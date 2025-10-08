2025. október 8. szerda Koppány
Zander halászat. Halak a horgon a vízben
Katasztrófa fenyeget, eltűnhet egy nemzeti étel az emberi felelőtlenség miatt

Pénzcentrum
2025. október 8. 11:46

A brit halállomány veszélyben: a túlhalászat fenyegeti a hagyományos fish and chips jövőjét, írta meg a Sky News.

A brit kormányt arra sürgetik, hogy vezessen be fogási kvótákat a halállomány megőrzése érdekében, mivel egyes fajok állománya összeomlással fenyeget - figyelmeztet az Oceana UK természetvédelmi szervezet. A szervezet jelentése szerint a brit halállomány jelentős része veszélyben van: a tíz legfontosabb kereskedelmi halállomány fele vagy kritikusan alacsony szinten áll, vagy túlhalászott, esetleg mindkettő igaz rájuk.

Különösen aggasztó az Északi-tenger tőkehalállományának helyzete, amelyre a tudósok idén "nulla fogási" kvótát javasoltak. Veszélyben vannak továbbá az ehető rákfélék populációi, a hering és az északkelet-atlanti makréla is.

A 105 brit kereskedelmi halállománynak mindössze 41 százaléka tekinthető egészségesnek, több mint negyede (27%) túlhalászott, és 25 százalékuknál a jelenlegi halászati ​​kvóták meghaladják a jövőbeni fenntartható populációk biztosítására vonatkozó tudományos ajánlásokat.

Hugo Tagholm, az Oceana UK ügyvezető igazgatója szerint: "Ha így folytatjuk, tudományos alapú stratégiai intézkedések nélkül, egyes állományok összeomlása küszöbön állhat. A fish and chips brit alapétel, amelyet nemcsak a partvidéken, hanem az ország minden részén szeretnek, és biztosítanunk kell, hogy ez így is maradhasson."

Tagholm pozitív példaként említette a Skóciától nyugatra élő foltos tőkehalra és az Északi-tengeri lepényhalra 2020 óta érvényben lévő fogási korlátozásokat, amelyek eredményeként mindkét faj populációja egészséges szintre állt vissza.

A szakértők szerint azonban a halászati iparnak kormányzati támogatásra lenne szüksége ahhoz, hogy a további korlátozások ne veszélyeztessék a halászok megélhetését.

A brit környezetvédelmi minisztérium (Defra) szóvivője közölte: "A Defra együttműködik a halászati iparral a brit tengeri élelmiszerek népszerűsítése és az állományok fenntartható kezelése érdekében, és bejelentett egy új, 360 millió fontos halászati és part menti növekedési alapot az ágazat fejlesztésére. Elkötelezettek vagyunk állományaink fenntartható szintre való visszaállítása mellett, és jelentős előrelépést értünk el az elmúlt öt évben, miközben továbbra is támogatjuk hazai halászati iparunk hosszú távú életképességét."
Címlapkép: Getty Images
11:46
11:35
11:12
11:03
10:45
