Holnap temetik a Sötétség Hercegét: megvan, milyen lesz Ozzy Osbourne búcsúztatása

Ozzy Osbourne tiszteletére nyilvános búcsúztatást tartanak Birminghamben, ahol a Black Sabbath énekesének koporsóját szerdán végigviszik a városközponton - írta meg a BBC.

A 76 éves korában, július 22-én elhunyt heavy metal legenda koporsóját 13:00-tól (helyi idő szerint) kísérik végig Birmingham Broad Street nevű utcáján. A hírt Ed James, a BBC WM műsorvezetője jelentette be, hozzátéve, hogy a gyászmenet a Black Sabbath hídjához és padhoz érkezik majd, ahol rajongók ezrei helyeztek el virágokat és üzeneteket.

Zafar Iqbal, Birmingham polgármestere "Birmingham egyik legnagyobb élő legendájának" nevezte az énekest. Osbourne halála kevesebb mint három héttel a Black Sabbath búcsúkoncertje, a Villa Parkban megrendezett "Back to the Beginning" után következett be, ahol számos neves zenész, köztük a Metallica és az Aerosmith tagjai is felléptek.

A magántemetést megelőző nyilvános esemény lehetőséget ad a családnak, hogy láthassák a rajongók által hátrahagyott emlékeket és virágokat. A menetet a helyi Bostin' Brass zenekar kíséri majd. A polgármester kiemelte: "Ozzy felhelyezte Birminghamet és Astont a térképre", és hozzátette, hogy a család finanszírozza az esemény költségeit.

A Black Sabbath hídjánál lévő emlékhelyet Mexikóból, az Egyesült Államokból és Lengyelországból érkezett rajongók is felkeresték. Egy görögországi levél így fogalmazott: "A metal királyának, aki fény volt a sötétségben, a leggyönyörűbb, alázatos, dicsőséges őrült. Mindannyian szerencsések voltunk. Köszönjük a zenét. Nélküle nem tudom, ki lennék."

A Broad Street szerdán reggel 7 órától lezárásra kerül, a villamosokat és buszokat elterelík. Osbourne és Black Sabbath-beli társai, Tony Iommi, Bill Ward és Geezer Butler júniusban kapták meg a város díszpolgári címét, nem sokkal a búcsúkoncert előtt.

Akik nem tudnak részt venni az eseményen, élő közvetítést követhetnek a Black Sabbath padról. A rajongók emellett felkereshetik a Birmingham Múzeum és Képtárat is, ahol részvétkönyv és az "Ozzy Osbourne Working Class Hero" kiállítás látható, amelyet Sharon Osbourne nyitott meg a múlt hónapban.

A városban további Osbourne-emlékhelyek találhatók, köztük a Black Sabbath falfestmény a Navigation Streeten, az Ozzy the Bull a New Street állomáson, valamint a The Crown pub, ahol a Black Sabbath először játszott 1968-ban.

Közben egy petíció, amely a birminghami repülőtér Ozzy Osbourne Nemzetközi Repülőtérre való átnevezését szorgalmazza, már több mint 46 000 aláírást gyűjtött össze. A repülőtér szóvivője elmondta, hogy megvizsgálják, hogyan ünnepelhetnék Osbourne örökségét és a régióhoz való hozzájárulását.