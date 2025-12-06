Komoly döntést hozott az angolok kapitánya: ilyen még nem volt a vébén

Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya fontolgatja, hogy a 2026-os világbajnokságon a cserejátékosok az öltözőben maradjanak a szélsőséges hőség miatt, ami befolyásolhatja a mérkőzések intenzitását és a csapatok teljesítményét - tudósított a BBC.

Az angol válogatott szövetségi kapitánya a washingtoni világbajnoki sorsolás előestéjén nyilatkozott a BBC Sportnak a szélsőséges időjárási körülményekről. "Ha ez segít a játékosoknak, amikor pályára lépnek, megfontolhatjuk ezt a lehetőséget. Senki sem szereti ezt, mert azt akarom, hogy a játékosok kint legyenek, érezzék az energiát és adjanak energiát a kispadról a pályára. De láttam játékosokat, akik ezt csinálták a klubvilágbajnokságon" - mondta Tuchel.

A 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik június-júliusban, amikor szakértők szerint magas hőmérséklet, erdőtüzek és akár hurrikánok is befolyásolhatják a csapatok, szurkolók és a stadionban dolgozók helyzetét. A közelmúltban készült "Pitches in Peril" jelentés szerint a 16 világbajnoki helyszín közül 10 "nagyon magas kockázatú a szélsőséges hőstressz szempontjából".

"Ez probléma a magas szintű futball számára - csökkenteni fogja a mérkőzések intenzitását" - mondta Tuchel a hőség hatásáról. "Csökkenteni fogja az intenzív futások mennyiségét, támadásban és védekezésben egyaránt. A mérkőzés és a terv természetesen alkalmazkodni fog. Nem lehet ugyanazt a futballt játszani 45 Celsius-fokon, mint 21 fokon."

A kapitány szerint fel kell készülniük a nehézségekre: "Forró lesz, párás lesz, sokat kell utazni, sok késés lehet - viharok miatt is lehetnek késések. Szerintem inkább a hozzáállásról van szó, mint arról, hogy mindenre előre megoldást találjunk."

Tuchel elárulta, hogy már van elképzelése arról, kiket szeretne magával vinni a világbajnokságra: "Nem vagyok biztos benne, hogy ismerem a kezdő tizenegyet, de tudom, mely játékosokat szeretném biztosan magunkkal vinni az Egyesült Államokba. Azt is tudom, hogy vannak játékosok, akik nagy valószínűséggel kezdeni fognak, de haladjunk lépésről lépésre."

A kapitány szerint nőtt a bizalma abban, hogy Anglia megnyerheti a tornát 1966 óta először: "Közelebb kerültünk, jobbak lettünk. A szeptemberi, októberi, novemberi edzőtáborok, és ahogy az edzőtáborok, az eredmények és a csoport összeállt, azóta a hitünk - az enyém és a csoporté együtt - növekedett."

Anglia az első kalapban lesz a pénteki sorsoláson, és a négy legjobb kiemelt egyikeként nem találkozhat Franciaországgal, Spanyolországgal vagy Argentínával az elődöntő előtt, ha mind a négy csapat megnyeri a csoportját. Tuchel reméli, hogy olyan csapatot tud majd nevezni, amellyel senki sem akar majd szembekerülni: "Közelebb kerülünk. Azt hiszem, erősebbek leszünk. A cél az, hogy júniusban egy erős kerettel érkezzünk, és a hangsúly a kereten és a csapatszellemen van."

A csapat két barátságos mérkőzést játszik közvetlenül a torna előtt, és Tuchel már gondolkodik a lehetséges ellenfeleken: "Meg kell várnunk a sorsolást, de van egy világos elképzelésünk arról, kik ellen szeretnénk játszani. Ez egy trükkös időszak, mert barátságos mérkőzésekről van szó, de a tendencia az, hogy nagyon versenyképes mérkőzéseket játszunk majd."