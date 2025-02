Újabb holttesteket találtak a washingtoni légikatasztrófából: így áll most a nyomozás

Megtalálták és egy kivételével azonosították a múlt heti washingtoni légi katasztrófa valamennyi halálos áldozatának holttestét - közölték a kutatásban részt vevő szervek kedden.

Az érintett hatóságok közös közleményt adtak ki. Eszerint mind a 67 halálos áldozat testét megtalálták a jeges Potomac folyóban. Egyúttal együttérzésüket fejezték ki az áldozatok családjainak, és jelezték, hogy lehetőségeiktől függően "minden támogatják őket ezekben a nehéz napokban".

A szerencsétlenség múlt szerdán történt. Az American Airlines Wichita felől érkező járata 64 emberrel a fedélzetén késő este leszállás közben, mintegy 120 méteres magasságban összeütközött a hadsereg helikopterével, amelyen 3-an tartózkodtak. A két roncs a Ronald Reagan repülőtér közelében a Potomac folyóba zuhant. A tragédiának nem volt túlélője. A gépen műkorcsolyázók is utaztak, a szerencsétlenségnek orosz és kínai áldozata is volt.

A hatóságok most jelezték, hogy a repülőgép és a helikopter roncsainak keresését még folytatják a folyóban. Már korábban megtalálták a repülőgép feketedobozait is. Ezek vizsgálata is folyik, az előzetes jelentést 30 napon belülre ígéri az amerikai közlekedésbiztonsági hivatal (NTSB). Sajtóértesülések szerint a baleset idején a szokásosnál kevesebben dolgoztak a légi irányítási központban. Az ügy előzményei korábbi cikkeinkben olvashatóak: