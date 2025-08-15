2025. augusztus 15. péntek Mária
Emelkedő tőzsdei grafikon egy kereskedési táblán háttérben.
Megtakarítás

Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 18:04

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 423,84 pontos, 0,4 százalékos emelkedéssel, 105 146,55 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális alakulás a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 8,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint napközben optimista befektetői várakozások előzték meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki délutáni (helyi idő szerint) alaszkai találkozóját, és folytatódott a mérsékelt emelkedés az európai tőzsdéken.

A kedvező nemzetközi hangulatból az OTP profitált a legtöbbet, és így újra csúcson zárt a magyar tőzsde és a bankpapír is.

  • Az OTP-részvények ára 350 forinttal, 1,15 százalékkal 30 670 forintra erősödött, forgalmuk 6,8 milliárd forintot tett ki.
  • A Mol 24 forinttal, 0,8 százalékkal 2976 forintra csökkent, 361,1 millió forintos forgalomban.
  • A Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,74 százalékkal 1918 forintra nőtt, forgalma 321,2 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,19 százalékkal 10 510 forintra esett, a részvények forgalma 611,1 millió forintot ért el.
  • A BUMIX 9283,88 ponton zárt pénteken, ez 47,92 pontos, 0,52 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
