Megszületett a megállapodás Trumppal a brutális vámokról: ez vár most Európára

Donald Trump visszalépett a gyógyszerekre és félvezetőkre tervezett magas vámok bevezetésétől, így az Európai Unióból származó termékekre is csak 15%-os vámot vetnek ki, szemben a korábban kilátásba helyezett 250%, illetve 100%-os tételekkel, közölte a BBC.
Az Egyesült Államok és az Európai Unió csütörtökön nyilvánosságra hozott kereskedelmi megállapodásának új részletei szerint az EU-ból származó gyógyszerekre és félvezetőkre is csak 15%-os vámot vetnek ki, összhangban a legtöbb más ágazatra vonatkozó vámtétellel.
A megállapodás értelmében az EU-nak először jogszabályt kell elfogadnia az amerikai exportra vonatkozó vámok nullára csökkentéséről, hogy az autóexportra vonatkozó 27,5%-os vámot 15%-ra mérsékeljék.
A két fél közös nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy ez csak "az első lépés egy folyamatban", amely a kapcsolatok fejlődésével bővíthető. A kereskedelmi megállapodást először Trump és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök jelentette be a múlt hónapban Skóciában tartott találkozójukon.
Trump korábban a gyógyszeripari vámokat akár 250%-ra is emelte volna, mivel – ahogy a CNBC-nek nyilatkozta – "azt akarjuk, hogy a gyógyszereket a mi országunkban gyártsák". Az EU-tagállam Írország jelentős gyógyszerexportőr az USA felé, ahogy más európai országok is, például a dán székhelyű Novo Nordisk, az Ozempic gyártója.
Simon Harris, Írország miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere üdvözölte a biztosítékot, hogy a 15%-os vámtétel a gyógyszerekre és félvezetőkre is vonatkozik, ami "fontos védelmet nyújt az ír exportőröknek, akiket sokkal nagyobb vámok sújthattak volna".
A megállapodás szerint az USA szeptember 1-jétől alkalmazza az új 15%-os vámtételt a legtöbb európai árura, beleértve az európai félvezető- és faáru-exportot. Cserébe az EU nullára csökkenti a vámokat "minden amerikai ipari termékre", beleértve a mezőgazdasági termékeket, például a friss gyümölcsöket és zöldségeket, sertéshúst, bölényhúst és diófélék.
Maros Sefcovic uniós kereskedelmi biztos egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a megállapodás szerint az autókra vonatkozó 15%-os vámot visszamenőlegesen alkalmazzák attól a hónaptól kezdve, amikor a jogalkotási folyamat megkezdődik. Az EU "határozott szándéka", hogy ezt a folyamatot még ebben a hónapban elindítsa.
Sigrid de Vries, az Európai Autógyártók Szövetségének főigazgatója a BBC Today műsorában elmondta, hogy bár fontos a megállapodás, az autóipar "még nincs túl a nehézségeken", mivel a gyártók április óta "naponta millió eurókat fizetnek vámokban". "A megállapodás szerint 27,5%-ról 15%-ra csökkentjük a vámot, de 2,5%-ról indultunk, így a hatás továbbra is jelentős lesz" – tette hozzá.
A megállapodás hónapokig tartó vámfenyegetések és intenzív tárgyalások után született, miután Trump áprilisban először jelentette be, hogy 30%-os vámot vet ki minden európai exportra. Azonban mindkét oldalon csalódást keltett, hogy a borok és szeszes italok nem kaptak mentességet a vámok alól.
A francia borexportőrök szövetsége, a FEVS szerint ez "jelentős nehézségeket fog okozni a bor- és szeszesital-ágazatnak". Sefcovic elmondta, hogy a borok és szeszes italok esetében "sajnos nem jártunk sikerrel", bár hozzátette, hogy "ezek az ajtók nincsenek örökre zárva".
XIV. Leó pápa idén később Libanonba látogathat, ami első külföldi útja lenne májusi megválasztása óta.
Egy háborút lezáró megállapodás érdekében Ukrajnának valószínűleg fel kell adnia területeket - véli Csehország elnöke.
A dán állami postaszolgálat, a PostNord az év végén megszünteti levélkézbesítési szolgáltatását, miután a digitalizáció hatására drámaian visszaesett a levélforgalom.
Törökország kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának a háború lezárását célzó béketárgyalások keretében, ami akár katonai jelenlétet is magában foglalhat.
Oroszország az elmúlt hetek egyik legsúlyosabb légitámadását hajtotta végre Nyugat-Ukrajna ellen.
Róka fogta csuka, patthelyzet: a nyugati világ évtizedek óta brutális ipari kémkedéssel, kémek százezreinek „munkába állásával” vádolja Kínát, ők meg fordítva.
A Kreml óvatos nyilatkozatai szerint távol van még egy Putyin–Zelenszkij találkozó, és Moszkva inkább Washingtont célozza.
A támadás különösen aggasztó, mivel Munkács légvonalban mindössze 30 kilométerre található a magyar határtól.
A jegybank számított a 3,8%-os általános inflációra, de a szolgáltatási árak esetében csak 4,9%-os emelkedést várt.
Washingtonban túlzottan optimista a hangulat, miután európai vezetők és Volodimir Zelenszkij közösen keresték a kiutat a több mint három éve zajló háborúból.
A szemünk láttára omlik össze az orosz gazdaság: lehet, hogy tényleg az orosz medve vérzik ki először
Elemzők szerint a gazdasági és demográfiai problémák már most olyan mélységűek, hogy a háború lezárulta után sem lesz könnyű visszatérni a stabil növekedéshez.
A miniszter személyesen egyeztetett Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel.
Trump korábban bejelentette, hogy vezetői szintű tárgyalásokat kezdeményez Oroszország és Ukrajna között.
Világszerte csaknem 30 százalékkal csökkent 1990 óta az öngyilkosságok száma egy hétfőn publikált nagy léptékű nemzetközi tanulmány szerint.
Donald Trump amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleg nem akar megállapodást kötni az ukrajnai háború befejezéséről,
Oroszország csak akkor köthet hosszú távú békemegállapodást Ukrajnával, ha biztosítják az orosz biztonsági érdekeket és az oroszajkú kisebbség jogait.
Számos kérdés továbbra is megválaszolatlan az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban.
Az olajárak estek, mivel a befektetők mérlegelik annak lehetőségét, hogy a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról az orosz nyersolajra vonatkozó szankciók feloldásához vezethetnek.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
