Váratlan bejelentés, visszavonul Európa utolsó diktátora: fiát is az utódok között emlegetik

Fehéroroszország elnöke, Alekszandr Lukasenko közölte, hogy nem tervezi újraválasztását, és cáfolta, hogy fiát készítené elő utódjaként. Az autoriter vezető szerint az ország következő irányítója ne rohamtempóban változtasson, hanem folytassa a fejlődést a stabilitás érdekében.
A fehérorosz elnök, Alekszandr Lukasenko pénteken megjelent interjúban azt mondta, hogy nem tervezi, hogy újabb ciklusért induljon, és tagadta, hogy fiát készítené elő utódjaként - írja a Reuters. Lukasenko, aki szoros szövetségben áll az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal, több mint három évtizede vezeti Fehéroroszországot autoriter rendszerben, és januárban újraválasztották hetedik, öt éves ciklusára.
A TIME magazinnak adott hosszú interjúban a 70 éves Lukasenko elmondta, hogy „nem tervezi” az újraválasztást, bár tréfásan megjegyezte, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump majdnem 80 évesen „egész jól néz ki”.
Azt mondta, hogy aki őt váltja, „ne törjön össze rögtön semmit”, hanem folytassa az ország fejlesztését, hogy elkerüljék a „forradalmi összeomlást”. Lukasenko visszautasította a régóta tartó találgatásokat, miszerint fiát, Nikolajt készítené elő utódjának.
Nem, ő nem az utódom. Tudtam, hogy ezt fogják kérdezni. Nem, nem, nem. Kérdezzék meg őt magát, lehet, hogy tényleg megsértődik
– mondta az interjú részleteiben, amely oroszul jelent meg a fehérorosz állami hírügynökség, a Belta oldalán. Lukasenko 2020-ban levert hatalmas utcai tiltakozásokat az után az választás után, amelyet az ellenzék és a nyugati kormányok csalással vádoltak, és valamennyi vezető ellenfelét bebörtönözték vagy külföldre kényszerítették.
Néhány száz, „szélsőségességgel” és más politikai indíttatású bűncselekményekkel elítélt személyt engedtek szabadon 2024 közepe óta, amit elemzők Lukasenko nyugattól való elszigeteltségének enyhítéseként értékelnek. Ugyanakkor emberi jogi szervezetek szerint még mintegy 1200 politikai fogoly van börtönben.
Lukasenko tagadja, hogy lennének politikai foglyok az országban.
Az elnök határozottan cáfolta a régóta tartó spekulációkat, miszerint fiát, Nyikolajt készítené fel utódjának.
