2025. október 5. vasárnap Aurél
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Voting box and election image,election
Világ

Választottak Csehországban: Andrej Babis győzött

MTI
2025. október 5. 09:02

A csehországi választáson győzelmet arató ellenzéki Andrej Babis az eredmények közzététele utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy célja egypárti kormány létrehozása, amelynek támogatásáról a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal, valamint az Autósok párttal kíván tárgyalni.

Az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom vezetője kizárta, hogy tárgyaljon a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot, és nem teljesítették választási ígéreteiket. "Mi mindig teljesítettük ígéreteinket, most is így lesz. Célunk, hogy Csehország a legjobb hely legyen az élethez Európában" - szögezte le.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Babis megerősítette, hogy újra kormányfő szeretne lenni, s bízik abban, hogy a kormányalakítás nagyobb problémák nélkül fog lezajlani. Azt mondta, hogy a kormány félévente nyilvánosan beszámolna tevékenységéről. Kérdésre válaszolva azt is kijelentette, hogy "kormányuk első ülésén elutasítják a migrációs paktumot".

Az ellenzéki pártelnök "történelmi sikernek" minősítette az ANO választási eredményét, s kijelentette, hogy politikai karrierjének "ez az abszolút csúcsa". A sajtótájékoztatón Andrej Babis hangsúlyozta, hogy a választási siker "csapatmunka eredménye", és köszönetet mondott a választóknak a támogatásért.

Petr Fiala kormányfő sajtótájékoztatóján elismerte a kormányoldal vereségét, és gratulált Andrej Babisnak a választási győzelemhez. A kormányfő úgy vélte, hogy a mostani választásokon "a szélsőséges és populista erők győztek". "A demokráciában a választások eredményét el kell fogadni, mi most ezt megtettük" – szögezte le újságírók előtt Petr Fiala.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #európa #csehország #világ #választás #politika #győzelem #cseh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:32
10:01
09:30
09:02
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 4.
Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak
2025. október 4.
Kiderült a nagy tészta-titok: eddig mindenki rosszul főzte, itt az igazság
2025. október 4.
Csak álom a lézeres visszérműtét tb-támogatással? Itt a friss árlista: ennyibe kerülne magánban
2025. október 3.
Európa spórol, mi rettegünk: tényleg rosszabbul élünk, mint 4 éve?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 5. vasárnap
Aurél
40. hét
Október 5.
Raoul-Wallenberg-emléknap
Október 5.
A pedagógusok világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
2
2 hete
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
3
2 hete
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
4
1 hete
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
5
1 hete
Gáz és olaj nélkül: így segítené Zelenszkij Magyarországot és Szlovákiát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adómentesség
az adómentesnek minősülő tételeket már az adó alapjának meghatározása során sem kell figyelembe venni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 5. 10:01
Itt a nagy 2025-ös hűtőteszt: tényleg csak a legdrágább berendezések a jók?
Pénzcentrum  |  2025. október 5. 06:04
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
Agrárszektor  |  2025. október 5. 09:31
Ömlik a pénz a magyar nemzeti parkhoz: ez sok mindent megváltoztathat