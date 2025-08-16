A Pénzcentrum 2025. augusztus 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Mesés vagyonok nőttek ki a buuble tea őrületből: sokan most erre fogadnak, óriási pénzek forognak
A buborékos tea (bubble tea) iparág jelentős növekedést mutat, a globális piac értéke 2025-re 2,83 milliárd dollárra, 2032-re pedig 4,78 milliárd dollárra nőhet a Fortune Business Insights jelentése szerint - tudósított a Cnbc.
Idén három kínai buborékos tea lánc – a Mixue Group, a Guming Holdings és az Auntea Jenny – lépett a hongkongi tőzsdére, együttesen több mint 700 millió dollárt vonzva a befektetőktől, akik a gyorsan növekvő kínai fogyasztói piacra fogadnak.
"Ez a megfelelő hely a megfelelő időben" – nyilatkozta William Ma, a Grow Investment Group befektetési igazgatója a CNBC-nek. Hozzátette: "Sok globális befektető olyan szektorokba próbál befektetni, amelyek kevésbé érzékenyek az amerikai vámokra. Így a belföldi fogyasztás, különösen a fiatalabb generáció fogyasztása stabilabb, kevésbé sérülékeny szektor."
A Mixue a szektor vezető szereplőjévé vált, 2024 végére világszerte több mint 46 000 üzletet működtetve. Ezzel a világ legnagyobb élelmiszer- és italláncává nőtte ki magát az üzletek számát tekintve – megelőzve a McDonald's-ot, a Starbucks-ot és a Subway-t. Ultra-alacsony árazási és nagy volumenű üzleti modellje erősen támaszkodik a franchise rendszerre.
"2024-ben körülbelül 22%-os növekedést mutatnak az új üzletek számában" – jegyezte meg Ma. A franchise rendszer központi szerepet játszik a buborékos tea iparágban. A legtöbb nagy buborékos tea lánc nem maga üzemelteti az üzleteket. Szinte minden egység franchise-ban működik. Az anyavállalatok az alapanyagok és berendezések szállításából, valamint díjak beszedéséből profitálnak, míg a franchise-vevők viselik a bérleti díj, a munkaerő és a közüzemi költségeket.
Ez a modell gyors növekedést tesz lehetővé, de kompromisszumokkal jár: a minőség fenntartása és az üzletek közötti kannibalizáció elkerülése egyre nehezebbé válik, ahogy az üzletek száma nő. "A normál megtérülési idő az üzlettulajdonos, a franchise-vevő számára 18-24 hónap között van" – mondta Ma, aki a piacon az üzletbezárási arányt körülbelül 20%-ra becsüli.
A külföldi terjeszkedés azonban nem garantálja a sikert. A CNBC kínai tudósítója, Elaine Yu megjegyezte, hogy a hazai formula külföldön történő megismétlése további kihívásokkal jár.
"Az ellátási láncokat nehezebb ellenőrizni, és a fogyasztói ízlések városról városra változnak. Ezért a márkák regionális ízekhez és különböző üzletformátumokhoz alkalmazkodnak, hogy megnyerjék a helyi vásárlókat" – mondta Yu.
A hazai piac telítettsége, a növekvő költségek és az intenzív árháborúk szintén próbára teszik e márkák ellenálló képességét. Hogy képesek-e fenntartani értékelésüket, az attól függ, mennyire tudják egyensúlyba hozni a méretgazdaságosságot a jövedelmezőséggel – és bizonyítani, hogy többet építenek, mint egy múló divathullámot.
Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elő fogja készíteni találkozóját egy tűzszüneti megállapodás érdekében.
Magyar idő szerint éjfél után véget ért Dunald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácskozása.
Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett.
Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Kellogg távolmaradásának oka, hogy az orosz fél Ukrajna-pártinak tekinti őt.
A munkálatok az 1-es villamos Lurdy Ház és Közvágóhíd közötti részét, valamint a 12-es és 14-es villamosok Angyalföld kocsiszín környékét érintik.
Libanon jövője forog kockán, ha az állam szembeszáll a Hezbollahhal – figyelmeztetett Náim Kászem, a síita radikális szervezet vezetője egy pénteki televíziós beszédben.
Putyin titkos családjáról közölt részleteket Navalnij szövetségese.
Az államfő szerint rövid időn belül Lengyelországnak nem a harmadik, hanem az első legerősebb hadsereggel kell rendelkeznie Európában.
Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki Franciaországból származó, pasztőrözött tehén- és kecsketejből készült sajtokban.
A kormány, az önkormányzatok és az egyének egyaránt tehetnek a kockázat csökkentéséért.
Erdőtüzek százai pusztítottak, és emberek ájultak el a nyári rendezvényeken.
Az Egyesült Államok és Oroszország elnöke pénteken Alaszkában találkozik, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljon.
Putyin orosz elnök péntek hajnalban Magadanba érkezett, útközben az Alaszkában esedékes csúcstalálkozóra, ahol amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal tárgyal majd.
Pénteken és szombaton is tombol a hőség – több vármegyére másod- és harmadfokú figyelmeztetés van érvényben.
Szakértők szerint a mentális betegségek nem felelősek a tömeges lövöldözésekért, a megoldás inkább a fegyverekhez való hozzáférés korlátozásában rejlik.
Az amerikai gyermekek Covid-19 elleni védőoltáshoz való hozzáférése jelentősen korlátozódhat, miután az FDA várhatóan nem újítja meg a Pfizer vakcina engedélyét.
Visszautasíthatatlan ajánlatot készül tenni Trump Putyinnak: lehet, hogy tényleg itt az ukrajnai béke?
Az ösztönzők akkor lehetnek elfogadhatók Európa számára, ha azok nem tűnnek Oroszországnak adott jutalomnak.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója jelentős diplomáciai győzelem lehet Oroszország számára.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.