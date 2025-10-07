Folytatódnak a tárgyalások az amerikai béketervről, amely véget vethet a gázai háborúnak.
Moszkva a célkeresztben? Trump feltételekhez kötné a rakéták átadását Ukrajnának
Donald Trump amerikai elnök hétfőn kijelentette, hogy mielőtt Tomahawk rakétákat szállítana Ukrajnának, előbb látni akarja, pontosan mire használnák azokat. Az elnök hangsúlyozta: nem kívánja eszkalálni az orosz–ukrán háborút.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arra kérte Washingtont, hogy adjon el Tomahawk rakétákat európai országoknak, amelyek aztán továbbítanák őket Ukrajnának. A fegyverek 2500 kilométeres hatótávolsága lehetővé tenné, hogy Kijev akár Moszkvát is célba vehesse - számolt be róla a Portfolio.
A kérdés óriási feszültséget keltett: Vlagyimir Putyin orosz elnök a hétvégén videóüzenetben figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés „az orosz–amerikai kapcsolatok teljes összeomlásához” vezethet.
Trump újságírói kérdésre elmondta: „egyfajta döntést” már hozott az ügyben, de hangsúlyozta, csak akkor engedélyezné a szállítást, ha pontosan tudná, hol és hogyan vetnék be a rakétákat.
Nem akarom eszkalálni ezt a háborút
– tette hozzá az amerikai elnök.
Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, az államfői hivatal hétfői közlése szerint Emmanuel Macron elnök elfogadta a lemondását.
Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára Donald Trump arcképével díszített egydolláros emlékérmét terveznek kibocsátani 2026-ban.
Dél-Ázsiában példátlan politikai változásokat indított el a Z generáció az elmúlt években.
A Trump-adminisztráció fontolgatja egy Donald Trumpot ábrázoló 1 dolláros érme kibocsátását az Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulójára.
Öt halálos áldozatot követelt és több tízezer embert hagyott áram nélkül Oroszország intenzív rakéta- és dróntámadása Ukrajnában.
Babis egypárti kormányzásra készül, eszében sincs tárgyalni a jelenleg még irányító pártokkal.
Trump győzelemként értékelte a Hamász válaszát a tűzszüneti javaslatra, ezzel nehéz helyzetbe hozva Netanjahut.
Az olajkorszak vége már nem a készletek kimerülése, hanem a kereslet csökkenése miatt közeleg.
Japán kormányzó pártja Sanae Takaichit választotta új vezetőjének, aki így az ország első női miniszterelnöke lehet.
Vilmos walesi herceg egy interjúban beszélt a monarchia jövőjéről, kiemelve, hogy királyként változásokat szeretne bevezetni.
Putyin gyors válaszlépéseket ígér Európa katonai megerősödésére, miközben tagadja, hogy Oroszország NATO-tagállamokat támadna meg
15 drón tűnt fel a belga-német határnál lévő katonai bázis felett; a helyzet miatt a müncheni repülőtér esti forgalmát leállították.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) jelentése szerint a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátás nélkül működik, míg a csernobili létesítményben átmeneti áramkimaradás történt.
Sarah Mullally lett az anglikán egyház első női canterburyi érseke, miután a korábbi vezető egy gyermekvédelmi botrány miatt lemondott
Irán elnöke bejelentette, hogy az országnak nincs más választása, mint áthelyezni fővárosát Teheránból az ország déli részére.
Több ezer ember ragadt Münchenben, miután drónok miatt lezárták a repteret. Sokan kempingágyakon töltötték az éjszakát.
Életének 91. évében elhunyt Dr. Jane Goodall, a nemzetközileg elismert brit etológus és antropológus, aki a kelet-afrikai csimpánzok életének tanulmányozásával szerzett hírnevet világszerte.
Orbán Viktor az uniós csúcs előtt nyilatkozott, ahol kifejtette az álláspontját azzal kapcsolatban, hogy mit fog tenni hazánk, ha idegen drónok repülnek be az ország...
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
