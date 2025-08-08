2025. augusztus 8. péntek László
A leállított gundremmingeni atomerőmű (németül: Kernkraftwerk Gundremmingen, röviden: KRB), amely a bajorországi Gundremmingen közelében, a Duna folyó mellett, a GÃ¼nzburgi járásban található. Ez volt Németország korábbi legerősebb at
Világ

Mire készülnek az oroszok? Új atomerőművet épít a Roszatom

MTI
2025. augusztus 8. 21:27

Oroszország megkezdte pénteken az első atomerőmű építését a világ elsőszámú urántermelőjének számító Kazahsztánban, a kazah atomenergia-ügynökség és a Roszatom orosz állami atomenergetikai társaság pénteken kiadott közös közleménye szerint az első fázisban a létesítmény pontos helyét választják ki.

Az ünnepélyes keretek között rendezett megnyitóra a Közép-Ázsia második legnagyobb tava, a Balkas-tó környékén lévő, dél-kazahsztáni Ulken településnél került sor és a tájékoztatás szerint a munkálatok talajminták vételezésével indulnak.

Asztana tavaly ősszel - a kérdésben rendezett népszavazást követően - hagyta jóvá az ország első atomerőművének építését, a Roszatom részvételét pedig idén júniusban jelentette be. A tervek szerint az országban két további atomerőmű is épül, mégpedig a kínai atomenergetikai ügynökség bevonásával, a vállalkozásokról pedig a a kazah hatóságok az év végig szolgálnak bővebb tájékoztatással.

Kapcsolódó cikkeink:

Jóllehet az egykori szovjet tagköztársaság adja a világ urántermelésének 43 százalékát és az Európai Unió harmadik legnagyobb uránérc-beszállítója, belföldi fogyasztáshoz túlságosan kevés villamos-energia áll a rendelkezésére.

Az atomerőművek építéséért Dél-Korea és Franciaország is versenyben volt. Az atomenergia még mindig érzékeny téma Kazahsztánban, ahol a Szovjetunió idején mintegy 450 kísérleti atomrobbantást hajtottak végre 1949 és 1989 között, másfélmillió embert téve ki radioaktív sugárzásnak.

Címlapkép: Getty Images
#beruházás #oroszország #világ #atomerőmű #kazahsztán #orosz gáz

