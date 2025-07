A sportvilág is gyászolja a legendás rockert: sorra üzennek Ozzynak a csapatok, sportolók

A sportvilág is megemlékezett a 76 éves korában elhunyt Ozzy Osbourne-ról, a heavy metal legendás alakjáról, aki kedden hunyt el családja körében - írja a NY Post.

Mint mi is beszámoltunk róla, kedden meghalt a legendás heavy metal-énekes, Ozzy Osbourne. A közlemény szerint a Black Sabbath-al világhírűvé vált zenész családja körében hunyt el angliai otthonában.

Ozzy Osbourne mindig szerette a sportokat, gyakran tűnt fel lelátókon, vagy éppen sporteseményeken előadóként. Birminghami születésűként haláláig rajongott az Aston Villáért, még az is előfordult, hogy ő hirdette ki nyaranta a bérletvásárlás kezdetét a klub videójában. Arról nem is beszélve, hogy utolsó gigantikus koncertje, a Back to the Beginning is éppen Birminghamben, a Villa Parkban volt július elején.

Az Aston Villa labdarúgócsapata közösségi oldalán fejezte ki részvétét: "Az Aston Villa Football Club szomorúan értesült a világszerte ismert rocksztár és Villa-szurkoló, Ozzy Osbourne haláláról. Astonban nőtt fel, nem messze a Villa Parktól, és mindig különleges kapcsolatot ápolt a klubbal és a közösséggel, ahonnan származott." - írták a posztban.

Aston Villa Football Club



Growing up in Aston, not far from Villa Park



— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 22, 2025

Az NFL sokszoros bajnokcsapata, a New England Patriots is tisztelgett a zenész előtt, kiemelve, hogy Osbourne híres "Crazy Train" című dala több mint 20 éven át szolgált a csapat bevonuló himnuszaként a Tom Brady-Bill Belichick érában. "Részvétünket fejezzük ki családjának és mindenkinek, aki gyászolja őt" - írta a franchise.

Chipper Jones baseball Hall of Fame-tag, aki ugyancsak a "Crazy Train"-t használta bevonuló zenéjeként, szintén megemlékezett a zenészről. Jones egy anekdotát is megosztott, amikor egy Mets elleni mérkőzésen Mike Piazza elárulta neki, mennyire utálja ezt a dalt, mire ő azt válaszolta: "Készülj fel, mert ma még ötször fogod hallani!"

A St. Louis Blues jégkorongcsapat is tisztelgett Osbourne előtt - erről sokaknak eszébe jutott az az eset, amikor Ozzy-t 1984-ben a csapat mezében tartóztatták le köztéri alkoholfogyasztás miatt. "St. Louis szeret téged, Ozzy. Nyugodj békében" - írták közösségi oldalukon.

— St. Louis Blues (@StLouisBlues) July 22, 2025

De nem csak csapatok, hanem nagy egyéniségek is kifejeztés részvétüket: a Manchester United és a Real Madrid legendás angol középpályása, David Beckham is búcsúzott a brit születésű rockistentől egy Instagram-sztoriban.