Az ipar legsúlyosabb válsága jöhet: az EU döntése lesokkolt mindenkit

Az Európai Unió jelentősen megemeli az acélvámokat és csökkenti az importkvótákat, ami komoly aggodalmakat kelt az Egyesült Királyságban és az európai autógyártók körében, írta meg a CNBC.

Az EU kedden bejelentette, hogy 47%-kal csökkenti a vámmentes acélimport-kvótákat a 2024-es szinthez képest, és a kvótán felüli behozatalra vonatkozó vámokat 25%-ról 50%-ra emeli. Az Európai Bizottság szerint az intézkedések célja az uniós acélipar védelme, a munkahelyek megőrzése és az ágazat dekarbonizációs törekvéseinek támogatása.

A vámemelés azonnali tiltakozást váltott ki az Egyesült Királyságban, ahol az acélipar már eddig is súlyos nehézségekkel küzdött, beleértve az acélművek bezárását, több ezer munkahely megszűnését és az Egyesült Államok által kivetett 25%-os vámokat. Gareth Stace, a UK Steel ágazati szervezet főigazgatója szerint "ez talán a legnagyobb válság, amellyel a brit acélipar valaha szembesült".

Emily Sawicz, az RSM UK elemzője a CNBC-nek nyilatkozva "jelentős fenyegetésnek" nevezte az EU bejelentését a brit acélipar számára. "Az EU a brit acélexport mintegy 80%-át teszi ki, így ezek a vámok elvághatják a hozzáférést az Egyesült Királyság legnagyobb és stratégiailag legfontosabb piacához egy olyan időszakban, amikor az ágazat már amúgy is hatalmas nyomás alatt áll a globális verseny és az emelkedő energiaköltségek miatt" - mondta.

Az EU lépése hasonló az Egyesült Államok és Kanada által bevezetett külföldi acélra vonatkozó vámokhoz, amelyek célja az olcsóbb - főként Kínából származó - import visszaszorítása. Donald Trump elnök idén 25%-ról 50%-ra emelte a legtöbb acél- és alumíniumimportra vonatkozó vámot, míg Kanada szigorította az importkorlátokat és 25%-os pótadót vezetett be a Kínában olvasztott és öntött acélimportra.

Az Egyesült Királyság valószínűleg mentességet fog kérni az EU-tól, és bízhat abban, hogy Norvégia, Izland és Liechtenstein sem lesz alávetve az EU acélvám-kvótáinak vagy vámjainak, mivel az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai. A Bizottság jelezte, hogy Ukrajna esetében is hajlandó mentességet adni a vámok alól.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Keir Starmer brit miniszterelnök közölte, hogy a kormány tárgyalásokat folytat mind az EU-val, mind az USA-val az acélvámokról. Chris McDonald brit ipari miniszter megjegyezte: "Továbbra is vizsgáljuk az erősebb kereskedelmi intézkedéseket a brit acélgyártók tisztességtelen magatartástól való védelme érdekében", de hozzátette, hogy "létfontosságú az Egyesült Királyság és az EU közötti kereskedelmi forgalom védelme".

Az EU bejelentését nem fogadták jól a kontinens minden részén. Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) szerint az intézkedések veszélyeztethetik a hazai autóipart. Az autóipari szervezet megjegyezte, hogy az európai autógyártók közvetlen acélvásárlásaik mintegy 90%-át az EU-ból szerzik be, és "nagyon aggódnak" a korlátozások európai piaci árakra gyakorolt inflációs hatása miatt.

Az ACEA szerint "a kvóták drámai csökkentése és a kvótán kívüli vám 50%-ra történő megduplázása jelentősen csökkenti annak lehetőségét, hogy az európai piacon az import révén enyhítsék a nyomást". Emellett az új, az "olvasztás és öntés" elvén alapuló származási szabály tovább korlátozza az importot és "hatalmas adminisztratív terhet jelent az importált acéltermékek európai felhasználói számára".