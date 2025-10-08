A vállalat korábban többször hangsúlyozta, hogy termékei biztonságosak, nem tartalmaznak azbesztet és nem okoznak rákot.
Megszólalt a háborúról Ursula von der Leyen: elkerülhetetlen a hadba lépés?
Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség" - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.
Von der Leyen szerint az elmúlt hetek eseményei azt bizonyítják, hogy az Európai Unió tagállamai összehangolt és tudatos támadások célpontjai. Mint mondta, orosz vadászgépek megsértették Észtország légterét, drónok repültek el Belgium, Lengyelország, Románia, Dánia és Németország fölött, miközben kiber- és dezinformációs akciók bénítottak meg repülőtereket, logisztikai központokat és egyes tagállamok választási folyamatait.
Az elnök szerint ezek az incidensek "nem véletlenszerű zaklatások, hanem egy célzott, fokozódó kampány részei", amelynek célja az uniós polgárok megfélemlítése, az európai egység megbontása és az Ukrajnának nyújtott támogatás gyengítése.
Ideje nevén nevezni a dolgokat: ez hibrid háború, amelyet Európa ellen indítottak
- fogalmazott. Hozzátette, hogy Európának egységesen kell reagálnia, és minden incidenst ki kell vizsgálnia, a felelősséget pedig nem szabad elkenni. "Az uniós terület minden négyzetcentiméterét meg kell védenünk. Oroszország megosztást akar, nekünk egységgel kell válaszolnunk" - mondta.
A bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy Európának nem elég reagálnia a támadásokra, hanem el is kell rettentenie azokat. A tétlenség szerinte csak kiterjesztené a "szürke zónát", amelyben a hibrid fenyegetések működnek. Kiemelte, hogy az Európai Unió alapvető küldetése a béke megőrzése, ami ma már az elrettentés és a gyors reagálás képességét is jelenti.
Von der Leyen bejelentette, hogy az unió Readiness 2030 elnevezésű védelmi kezdeményezése keretében mintegy 800 milliárd eurót mozgósíthat védelmi célokra az évtized végéig. Két héten belül a bizottság bemutatja a "Preserving Peace - A béke megőrzése" elnevezésű részletes védelmi ütemtervet, amely közös célokat, mérföldköveket és határidőket tartalmaz majd a tagállamok védelmi képességeinek fejlesztésére.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A bizottsági elnök szólt a keleti határok védelmére hivatott "Eastern Flank Watch" és drónfal kezdeményezésekről is. Mint mondta, a drónok elleni védekezés jelenleg nem fenntartható, mivel a tagállamok gyakran drága vadászgépeket kénytelenek bevetni olcsó, tömeggyártott eszközök ellen. Olyan rendszert kell kiépíteni, amely gyors, hatékony és megfizethető, képes a drónok észlelésére, elfogására és semlegesítésére - taglalta. Von der Leyen szerint az ukrán tapasztalatok ezen a téren különösen értékesek, hiszen Ukrajna "az innováció és a gyors alkalmazkodás laboratóriuma lett".
Az elnök kiemelte, hogy az európai biztonság nem valósítható meg erős európai védelmi ipar nélkül. Szükség van arra, hogy az uniós beruházásokból származó haszon és munkahely Európában maradjon, ezért minden, uniós forrásból támogatott védelmi projekt legalább 65 százalékát uniós gyártóknak kell megvalósítaniuk. Mint mondta, a védelmi beruházások már most új gyárak és munkahelyek létrejöttét segítik elő, és hozzájárulnak az európai ipar versenyképességéhez is.
Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a hibrid hadviselés elleni küzdelem nemcsak fegyvereket és technológiát igényel, hanem gyorsreagálású kiberbiztonsági stábokat, információs kampányokat és a dezinformáció elleni hatékony fellépést is. "A biztonság ma már szoftverekről, drónokról, adatokról és a társadalmi ellenállóképességről is szól. Európának készen kell állnia arra, hogy minden fronton megvédje polgárait" - mondta.
címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Az intézkedés nemcsak a kamionokat érinti, hanem a közepes járműkategóriát is.
Szerdán szünetel az oktatás Románia délkeleti megyéiben, miután a hatóságok rendkívüli árvízveszélyre figyelmeztettek az érkező heves esőzések miatt.
Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta: nem kívánja eszkalálni az orosz–ukrán háborút.
Folytatódnak a tárgyalások az amerikai béketervről, amely véget vethet a gázai háborúnak.
A karibi ország akár 5000 harcossal is támogathatja Oroszországot az ukrajnai háborúban
Donald Trump egyre különösebb viselkedése aggodalmat kelt az Egyesült Államokban, leginkább az általa megosztott tartalmak miatt.
Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, az államfői hivatal hétfői közlése szerint Emmanuel Macron elnök elfogadta a lemondását.
Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára Donald Trump arcképével díszített egydolláros emlékérmét terveznek kibocsátani 2026-ban.
Dél-Ázsiában példátlan politikai változásokat indított el a Z generáció az elmúlt években.
A Trump-adminisztráció fontolgatja egy Donald Trumpot ábrázoló 1 dolláros érme kibocsátását az Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulójára.
Öt halálos áldozatot követelt és több tízezer embert hagyott áram nélkül Oroszország intenzív rakéta- és dróntámadása Ukrajnában.
Babis egypárti kormányzásra készül, eszében sincs tárgyalni a jelenleg még irányító pártokkal.
Trump győzelemként értékelte a Hamász válaszát a tűzszüneti javaslatra, ezzel nehéz helyzetbe hozva Netanjahut.
Az olajkorszak vége már nem a készletek kimerülése, hanem a kereslet csökkenése miatt közeleg.
Japán kormányzó pártja Sanae Takaichit választotta új vezetőjének, aki így az ország első női miniszterelnöke lehet.
Vilmos walesi herceg egy interjúban beszélt a monarchia jövőjéről, kiemelve, hogy királyként változásokat szeretne bevezetni.
Putyin gyors válaszlépéseket ígér Európa katonai megerősödésére, miközben tagadja, hogy Oroszország NATO-tagállamokat támadna meg
15 drón tűnt fel a belga-német határnál lévő katonai bázis felett; a helyzet miatt a müncheni repülőtér esti forgalmát leállították.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát