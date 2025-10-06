2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Férfi felemelt ököllel tiltakozik az utcán
Világ

Valami elindult: a zoomerek fellázadtak, és senki sincs biztonságban

Pénzcentrum
2025. október 6. 08:14

Dél-Ázsiában példátlan politikai változásokat indított el a Z generáció az elmúlt években. Sri Lankától Nepálig fiatalok tömegei döntöttek meg korrupt rendszereket, miközben a mozgalom most már Délkelet-Ázsiára is átterjedni látszik. A közösségi médián szerveződő tiltakozások mögött mindenütt hasonló okok állnak: a korrupció, a társadalmi egyenlőtlenségek és a politikai elit kiváltságai elleni harc.

Az elmúlt három évben valódi politikai cunami söpört végig Dél-Ázsián, amelynek élén az 1997 és 2012 között született Z generáció tagjai állnak. 2022 óta Sri Lanka, Banglades és Nepál is olyan fiatalok által vezetett felkelések színterévé vált, akik radikális szakítást követelnek a múlttal. A mozgalom most Indonéziára és a Fülöp-szigetekre is átterjedhet, alapjaiban megrengetve a megkövesedett politikai struktúrákat.

A tiltakozások közös nevezője mindenhol azonos: a fiatalok megelégelték a korrupciót és a politikai elit kiváltságait. A közösségi platformokon folyamatosan kommunikáló "zoomerek" három év alatt három kormányt buktattak meg, példátlan szervezettséget és erőt demonstrálva.

Az érintett ázsiai országokban hasonló problémák okoznak frusztrációt: óriási szakadék tátong az idős, gyakran évtizedek óta regnáló vezetők és a rendkívül fiatal népesség között. A korrupció, a politikai klánok gazdasági hatalma, a társadalmi egyenlőtlenségek és a fiatalok lehetőségeinek hiánya jelentik a fő konfliktusforrásokat - közölte a Népszava.

Sri Lankán 2022-ben kezdődött a folyamat, amikor a Covid-válság és a Rajapaksa testvérek felelőtlen beruházásai miatt az ország a csőd szélére került. A gazdasági összeomlás következtében a lakosság napi 13 órás áramszüneteket, üzemanyag- és gyógyszerhiányt volt kénytelen elviselni. Az "Aragalaya" (A harc) nevű békés mozgalom tüntetései nyomán az elnök elmenekült az országból. A tiltakozások ikonikus pillanata volt, amikor fiatalok százai lepték el az elnöki palotát, az elnök ágyára feküdtek és beugrottak a medencéjébe – ezek a közösségi médiában terjedő képsorok az ifjúság erejének szimbólumaivá váltak.

Bangladesben 2024 augusztusában zajlottak hasonló események. A 76 éves Sheikh Hasina miniszterelnök menekülése után euforikus tömegek özönlötték el rezidenciáját. Hasina, aki egy emberöltőn át irányította az országot, választási csalások és az ellenzék elnyomása révén tudott hatalmon maradni közel 15 évig. A 170 millió lakosú országban, ahol a népesség fele 26 év alatti, a tömeges munkanélküliség és a kormánypárti kvóták a közszolgálatban fellobbantották a lázadás lángját. Az ENSZ becslése szerint mintegy 1400 halálos áldozata volt a rendőrséggel való összecsapásoknak.

Nepálban 2025 szeptemberében robbant ki felkelés. Az egykori királyságból 2008-ban köztársasággá vált országban a Z generáció vezető nélküli, villámgyors forradalmat indított. A közösségi médián a #NepoBaby hashtag alatt leplezték le a politikai vezetők korrupcióját és gyermekeik fényűző életmódját. A 73 éves Khadga Prasad Sharma Oli vezette kormány végzetes hibát követett el a digitális platformok felfüggesztésével, ami csak olaj volt a tűzre. Amikor a rendőrség tüzet nyitott a Discordon szervezett tüntetőkre, elszabadult a pokol: Katmandu lángba borult, felgyújtották a hatalmi ágak épületeit.

A tiltakozási hullám mára elérte Délkelet-Ázsiát is. Indonéziában a törvényhozók által maguknak megszavazott havi 50 millió rúpiás (kb. 2800 euró) lakhatási támogatás – a djakartai minimálbér közel tízszerese – váltotta ki a diákok tiltakozását. A Fülöp-szigeteken pedig egy hatalmas közpénz-sikkasztási botrány vitt utcára ezreket a családi klánok által uralt politikai dinasztiák ellen.

Richard Heydarian fülöp-szigeteki politológus szerint "az elit soha nem tett erőfeszítést a valódi, modern politikai pártok létrehozására, és még a Marcos-diktatúra bukása után is a dinasztiák rendszere élt tovább".

A mozgalmak egyidejű megjelenése azt mutatja, hogy a fiatalok inspirálják egymást, hasonló módszereket és jelképeket alkalmaznak. Közös szimbólumuk a japán One Piece manga kalózkalapos hősének zászlaja, amely a bátorságot és a korrupt vezetők elleni harcot jelképezi. Ezt a zászlót már Indonéziában, Nepálban, a Fülöp-szigeteken, sőt franciaországi tüntetéseken is látni lehetett.

Az ázsiai tavaszok kimenetele azonban egyelőre bizonytalan, és az arab tavasz példája óvatosságra int. Bár a két jelenség között vannak hasonlóságok – az ifjúság szerepe, a munkanélküliség, a korrupció és a közösségi média jelentősége –, az ázsiai helyzet több szempontból eltérő.

A régi politikai elit visszatérésének veszélye valós. Sri Lankán a gazdaság lassan stabilizálódik, de az ország most a Nemzetközi Valutaalap szigorú feltételeinek kénytelen megfelelni. Bangladesben a Nobel-békedíjas Muhammad Yunus vezetésével ideiglenes kormány van hatalmon, de a politikai pártok és a diákok nehezen tudnak megegyezni a reformokról. Nepálban a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke, Sushila Karfi vezeti az országot a 2026 márciusi választásokig, miközben a régi elit lesben áll.

Ázsia történelme tele van elfeledett felkelésekkel. Hogy a Z generáció mélyreható változások iránti vágya – a korrupció felszámolása és a társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése – valóra válik-e, még a jövő zenéje. A fiatalok felrázták az alvó demokráciákat, de a valódi reformokhoz hosszú út vezet, és a politikai éberség fenntartása most különösen fontos.
Címlapkép: Getty Images
