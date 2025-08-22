2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
A MiniszterelnÃ¶ki SajtÃ³iroda Ã¡ltal kÃ¶zreadott kÃ©pen OrbÃ¡n Viktor miniszterelnÃ¶k (b) Ã©s Donald Trump talÃ¡lkozÃ³ja a korÃ¡bbi amerikai elnÃ¶k, republikÃ¡nus elnÃ¶kjelÃ¶lt floridai rezidenciÃ¡jÃ¡n, Mar-a-LagÃ³ban
Világ

Megszületett a megállapodás Trumppal a brutális vámokról: ez vár most Európára

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 10:34

Donald Trump visszalépett a gyógyszerekre és félvezetőkre tervezett magas vámok bevezetésétől, így az Európai Unióból származó termékekre is csak 15%-os vámot vetnek ki, szemben a korábban kilátásba helyezett 250%, illetve 100%-os tételekkel, közölte a BBC.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió csütörtökön nyilvánosságra hozott kereskedelmi megállapodásának új részletei szerint az EU-ból származó gyógyszerekre és félvezetőkre is csak 15%-os vámot vetnek ki, összhangban a legtöbb más ágazatra vonatkozó vámtétellel.

A megállapodás értelmében az EU-nak először jogszabályt kell elfogadnia az amerikai exportra vonatkozó vámok nullára csökkentéséről, hogy az autóexportra vonatkozó 27,5%-os vámot 15%-ra mérsékeljék.

A két fél közös nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy ez csak "az első lépés egy folyamatban", amely a kapcsolatok fejlődésével bővíthető. A kereskedelmi megállapodást először Trump és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök jelentette be a múlt hónapban Skóciában tartott találkozójukon.

Trump korábban a gyógyszeripari vámokat akár 250%-ra is emelte volna, mivel – ahogy a CNBC-nek nyilatkozta – "azt akarjuk, hogy a gyógyszereket a mi országunkban gyártsák". Az EU-tagállam Írország jelentős gyógyszerexportőr az USA felé, ahogy más európai országok is, például a dán székhelyű Novo Nordisk, az Ozempic gyártója.

Simon Harris, Írország miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere üdvözölte a biztosítékot, hogy a 15%-os vámtétel a gyógyszerekre és félvezetőkre is vonatkozik, ami "fontos védelmet nyújt az ír exportőröknek, akiket sokkal nagyobb vámok sújthattak volna".

A megállapodás szerint az USA szeptember 1-jétől alkalmazza az új 15%-os vámtételt a legtöbb európai árura, beleértve az európai félvezető- és faáru-exportot. Cserébe az EU nullára csökkenti a vámokat "minden amerikai ipari termékre", beleértve a mezőgazdasági termékeket, például a friss gyümölcsöket és zöldségeket, sertéshúst, bölényhúst és diófélék.

Maros Sefcovic uniós kereskedelmi biztos egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a megállapodás szerint az autókra vonatkozó 15%-os vámot visszamenőlegesen alkalmazzák attól a hónaptól kezdve, amikor a jogalkotási folyamat megkezdődik. Az EU "határozott szándéka", hogy ezt a folyamatot még ebben a hónapban elindítsa.

Tényleg megérte? Kiszámolták, ennyit kaszál az USA Donald Trump kemény vámjain
EZ IS ÉRDEKELHET
Tényleg megérte? Kiszámolták, ennyit kaszál az USA Donald Trump kemény vámjain
Donald Trump új vámintézkedései jelentősen átalakítják a globális kereskedelmet, miközben az USA átlagos vámszintje közel egy évszázados csúcsra emelkedett.

Sigrid de Vries, az Európai Autógyártók Szövetségének főigazgatója a BBC Today műsorában elmondta, hogy bár fontos a megállapodás, az autóipar "még nincs túl a nehézségeken", mivel a gyártók április óta "naponta millió eurókat fizetnek vámokban". "A megállapodás szerint 27,5%-ról 15%-ra csökkentjük a vámot, de 2,5%-ról indultunk, így a hatás továbbra is jelentős lesz" – tette hozzá.

A megállapodás hónapokig tartó vámfenyegetések és intenzív tárgyalások után született, miután Trump áprilisban először jelentette be, hogy 30%-os vámot vet ki minden európai exportra. Azonban mindkét oldalon csalódást keltett, hogy a borok és szeszes italok nem kaptak mentességet a vámok alól.

A francia borexportőrök szövetsége, a FEVS szerint ez "jelentős nehézségeket fog okozni a bor- és szeszesital-ágazatnak". Sefcovic elmondta, hogy a borok és szeszes italok esetében "sajnos nem jártunk sikerrel", bár hozzátette, hogy "ezek az ajtók nincsenek örökre zárva".

Címlapi kép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
