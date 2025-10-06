2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Katonai teherautó pótkocsival, sekély mélységélesség.
Világ

Hihetetlen, melyik ország szállt be Oroszország oldalán a háborúba: mit fog erre lépni Ukrajna?

Pénzcentrum
2025. október 6. 12:44

Az Egyesült Államok diplomáciai kampányt indított, hogy meggyőzze szövetségeseit a Kuba elleni embargó feloldását sürgető ENSZ-határozat elutasításáról, részben azzal érvelve, hogy a karibi ország akár 5000 harcossal is támogatja Oroszországot az ukrajnai háborúban - tudósított a Reuters.

Donald Trump elnök kormányzata mozgósítja az amerikai diplomatákat, hogy lobbizzanak az ENSZ-határozat ellen, amely Washington több évtizedes Kuba elleni embargójának feloldására szólít fel. Egy belső külügyminisztériumi utasítás szerint az amerikai diplomaták tájékoztatni fogják a kormányokat arról, hogy a kubai vezetés aktívan támogatja Oroszország ukrajnai invázióját, akár 5000 kubai harcos részvételével.

Az október 2-i keltezésű, nem minősített dokumentumot tucatnyi amerikai külképviseletnek küldték el, utasítva a diplomatákat, hogy kérjék a kormányokat a nem kötelező érvényű határozat elutasítására. Ez a határozat 1992 óta minden évben nagy többséggel átment az ENSZ Közgyűlésén.

Tavaly a Közgyűlés 187 ország támogatásával fogadta el a határozatot. Csak az Egyesült Államok és Izrael szavazott ellene, Moldova pedig tartózkodott. A külügyminisztériumi utasítás szerint az idei cél a "nem" szavazatok számának jelentős növelése, de a tartózkodás vagy a szavazástól való távolmaradás is hasznos lenne.

Az amerikai érvelés szerint a határozat "tévesen" az Egyesült Államokat hibáztatja Kuba problémáiért, amelyeket valójában "saját korrupciója és hozzá nem értése" okoz. A dokumentum közel két tucat érvet sorakoztat fel, amelyek Kubát azzal vádolják, hogy elpazarolja korlátozott erőforrásait, megtagadja népétől az alapvető emberi jogokat és veszélyt jelent a nemzetközi békére.

Az utasítás szerint Kuba és Miguel Diaz-Canel elnök aktívan támogatja Oroszország ukrajnai háborúját. "Észak-Korea után Kuba a legnagyobb külföldi csapatkontingensek biztosítója Oroszország agressziójához, becslések szerint 1000-5000 kubai harcol Ukrajnában" – áll a dokumentumban.

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője nem szolgált további részletekkel a kubai harcosokról, de megerősítette, hogy Washington tud azokról a jelentésekről, amelyek szerint kubai katonák harcolnak az orosz csapatok oldalán Ukrajnában. Az elmúlt hetekben ukrán tisztviselők figyelmeztették az amerikai törvényhozókat a Kuba által Oroszországnak biztosított zsoldosok növekvő számáról.

A dokumentum azzal is vádolja a kubai kormányt, hogy aláássa a nyugati félteke demokráciáit, miközben fokozódnak a feszültségek Washington és Kuba legfontosabb politikai és gazdasági szövetségese, Venezuela között. Az amerikai hadsereg nemrég csapásokat mért venezuelai kábítószer-szállító hajókra a Karib-tengeren, legutóbb pénteken.
Címlapkép: Getty Images
