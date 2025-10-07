Kemény üzenetet küldött Donald Trump a gázai háborúról: hamarosan eljöhet a béke?

Donald Trump bejelentette, hogy a korábban ígért UFC küzdősport-eseményt 2026. június 14-én, 80. születésnapján rendezik meg a Fehér Ház területén.
Folytatódnak a tárgyalások az amerikai béketervről, amely véget vethet a gázai háborúnak. Az egyeztetések középpontjában az izraeli túszok szabadon bocsátása és a palesztin foglyok cseréje áll - tudósított a BBC.
Az egyiptomi Sarm es-Sejkben ma folytatódnak a közvetett tárgyalások az Egyesült Államok béketervéről, amely a gázai háború lezárását célozza. Palesztin és egyiptomi tisztviselők a BBC-nek elmondták, hogy a megbeszélések fókuszában a "megfelelő körülmények megteremtése" áll egy olyan cserefolyamathoz, amely során minden izraeli túszt szabadon engednének palesztin foglyokért cserébe.
Izrael miniszterelnöke szombaton kijelentette, reméli, hogy "a következő napokban" bejelentheti a túszok szabadon bocsátását. Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva optimistán fogalmazott: "Nagyon jó esélyünk van egy megállapodásra, és ez tartós megegyezés lesz."
A Hamász közölte, hogy részben egyetért a béketervvel, de több kulcsfontosságú követelésre nem reagált - beleértve a leszerelését és azt, hogy a jövőben ne vállaljon szerepet Gáza irányításában. Egy magas rangú izraeli biztonsági forrás szerint a tárgyalások kezdetben csak a túszok szabadon bocsátására összpontosítanak, és a Hamásznak néhány napot adnak e szakasz teljesítésére.
A tárgyalások második napja egybeesik a Hamász által vezetett 2023. október 7-i támadás második évfordulójával, amikor körülbelül 1200 embert megöltek és 251 túszt ejtettek Izraelben. Az izraeli hadsereg válaszul hadműveletet indított Gázában, amely során a Hamász által irányított egészségügyi minisztérium szerint 67 160 ember vesztette életét, köztük 18 000 gyermek.
A 20 pontos terv, amelyet Trump és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök elfogadott, azonnali tűzszünetet és 48 túsz szabadon bocsátását javasolja - akik közül vélhetően csak 20 van életben - több száz fogva tartott gázai palesztin szabadon engedéséért cserébe. A terv kimondja, hogy amint mindkét fél elfogadja a javaslatot, "teljes körű segélyt küldenek azonnal a Gázai övezetbe".
A terv szerint a Hamásznak nem lenne szerepe Gáza irányításában, és nyitva hagyja egy esetleges palesztin állam létrehozásának lehetőségét. Netanjahu azonban a terv nyilvános bejelentése után megerősítette a palesztin állammal szembeni régóta fennálló ellenállását, kijelentve: "Ez nincs benne a megállapodásban. Azt mondtuk, hogy határozottan elleneznénk egy palesztin államot."
A Hamász pénteki nyilatkozatában beleegyezett, hogy "minden izraeli foglyot, élőket és holtakat egyaránt, szabadon enged a Trump javaslatában szereplő csereformula szerint" - ha a cserék megfelelő feltételei teljesülnek. Nem említette kifejezetten Trump 20 pontos tervét, de megújította beleegyezését, hogy "átadja a Gázai övezet irányítását egy független palesztin testületnek (technokratáknak), palesztin nemzeti konszenzus, valamint arab és iszlám támogatás alapján."
A nyilatkozat nem tett említést arról a követelésről, hogy a Hamász egyezzen bele leszerelésbe és abba, hogy a jövőben ne vegyen részt Gáza irányításában. Hozzátette, hogy a javaslatok Gáza jövőjével és a palesztin nép jogaival foglalkozó részét még "nemzeti kereteken belül" vitatják, amelynek a Hamász is része lesz.
Az izraeli bombázások hétfőn, a tárgyalások kezdete előtt a Gázai övezet több részén folytatódtak. Izrael offenzívát hajt végre a városban, amelynek célja elmondásuk szerint a megmaradt túszok kiszabadítása. Mahmúd Baszal, a gázai Hamász által irányított polgári védelem szóvivője a BBC-nek elmondta, hogy "az offenzíva kezdete óta, négy hete nem engedtek be segélyszállító teherautókat Gáza városába".
Az elmúlt 24 órában 21 palesztin halt meg Gázában, és további 96 sebesült meg - közölte legfrissebb jelentésében a Hamász által irányított egészségügyi minisztérium. Izrael a háború kezdete óta megtiltotta a nemzetközi újságíróknak, hogy függetlenül belépjenek a Gázai övezetbe, ami megnehezíti mindkét fél állításainak ellenőrzését.
