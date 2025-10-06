2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
15 °C Budapest
Farsangi nagy felvonulás allegorikus kocsikkal, köztük Donald Trump babával a karneváli ünnepségen Valletta utcáin.
Világ

Teljesen elszabadult Donald Trump: már környezete is aggódik, ennek nem lesz jó vége

Pénzcentrum
2025. október 6. 11:44

Donald Trump egyre különösebb viselkedése aggodalmat kelt az Egyesült Államokban, miután a közösségi médiában megosztott AI-generált tartalmak és zavaros nyilvános szereplések sorozata vetett fel kérdéseket mentális állapotáról - jelentette a The Guardian.

Az elmúlt hetekben Trump több alkalommal is szokatlan magatartást tanúsított. A múlt héten, miközben az USA kormányzati leállás szélén állt, az elnök egy olyan AI-videót osztott meg, amely Hakeem Jeffriest, az első fekete kisebbségi házvezetőt sombrerót és eltúlzott bajuszt viselve ábrázolta, mariachi zenével a háttérben. A hispán csoportok rasszistának és veszélyesnek minősítették a posztot, Trump azonban nem hátrált meg, sőt, újabb hasonló videót tett közzé.

Egy másik esetben Trump megosztott egy AI-generált hamis videót, amelyben saját maga beszélt az úgynevezett "med bed kórházakról" - egy jobboldali összeesküvés-elmélet részéről. A videóban az AI által létrehozott Trump azt állította, hogy minden amerikai hamarosan kap egy "med bed kártyát", amely hozzáférést biztosít a legfejlettebb technológiával felszerelt kórházakhoz. A posztot később törölték, de Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára mindössze annyit mondott, hogy "az elnök látta a videót, megosztotta, majd levette".

Trump élő szereplései során is egyre több zavaros pillanatot produkál. Egy nemrégiben tartott fehér házi beszédében összefüggéstelenül beszélt a Tylenolról és az autizmusról, valamint a "zsenialitás bizonyos elemeiről, amelyeket egy babának lehet adni". Egy másik alkalommal összekeverte Albániát Örményországgal, amikor az örmény-azeri békemegállapodásról beszélt.

A michigani mormon templomban történt lövöldözés után Trump azt írta, hogy tájékoztatták az esetről, és hogy "a Trump-adminisztráció folyamatosan tájékoztatni fogja a nyilvánosságot". Három órával később azonban nem a tragédiáról posztolt, hanem egy videót osztott meg, amely 24 karátos arany berendezési tárgyakat mutatott a Fehér Házban.

Kedden Trump összehívta az ország legmagasabb rangú katonai parancsnokait egy virginiai találkozóra, ahol kimerültnek tűnve beszélt, és többek között arról értekezett, hogy óvatosan kell lépcsőn járni, nehogy valaki úgy járjon, mint Biden, aki "minden nap leesik a lépcsőn". Ugyanebben a beszédben Trump azt is felvetette, hogy a veszélyes amerikai városokat katonai kiképzőterepként kellene használni.

Barry McCaffrey nyugalmazott tábornok az MSNBC-nek nyilatkozva "az egyik legbizarrabb, legnyugtalanítóbb eseménynek" nevezte Trump beszédét, amit valaha tapasztalt. "Az elnök összefüggéstelennek, kimerültnek, szélsőségesen pártos hangvételűnek tűnt, időnként butaságokat mondott, csapongott, nem tudott összerakni egy gondolatot sem" - fogalmazott McCaffrey.
Címlapkép: Getty Images
