2025. augusztus 9. szombat Emőd
36 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Minszk, Fehéroroszország - 2017. április 29: Parlament épülete a minszki Függetlenség téren. Lenin-emlékmű. Híres nevezetesség
Világ

Váratlan bejelentés, visszavonul Európa utolsó diktátora: fiát is az utódok között emlegetik

Pénzcentrum
2025. augusztus 9. 11:32

Fehéroroszország elnöke, Alekszandr Lukasenko közölte, hogy nem tervezi újraválasztását, és cáfolta, hogy fiát készítené elő utódjaként. Az autoriter vezető szerint az ország következő irányítója ne rohamtempóban változtasson, hanem folytassa a fejlődést a stabilitás érdekében.

A fehérorosz elnök, Alekszandr Lukasenko pénteken megjelent interjúban azt mondta, hogy nem tervezi, hogy újabb ciklusért induljon, és tagadta, hogy fiát készítené elő utódjaként - írja a Reuters. Lukasenko, aki szoros szövetségben áll az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal, több mint három évtizede vezeti Fehéroroszországot autoriter rendszerben, és januárban újraválasztották hetedik, öt éves ciklusára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A TIME magazinnak adott hosszú interjúban a 70 éves Lukasenko elmondta, hogy „nem tervezi” az újraválasztást, bár tréfásan megjegyezte, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump majdnem 80 évesen „egész jól néz ki”.

Azt mondta, hogy aki őt váltja, „ne törjön össze rögtön semmit”, hanem folytassa az ország fejlesztését, hogy elkerüljék a „forradalmi összeomlást”. Lukasenko visszautasította a régóta tartó találgatásokat, miszerint fiát, Nikolajt készítené elő utódjának.

Nem, ő nem az utódom. Tudtam, hogy ezt fogják kérdezni. Nem, nem, nem. Kérdezzék meg őt magát, lehet, hogy tényleg megsértődik

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

– mondta az interjú részleteiben, amely oroszul jelent meg a fehérorosz állami hírügynökség, a Belta oldalán. Lukasenko 2020-ban levert hatalmas utcai tiltakozásokat az után az választás után, amelyet az ellenzék és a nyugati kormányok csalással vádoltak, és valamennyi vezető ellenfelét bebörtönözték vagy külföldre kényszerítették.

Néhány száz, „szélsőségességgel” és más politikai indíttatású bűncselekményekkel elítélt személyt engedtek szabadon 2024 közepe óta, amit elemzők Lukasenko nyugattól való elszigeteltségének enyhítéseként értékelnek. Ugyanakkor emberi jogi szervezetek szerint még mintegy 1200 politikai fogoly van börtönben.
Lukasenko tagadja, hogy lennének politikai foglyok az országban.
Címlapkép: Getty Images
#európa #politikus #bejelentés #világ #visszavonulás #elnök #elnökválasztás #fehéroroszország

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:32
12:12
12:03
11:46
11:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 9.
Eljött a fordulópont: tényleg összeomolhat a magyar energiarendszer a nyári hőségben?
2025. augusztus 8.
Így portyázik a magyar cigi-maffia: hihetetlen, mennyit kaszálnak a feketézők
2025. augusztus 8.
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
2025. augusztus 8.
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
2025. augusztus 9.
Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 9. szombat
Emőd
32. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
2
4 napja
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
3
2 hete
Újabb légikatasztrófa történt: több tucat halott is lehet
4
2 hete
Megszólalt a román miniszter Parajd ügyében: nincs több kérdés, a föld színéről is eltűnik a sóbánya
5
2 hete
Annyira népszerű ez az ital a nyugati világban, hogy lassan elfogy az alapanyaga: te is iszod?
PÉNZÜGYI KISOKOS
EURIBOR
A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank vonatkozó szabályzatának mindenkori előírásai szerint megállapított ajánlati kamatlábat jelenti. A különböző futamidejű EURIBOR-ok közül az alkalmazandót az ügyfélszerződés tartalmazza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 9. 10:28
Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 9. 10:04
Retro ízek nyomában: így készül a békebeli lekváros bukta, ettől érzed magad újra gyereknek
Agrárszektor  |  2025. augusztus 9. 11:02
Óriási állat jelent meg a Tiszánál: ekkorát még nem láttál