva".

