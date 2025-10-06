Ilyen nincs, jöhet a Trump-pénz: a gyűjtők álma lenne, ennyit érhet az amerikai elnök saját érméje

Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára Donald Trump arcképével díszített egydolláros emlékérmét terveznek kibocsátani 2026-ban. A kezdeményezés azonban jogi vitát váltott ki, mivel egy több mint 150 éves törvény tiltja élő személyek szerepeltetését az amerikai valután.

2026-ban Donald Trump arcképével díszített egydolláros emlékérmék kibocsátását tervezik – közölte az X-en Brandon Beach kincstárnok. Az érmesorozat az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját ünnepli majd.

A megosztott vázlatok alapján az érme egyik oldalán Trump profilból látható, a másikon pedig az amerikai zászló előtt, magasba emelt ököllel, alatta a „harcolj, harcolj, harcolj” felirattal.

No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real.



Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025

A New York Times azonban felhívta a figyelmet: nem biztos, hogy az érme ilyen formában elkészülhet, mivel egy 1866-os törvény szerint csak elhunyt személyek kerülhetnek amerikai fizetőeszközre. A lap kérdésére, hogy jogszerű-e a terv, az amerikai kincstár eddig nem reagált.