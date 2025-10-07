Dízelhiányt lengetett be a Mol-vezér: óriási kockázat, ha nem lehet ellátni a finomítókat

A Mol-csoport elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferenciáján tartott előadásában az orosz energiafüggőség kockázatairól, a globális erőviszonyok átrendeződéséről és az európai versenyképesség hanyatlásáról beszélt. Figyelmeztetett, hogy egy esetleges dízelhiány súlyos következményekkel járna a közép-európai régióban.

"A Barátság vezeték egy szimbólum - jól mutatja, hogy az Európai Unió milyen gondokkal küzd" - kezdte előadását Hernádi Zsolt a Portfolio által szervezett gazdasági konferencián. A Mol-csoport vezetője a "Túl a Barátságon" című prezentációjában a globális erőviszonyoktól indulva jutott el Magyarország energiaellátási kihívásaiig.

Az elnök-vezérigazgató rámutatott a kétpólusú világrend kialakulására, amelyben az Egyesült Államok és Kína felé történik a globális igazodás. Kiemelte Kína domináns szerepét az energiaátmenethez szükséges technológiákban: "Minden ami kell a tiszta energiához, az Kínában van" - fogalmazott, utalva az akkumulátorgyártás, napelemek és kritikus nyersanyagok kínai koncentrációjára.

Hernádi szerint míg a nagyhatalmak a geogazdaság eszközeivel - kritikus ásványok kontrollja, vámok, közös vállalkozások - érvényesítik érdekeiket, addig az Európai Unió megmaradt a geopolitikai eszközöknél, figyelmen kívül hagyva a gazdasági racionalitást. "Túl sok az ideológia, túl kevés a gazdaság" - hangsúlyozta.

Az EU versenyképességének romlását számokkal is alátámasztotta: a blokk részesedése a globális GDP-ből a 2000-es 22 százalékról 2024-re 15 százalékra csökkent. A túlzott bürokrácia és a rendkívül ambiciózus zöldítési célok - mint a 2040-re tervezett 90%-os kibocsátás-csökkentés - tovább nehezítik az európai gazdaság helyzetét.

Az orosz-európai energiakapcsolatok átalakulásával kapcsolatban elmondta, hogy a háború kirobbanása után a 60 éves kölcsönös függőség megszűnt, az orosz olaj legnagyobb felvásárlói ma már India, Kína és Törökország. Figyelmeztetett azonban, hogy ezek az országok potenciálisan orosz eredetű olajtermékeket exportálhatnak vissza az EU-ba, amit nehéz ellenőrizni.

A régiónk energiaellátásának kockázatairól szólva Hernádi kiemelte: "komoly kockázata van, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót", különös tekintettel a dízelimport-függőségre, amely Magyarországon 22,4 százalékos. Hangsúlyozta, hogy egy esetleges dízelhiány a teljes termelési láncra kihatna, alternatív megoldás nélkül.

A dunai finomító esetleges leállásának következményeit érzékeltetve elmondta, hogy napi 400 vagonnyi kőolajat kellene beszerezni, ami gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Az orosz olajfüggőség kontextusában megjegyezte, hogy Magyarország és Szlovákia együttesen mindössze 4 százalékát teszi ki a teljes orosz kőolajexportnak.

"Európa egy skanzen lesz" - figyelmeztetett Hernádi, sürgetve az európai versenyképesség javítását. Zárásként a Barátság vezeték fontosságát hangsúlyozta: "A Barátság vezetéket megszoktuk, erre épült a gazdaság. Márpedig ami természetesnek tűnik, arról fel sem tűnik, hogy mennyire fontos az életünkben."

Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert, MTI/MTVA

