Az elnök határozottan cáfolta a régóta tartó spekulációkat, miszerint fiát, Nyikolajt készítené fel utódjának.
Mire készülnek az oroszok? Új atomerőművet épít a Roszatom
Oroszország megkezdte pénteken az első atomerőmű építését a világ elsőszámú urántermelőjének számító Kazahsztánban, a kazah atomenergia-ügynökség és a Roszatom orosz állami atomenergetikai társaság pénteken kiadott közös közleménye szerint az első fázisban a létesítmény pontos helyét választják ki.
Az ünnepélyes keretek között rendezett megnyitóra a Közép-Ázsia második legnagyobb tava, a Balkas-tó környékén lévő, dél-kazahsztáni Ulken településnél került sor és a tájékoztatás szerint a munkálatok talajminták vételezésével indulnak.
Asztana tavaly ősszel - a kérdésben rendezett népszavazást követően - hagyta jóvá az ország első atomerőművének építését, a Roszatom részvételét pedig idén júniusban jelentette be. A tervek szerint az országban két további atomerőmű is épül, mégpedig a kínai atomenergetikai ügynökség bevonásával, a vállalkozásokról pedig a a kazah hatóságok az év végig szolgálnak bővebb tájékoztatással.
Jóllehet az egykori szovjet tagköztársaság adja a világ urántermelésének 43 százalékát és az Európai Unió harmadik legnagyobb uránérc-beszállítója, belföldi fogyasztáshoz túlságosan kevés villamos-energia áll a rendelkezésére.
Az atomerőművek építéséért Dél-Korea és Franciaország is versenyben volt. Az atomenergia még mindig érzékeny téma Kazahsztánban, ahol a Szovjetunió idején mintegy 450 kísérleti atomrobbantást hajtottak végre 1949 és 1989 között, másfélmillió embert téve ki radioaktív sugárzásnak.
Az Egyesült Államok 50 millió dollárra emelte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető információkért járó jutalmat, súlyos kábítószer-kereskedelmi vádakat fogalmazva meg ellene.
Izrael kormánya jóváhagyta a Gázai övezet katonai ellenőrzésének kiterjesztését, ami belföldön és külföldön egyaránt jelentős ellenállásba ütközik.
Pontos időpontot nem jelöltek meg, de a helyszínben megállapodtak. Igaz, azt viszont egyelőre nem közölték nyilvánosan.
Óriási bajba került Zelenszkij: nem várt helyről jött a fenyegetés, az elnöki posztja is veszélyben?
Zelenszkij, miután engedett a nyomásnak, és új törvényjavaslatot nyújtott be a vitatott intézkedések visszavonására.
A megbeszélés központi témája az ukrajnai fegyverszünet lehet, amelyhez az amerikai fél komoly diplomáciai előkészítést folytatott.
Donald Trump új szankciókat jelentett be Oroszország ellen, amelyek 100%-os vámot vetnének ki
Fokozódik a feszültség a Baltikumban: orosz katonai drón sértette meg a litván légteret, robbanóanyaggal a fedélzetén – a NATO azonnali reagálást ígér.
Az olajárak emelkedésnek indultak szerdán, miután Donald Trump amerikai elnök magasabb vámokkal fenyegette meg Indiát.
Donald Trump amerikai elnök 25%-os kiegészítő vámot vetett ki az indiai árukra.
A kutatók jelezték, hogy nincsenek medúzák a Balatonban, csupán egy természetes folyamatról van szó.
Steve Witkoff amerikai különmegbízott "hasznos és konstruktív" tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Trump ultimátuma vészesen közeleg: napokon belül elszabadulhat az energiaháború?
Változékony szerda, napos csütörtök: ilyen időre készüljünk a hét közepén - derül ki az előrejelzésből.
A litván külügyi és védelmi minisztérium közös levelet küldött Mark Rutte NATO-főtitkárnak.
Telefonon tárgyalt kedden Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Donald Trump amerikai elnök 35%-os vámmal fenyegette meg az Európai Uniót, amennyiben nem teljesíti korábbi ígéreteit.
Putyin várhatóan figyelmen kívül hagyja Trump ultimátumát, és folytatja a háborút Ukrajnában.
Európa topgazdasága alól rúgná ki a sámlit Donald Trump? Fontos tárgalások indulnak az USA elnökével
A svájci elnök és a gazdasági miniszter Washingtonba utazik, hogy tárgyalásokat folytasson a Trump által bejelentett 39%-os vámok elkerülése érdekében.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
