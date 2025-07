Előre rendelkezett a temetéséről Ozzy Osbourne: ez volt a rocklegenda utolsó kívánsága

Ozzy Osbourne, a legendás metálzenész, aki kedden 76 éves korában hunyt el, korábban részletesen beszélt arról, hogyan képzelte el saját temetését - számolt be róla a Daily Mail.

A Black Sabbath egykori frontembere, aki nemrég lépett utoljára színpadra eredeti zenekarával, már évekkel ezelőtt kifejtette, hogy nem szeretne szomorú búcsúztatást, inkább egy hálaadó eseményt képzelt el.

"Nem akarom, hogy a temetésem szomorú legyen, azt szeretném, ha ez egy alkalom lenne arra, hogy köszönetet mondjanak" - nyilatkozta Osbourne 2011-ben a The Times-nak. Hangsúlyozta, hogy ünneplésre vágyik, nem pedig gyászos összejövetelre.

A zenei világ ikonja humorát megőrizve azt is elmondta, hogy nem érdekli, milyen zenét játszanak a temetésén, akár "Justin Bieber, Susan Boyle és a We Are the Diddymen egyvelege" is megfelelne, ha az szeretteit boldoggá teszi. Sőt, azt is fontolgatta, hogy valamilyen tréfával lepné meg a gyászolókat, például egy videóval, amelyben második véleményt kér egy orvostól a haláláról.

Egy későbbi, 2016-os NME-interjúban azonban már konkrétabb elképzelései voltak: a Beatles "A Day In The Life" című számát választotta temetési dalának. "Határozottan nem akarom a saját legnagyobb slágereimet - soha nem hallgatom azt az albumot, kínosan érzem magam tőle. És határozottan nem akarok vidám dalt - hiszen halott vagyok" - mondta akkor.

Osbourne kedden reggel hunyt el családja körében. Felesége, Sharon és hat gyermeke - Aimee, Kelly, Jack, Jessica, Louis és fogadott fia, Elliot - gyászolja. A zenész az elmúlt öt évben hét műtéten esett át, és 2003 óta Parkinson-kórral küzdött.

Utolsó koncertjét kevesebb mint három héttel halála előtt adta szülővárosában, Birminghamben, ahol a Black Sabbath eredeti tagjaival - Tony Iommival, Geezer Butlerrel és Bill Warddal - lépett fel a Villa Park Stadionban. A "Back to the Beginning" című búcsúkoncerten 42 ezren vettek részt.

Utolsó szavai a színpadon ezek voltak: "Ez az utolsó dal. A támogatásotok lehetővé tette számunkra, hogy csodálatos életet éljünk, köszönjük szívünk mélyéből." Ezt követően a kivetítőn megjelent üzenet: "Köszönünk mindent, ti kibaszottul csodálatosak vagytok. Birmingham örökre", majd tűzijáték világította meg az eget.