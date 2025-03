Küszöbön az orosz-ukrán béke? Beszálltak az európai vezetők a tárgyalásokba

Több mint egy tucat európai vezető, valamint Kanada és Törökország képviselői gyűltek össze Londonban, hogy Ukrajna jövőjéről tárgyaljanak. A találkozón többek között az Európai Bizottság elnöke is sürgette az EU védelmi képességeinek megerősítését. A londoni csúcs egyik legfontosabb eredménye, hogy a brit és francia vezetők új irányt szabnak a békefolyamatnak, és a brit kormányfő 2,2 milliárd font értékű hitelt jelentett be Ukrajna támogatására.

Sir Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap több mint egy tucat nemzetközi vezetővel folytatott megbeszéléseket Londonban, ahol az ukrajnai béke lehetőségeiről egyeztettek. A londoni Lancaster House-ban többek között Ukrajna, Franciaország, Németország, Dánia, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Spanyolország, Kanada, Finnország, Svédország, Csehország és Románia vezetői, valamint Törökország külügyminisztere vett részt a találkozón.

A csúcstalálkozón jelen volt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár is. A találkozó előtt Starmer bejelentette, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország vezető szerepet vállal egy Ukrajnával közös tűzszüneti terv kidolgozásában, amelyet Donald Trump amerikai elnöknek fognak bemutatni - tudósított az Euronews.

A londoni csúcstalálkozó egyik legfontosabb eredménye már most körvonalazódik: a brit és francia vezetők új irányt szabnak a békefolyamatnak. Mindkét vezető elkötelezte magát amellett, hogy Ukrajnával közösen kidolgoznak egy 'tervet a harcok beszüntetésére', amelyet aztán az Egyesült Államokkal is megvitatnak. Starmer a BBC-nek adott interjújában elmondta, hogy az előkészítő munkába 'egy vagy két' további országot is bevonnának, feltehetően köztük Németországot.

A brit kormányfő 2,2 milliárd font értékű hitelt jelentett be Ukrajna támogatására, amelyet a szombaton befagyasztott orosz vagyoneszközökből finanszíroznak. Emellett egy új megállapodás értelmében Ukrajna 1,6 milliárd font értékű exportfinanszírozást használhat fel észak-írországi gyártású rakéták vásárlására. Starmer hangsúlyozta, hogy most kell megerősíteni Ukrajnát, hogy erős pozícióból tárgyalhasson a békéről - írja az NBC News.

Von der Leyen a találkozót követően hangsúlyozta, hogy Ukrajnát olyan 'acél sündisznóvá' kell alakítani, amely 'emészthetetlen' lesz a potenciális támadók, mint Oroszország számára. Az Európai Bizottság elnöke sürgette az EU védelmi képességeinek megerősítését és a védelmi kiadások növelését. Március 6-án egy átfogó védelmi tervet fog bemutatni az EU-vezetőknek Brüsszelben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a londoni tárgyalások után helikopterrel Norfolk megyébe utazott, ahol III. Károly királlyal találkozott annak sandringhami birtokán.