Ilyen nincs, jöhet a Trump-pénz: a gyűjtők álma lenne, ennyit érhet az amerikai elnök saját érméje
Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára Donald Trump arcképével díszített egydolláros emlékérmét terveznek kibocsátani 2026-ban. A kezdeményezés azonban jogi vitát váltott ki, mivel egy több mint 150 éves törvény tiltja élő személyek szerepeltetését az amerikai valután.
2026-ban Donald Trump arcképével díszített egydolláros emlékérmék kibocsátását tervezik – közölte az X-en Brandon Beach kincstárnok. Az érmesorozat az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját ünnepli majd.
A megosztott vázlatok alapján az érme egyik oldalán Trump profilból látható, a másikon pedig az amerikai zászló előtt, magasba emelt ököllel, alatta a „harcolj, harcolj, harcolj” felirattal.
No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real.— U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025
Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG
A New York Times azonban felhívta a figyelmet: nem biztos, hogy az érme ilyen formában elkészülhet, mivel egy 1866-os törvény szerint csak elhunyt személyek kerülhetnek amerikai fizetőeszközre. A lap kérdésére, hogy jogszerű-e a terv, az amerikai kincstár eddig nem reagált.
Trump győzelemként értékelte a Hamász válaszát a tűzszüneti javaslatra, ezzel nehéz helyzetbe hozva Netanjahut.
Az olajkorszak vége már nem a készletek kimerülése, hanem a kereslet csökkenése miatt közeleg.
Japán kormányzó pártja Sanae Takaichit választotta új vezetőjének, aki így az ország első női miniszterelnöke lehet.
Vilmos walesi herceg egy interjúban beszélt a monarchia jövőjéről, kiemelve, hogy királyként változásokat szeretne bevezetni.
Putyin gyors válaszlépéseket ígér Európa katonai megerősödésére, miközben tagadja, hogy Oroszország NATO-tagállamokat támadna meg
15 drón tűnt fel a belga-német határnál lévő katonai bázis felett; a helyzet miatt a müncheni repülőtér esti forgalmát leállították.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) jelentése szerint a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátás nélkül működik, míg a csernobili létesítményben átmeneti áramkimaradás történt.
Sarah Mullally lett az anglikán egyház első női canterburyi érseke, miután a korábbi vezető egy gyermekvédelmi botrány miatt lemondott
Irán elnöke bejelentette, hogy az országnak nincs más választása, mint áthelyezni fővárosát Teheránból az ország déli részére.
Több ezer ember ragadt Münchenben, miután drónok miatt lezárták a repteret. Sokan kempingágyakon töltötték az éjszakát.
Életének 91. évében elhunyt Dr. Jane Goodall, a nemzetközileg elismert brit etológus és antropológus, aki a kelet-afrikai csimpánzok életének tanulmányozásával szerzett hírnevet világszerte.
Orbán Viktor az uniós csúcs előtt nyilatkozott, ahol kifejtette az álláspontját azzal kapcsolatban, hogy mit fog tenni hazánk, ha idegen drónok repülnek be az ország...
Izrael már elfogadta a feltételeket, amelyek között szerepel az azonnali tűzszünet, az összes túsz szabadon bocsátása.
Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különmegbízottja szerint Európának bátrabban kell fellépnie az orosz provokációkkal szemben.
Szerda reggel leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a szenátus nem tudta elfogadni a 2026-os költségvetési tervezetet.
Teljes búcsú 2025: tudd meg, mi a teljes búcsú jelentése és mik a teljes búcsú feltételei! Tudtad, hogy a katolikus egyházban teljes búcsú nyerhető, ha...
Donald Trump azt hangoztatta, hogy amennyiben a közel-keleti konfliktust a 20 pontos béketerv révén sikerül rendezni, akkor egyetlen háború, az orosz-ukrán háború lezárása lesz hátra.
A lengyel hatóságok letartóztatták Volodimir Z. ukrán állampolgárt.
