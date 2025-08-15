Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 423,84 pontos, 0,4 százalékos emelkedéssel, 105 146,55 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális alakulás a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 8,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint napközben optimista befektetői várakozások előzték meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki délutáni (helyi idő szerint) alaszkai találkozóját, és folytatódott a mérsékelt emelkedés az európai tőzsdéken.

A kedvező nemzetközi hangulatból az OTP profitált a legtöbbet, és így újra csúcson zárt a magyar tőzsde és a bankpapír is.