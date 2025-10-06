2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Chicago, USA - 2016. augusztus 22: Egy zebra tábla a stop szimbólummal a Trump Tower előtt Chicagóban, az East Wacker Place-en, szürkületkor.
Világ

Ilyen nincs, jöhet a Trump-pénz: a gyűjtők álma lenne, ennyit érhet az amerikai elnök saját érméje

Pénzcentrum
2025. október 6. 09:02

Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára Donald Trump arcképével díszített egydolláros emlékérmét terveznek kibocsátani 2026-ban. A kezdeményezés azonban jogi vitát váltott ki, mivel egy több mint 150 éves törvény tiltja élő személyek szerepeltetését az amerikai valután.

2026-ban Donald Trump arcképével díszített egydolláros emlékérmék kibocsátását tervezik – közölte az X-en Brandon Beach kincstárnok. Az érmesorozat az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját ünnepli majd.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A megosztott vázlatok alapján az érme egyik oldalán Trump profilból látható, a másikon pedig az amerikai zászló előtt, magasba emelt ököllel, alatta a „harcolj, harcolj, harcolj” felirattal.

A New York Times azonban felhívta a figyelmet: nem biztos, hogy az érme ilyen formában elkészülhet, mivel egy 1866-os törvény szerint csak elhunyt személyek kerülhetnek amerikai fizetőeszközre. A lap kérdésére, hogy jogszerű-e a terv, az amerikai kincstár eddig nem reagált.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#érme #törvény #amerika #dollár #világ #emlékérme #usa #donald trump #amerikai egyesült államok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:54
09:51
09:45
09:38
09:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 5.
Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
2025. október 5.
Így tarolná le a Tesco a magyar kisboltokat: megnyílt az új egységük, elmentünk megnézni
2025. október 4.
Kiderült a nagy tészta-titok: eddig mindenki rosszul főzte, itt az igazság
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 6. hétfő
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Építészet és habitat világnap
Október 6.
Építészeti világnap
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
2
2 hete
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
3
1 hete
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
4
1 hete
Gáz és olaj nélkül: így segítené Zelenszkij Magyarországot és Szlovákiát
5
7 napja
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bruttó érték
gyakorlatilag: újérték, de a biztosítói ujjérték-fogalmunktól azonban annyiban eltér, hogy azaz eredeti beszerzés, vagy az eredeti létesítés időpontjában rögzített újérték, nem pedig a biztosítási kockázatviselés időszakában, vagy tartama alatt létező ismételt újrabeszerzéskori újérték.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 09:11
Hihetetlen Otthon Start trükköt találtak: százmilliókat lehet kaszálni rajta, bárkinek beválhat
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 08:50
Elismerte Orbán Viktor, inog a minimálbér-emelés: komoly tárgyalások várnak a kormányra?
Agrárszektor  |  2025. október 6. 09:02
Áll a bál Kínában: ezzel etették a népet