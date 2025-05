Metallica Budapest 2026: itt a hivatalos dátum, ennyibe kerül most egy Metallica koncert jegy

Nyolc év után visszatér Budapestre a Metallica: az együttes világrekordokat döntögető turnéja negyedik évében látogat el újra a magyar fővárosba. Nézzük, hol lesz a Metallica koncert 2026-ban, mennyibe kerül egy Metallica koncert jegy 2026 nyarán és mi mindent tudhatunk elöljáróban a jövő évi Metallica koncert Budapest jegyek kapcsán!

A Metallica tizenhat koncerttel érkezik Európába és az Egyesült Királyságba, a 2026-os turné május 9-én Athénban indul. A legendás zenekar Budapest mellett csupán Frankfurtban, Dublinban és Londonban ad kétestés koncertet, emellett még Bukarestben, Chorzówban, Zürichben, Berlinben, Bolognában, Glasgow-ban és Cardiffban lép fel.

Metallica koncert 2026: mikor lesz Metallica koncert Magyarországon?

A Metallica M72 elnevezésű világ körüli turnéja 2023 áprilisában indult: a rendezvény első helyszíne a hollandiai Amszterdam volt, azóta több mint négymillió rajongó előtt játszott a világ egyik legismertebb együttese. A Metallica Budapesten No Repeat Weekend megoldással lép fel, ami azt jelenti, hogy két este hallgathatjuk meg őket, mindkét nap más-más programokkal, előzenekarokkal.

A Metallica koncert 2026. június 11-én (csütörtökön) és június 13-án (szombaton) kerül megrendezésre. A Metallica előzenekarai 2026-ban június 11-én a Pantera és az Avatar, 13-án pedig a Gojira és a Knocked Loose lesznek.

Metallica Budapest 2026: hol lesz a Metallica koncert?

A Metallica Budapest 2026 évi fellépésének helyszíne ezúttal a Puskás Aréna lesz, ahol választhatunk magunknak állójegyet, ülőjegyet, illetve prémium (Enhanced Experience) jegyeket is.

Metallica jegy árak 2026: mennyibe kerül egy Metallica koncertjegy?

A Metallica koncert jegyek értékesítése több lépcsőben indul. Egyelőre még csak a kétnapos árkategóriák kerültek ki, amelyek a következők:

Metallica ülőjegyek: 51 100 Ft - 98 100 Ft;

Metallica állójegyek: 89 100 Ft;

Metallica Enhanced Experience (6 extra élménycsomag): 179 000 Ft - 1 300 000 Ft.

Metallica koncert jegy 2026: mikor indul a Metallica jegy elővásárlás?

A Metallica Budapest 2026 jegyvásárlás a Live Nation hivatalos oldalán indul:

az előadói elővásárlás Legacy tagoknak május 27-én 9:00-kor, Fifth Member tagoknak pedig május 27-én 11:00-kor indul;

a jegyértékesítés második fázisa, a Live Nation Metallica jegy elővásárlás május 29-én 10:00-kor indul (regisztrált tagoknak);

a nyilvános jegyértékesítés pedig május 30-án 10:00-kor órakor indul, ugyanazon az oldalon keresztül.

A Metallicáról bővebben

Az 1981-ben alakult Los Angeles-i csapat eddig 11 stúdióalbumot készített, melyek közül a legutóbbi, a 72 Seasons 2023-ban jelent meg. A Metallica lemezei több mint 125 millió példányban keltek el világszerte. A tízszeres Grammy-díjas együttes első lemeze, a Kill 'Em All 1983-ban jelent meg, az akkori felállásból James Hetfield (ének, ritmusgitár), Kirk Hammett (szólógitár) és Lars Ulrich (dobok) ma is a Metallicában játszanak, 2003 óta Robert Trujillo a basszusgitáros.

Az együttes legsikeresebb dalai közé tartozik a One, az Enter Sandman, a The Unforgiven, a Nothing Else Matters, az Until It Sleeps, a The Memory Remains és a The Day That Never Comes. A Metallica eddig hat alkalommal lépett fel Magyarországon, legutóbb 2018 áprilisában láthattuk őket a Sportarénában. A mostani turnén minden eladott jegy árának egy részét az All Within My Hands alapítványán keresztül helyi jótékonysági szervezeteknek ajánlják fel.