Moszkva a célkeresztben? Trump feltételekhez kötné a rakéták átadását Ukrajnának

Donald Trump amerikai elnök hétfőn kijelentette, hogy mielőtt Tomahawk rakétákat szállítana Ukrajnának, előbb látni akarja, pontosan mire használnák azokat. Az elnök hangsúlyozta: nem kívánja eszkalálni az orosz–ukrán háborút.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arra kérte Washingtont, hogy adjon el Tomahawk rakétákat európai országoknak, amelyek aztán továbbítanák őket Ukrajnának. A fegyverek 2500 kilométeres hatótávolsága lehetővé tenné, hogy Kijev akár Moszkvát is célba vehesse - számolt be róla a Portfolio.

A kérdés óriási feszültséget keltett: Vlagyimir Putyin orosz elnök a hétvégén videóüzenetben figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés „az orosz–amerikai kapcsolatok teljes összeomlásához” vezethet.

Trump újságírói kérdésre elmondta: „egyfajta döntést” már hozott az ügyben, de hangsúlyozta, csak akkor engedélyezné a szállítást, ha pontosan tudná, hol és hogyan vetnék be a rakétákat.

Nem akarom eszkalálni ezt a háborút

– tette hozzá az amerikai elnök.