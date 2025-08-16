2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
37 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Emberi kéz tart egy üveg jeges hideg buborék tea ellen városi utcán egy forró nyári napon
Világ

Mesés vagyonok nőttek ki a buuble tea őrületből: sokan most erre fogadnak, óriási pénzek forognak

Pénzcentrum
2025. augusztus 16. 12:05

A buborékos tea (bubble tea) iparág jelentős növekedést mutat, a globális piac értéke 2025-re 2,83 milliárd dollárra, 2032-re pedig 4,78 milliárd dollárra nőhet a Fortune Business Insights jelentése szerint - tudósított a Cnbc.

Idén három kínai buborékos tea lánc – a Mixue Group, a Guming Holdings és az Auntea Jenny – lépett a hongkongi tőzsdére, együttesen több mint 700 millió dollárt vonzva a befektetőktől, akik a gyorsan növekvő kínai fogyasztói piacra fogadnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Ez a megfelelő hely a megfelelő időben" – nyilatkozta William Ma, a Grow Investment Group befektetési igazgatója a CNBC-nek. Hozzátette: "Sok globális befektető olyan szektorokba próbál befektetni, amelyek kevésbé érzékenyek az amerikai vámokra. Így a belföldi fogyasztás, különösen a fiatalabb generáció fogyasztása stabilabb, kevésbé sérülékeny szektor."

A Mixue a szektor vezető szereplőjévé vált, 2024 végére világszerte több mint 46 000 üzletet működtetve. Ezzel a világ legnagyobb élelmiszer- és italláncává nőtte ki magát az üzletek számát tekintve – megelőzve a McDonald's-ot, a Starbucks-ot és a Subway-t. Ultra-alacsony árazási és nagy volumenű üzleti modellje erősen támaszkodik a franchise rendszerre.

"2024-ben körülbelül 22%-os növekedést mutatnak az új üzletek számában" – jegyezte meg Ma. A franchise rendszer központi szerepet játszik a buborékos tea iparágban. A legtöbb nagy buborékos tea lánc nem maga üzemelteti az üzleteket. Szinte minden egység franchise-ban működik. Az anyavállalatok az alapanyagok és berendezések szállításából, valamint díjak beszedéséből profitálnak, míg a franchise-vevők viselik a bérleti díj, a munkaerő és a közüzemi költségeket.

Ez a modell gyors növekedést tesz lehetővé, de kompromisszumokkal jár: a minőség fenntartása és az üzletek közötti kannibalizáció elkerülése egyre nehezebbé válik, ahogy az üzletek száma nő. "A normál megtérülési idő az üzlettulajdonos, a franchise-vevő számára 18-24 hónap között van" – mondta Ma, aki a piacon az üzletbezárási arányt körülbelül 20%-ra becsüli.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A külföldi terjeszkedés azonban nem garantálja a sikert. A CNBC kínai tudósítója, Elaine Yu megjegyezte, hogy a hazai formula külföldön történő megismétlése további kihívásokkal jár.

"Az ellátási láncokat nehezebb ellenőrizni, és a fogyasztói ízlések városról városra változnak. Ezért a márkák regionális ízekhez és különböző üzletformátumokhoz alkalmazkodnak, hogy megnyerjék a helyi vásárlókat" – mondta Yu.

A hazai piac telítettsége, a növekvő költségek és az intenzív árháborúk szintén próbára teszik e márkák ellenálló képességét. Hogy képesek-e fenntartani értékelésüket, az attól függ, mennyire tudják egyensúlyba hozni a méretgazdaságosságot a jövedelmezőséggel – és bizonyítani, hogy többet építenek, mint egy múló divathullámot.
Címlapkép: Getty Images
#üdítő #tőzsde #franchise #üdítőital #tea #üzletek #tőzsde hírek #teafajták

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:05
12:35
12:05
11:04
10:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 16.
Működik a sokmilliós lakástrükk: ehhez még az Otthon Start program se kell, de nem árt figyelni
2025. augusztus 16.
Meglepő új célpont a külföldre vágyó munkások körében: itt alig költesz, mégis jól élhetsz
2025. augusztus 15.
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
2025. augusztus 15.
Ez az igazi magyar nyugdíjtragédia: sokkolóan kevés jó év jut az időseknek, a gazdaság is megérzi
2025. augusztus 16.
Íme, a magyarok kedvenc szüreti étele: így készül az eredeti pincepörkölt, nincs ennél laktatóbb
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 16. szombat
Ábrahám
33. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
2
2 hete
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
3
1 hete
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
4
5 napja
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
5
1 hete
Óriási bajba került Zelenszkij: nem várt helyről jött a fenyegetés, az elnöki posztja is veszélyben?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkereset
a kifizetett biztosítási szolgáltatás visszakövetelése a károkozótól.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 16. 13:05
Meglepő új célpont a külföldre vágyó munkások körében: itt alig költesz, mégis jól élhetsz
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 16. 10:03
Íme, a magyarok kedvenc szüreti étele: így készül az eredeti pincepörkölt, nincs ennél laktatóbb
Agrárszektor  |  2025. augusztus 16. 12:31
Talajdiagnózis Keszthelytől Csongrádig – problémák és megoldások a mélyben