Öt halálos áldozatot követelt és több tízezer embert hagyott áram nélkül Oroszország intenzív rakéta- és dróntámadása Ukrajnában.
Óriási ötlete támadt Trumpnak: saját magáról adna ki emlékérmet, teljesen kiakadtak az amerikaiak
A Trump-adminisztráció fontolgatja egy Donald Trumpot ábrázoló 1 dolláros érme kibocsátását az Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulójára. Ez azonban jogi kérdéseket vet fel az élő személyek pénzérméken való megjelenítésével kapcsolatban - közölte az ABC News.
Brandon Beach amerikai kincstárnok pénteken közölte, hogy a Pénzügyminisztérium új egyéves dolláros érméket tervez kibocsátani az ország 250. évfordulójára, amelyeken Donald Trump elnök képe szerepelne.
Beach megosztott egy bejegyzést, amely az érme tervezetét mutatta be: az egyik oldalon Trump arcképe, a másikon pedig egy olyan portré látható, amely az elnököt ábrázolja, amint az öklét a levegőbe emeli a 2024-es merényletkísérlet után. Az érme hátoldalának felső részén a "Fight, Fight, Fight" (Harcolj, harcolj, harcolj) felirat olvasható, amelyet Trump kiáltott, mielőtt a titkosszolgálat levitte a színpadról a pennsylvaniai Butlerben.
A Pénzügyminisztérium szóvivője az ABC News-nak nyilatkozva elmondta, hogy hamarosan további részleteket osztanak meg.
Bár a végleges 1 dolláros érme tervét még nem választották ki az Egyesült Államok 250. évfordulójának megünneplésére, ez az első tervezet jól tükrözi országunk és demokráciánk tartós szellemét, még a hatalmas akadályok ellenére is
- közölte a szóvivő. Az érmék tervét itt nézheted meg:
No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real.
Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG— U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
A Pénzügyminisztérium az érme kibocsátását a Trump első elnöksége végén aláírt 2020-as Forgalmi Gyűjtőérme Újratervezési Törvény alapján valósíthatja meg. Ez a jogszabály lehetővé teszi a minisztérium számára, hogy "az USA 250. évfordulóját jelképező" 1 dolláros érméket bocsásson ki egy éven át, 2026 januárjától kezdődően, a pénzügyminiszter felügyelete alatt.
Több olyan rendelkezés is létezik azonban, amely megakadályozhatja, hogy Trump megjelenjen a fizetőeszközökön. Garrett Wilson, az Adóalapítvány politikai elemzési igazgatója szerint "létezik az 1866-os Thayer-módosítás, amely megtiltja, hogy élő személyek szerepeljenek kormányzati értékpapírokon. A Pénzjegynyomda és Nyomdaügyi Hivatal egy olyan törvényre is hivatkozik, amely szerint 'törvény alapján csak elhunyt személy portréja jelenhet meg az amerikai fizetőeszközökön és értékpapírokon'".
Wilson megjegyezte, hogy a Kongresszus kivételt tehet, ahogyan azt 1926-ban is tette, amikor az akkori elnök, Calvin Coolidge szerepelt egy különleges kiadású fél dolláros érmén a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 150. évfordulója alkalmából. Az Egyesült Államok Pénzverdéje szerint ez volt az első alkalom, hogy hivatalban lévő elnök szerepelt érmén életében.
Vilmos walesi herceg egy interjúban beszélt a monarchia jövőjéről, kiemelve, hogy királyként változásokat szeretne bevezetni.
Putyin gyors válaszlépéseket ígér Európa katonai megerősödésére, miközben tagadja, hogy Oroszország NATO-tagállamokat támadna meg
15 drón tűnt fel a belga-német határnál lévő katonai bázis felett; a helyzet miatt a müncheni repülőtér esti forgalmát leállították.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) jelentése szerint a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátás nélkül működik, míg a csernobili létesítményben átmeneti áramkimaradás történt.
Sarah Mullally lett az anglikán egyház első női canterburyi érseke, miután a korábbi vezető egy gyermekvédelmi botrány miatt lemondott
Irán elnöke bejelentette, hogy az országnak nincs más választása, mint áthelyezni fővárosát Teheránból az ország déli részére.
Több ezer ember ragadt Münchenben, miután drónok miatt lezárták a repteret. Sokan kempingágyakon töltötték az éjszakát.
Életének 91. évében elhunyt Dr. Jane Goodall, a nemzetközileg elismert brit etológus és antropológus, aki a kelet-afrikai csimpánzok életének tanulmányozásával szerzett hírnevet világszerte.
Orbán Viktor az uniós csúcs előtt nyilatkozott, ahol kifejtette az álláspontját azzal kapcsolatban, hogy mit fog tenni hazánk, ha idegen drónok repülnek be az ország...
Izrael már elfogadta a feltételeket, amelyek között szerepel az azonnali tűzszünet, az összes túsz szabadon bocsátása.
Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különmegbízottja szerint Európának bátrabban kell fellépnie az orosz provokációkkal szemben.
Szerda reggel leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a szenátus nem tudta elfogadni a 2026-os költségvetési tervezetet.
Teljes búcsú 2025: tudd meg, mi a teljes búcsú jelentése és mik a teljes búcsú feltételei! Tudtad, hogy a katolikus egyházban teljes búcsú nyerhető, ha...
Donald Trump azt hangoztatta, hogy amennyiben a közel-keleti konfliktust a 20 pontos béketerv révén sikerül rendezni, akkor egyetlen háború, az orosz-ukrán háború lezárása lesz hátra.
A lengyel hatóságok letartóztatták Volodimir Z. ukrán állampolgárt.
A terv nem kockázatmentes. Nehezebbé teheti Ukrajna és Moldova motiválását a néha fájdalmas politikai reformok végrehajtására.
A Starbucks ajánlata túlmutat a törvényi követelményeken.
A belvárosból érkező metrók nem álltak meg a Theresienwiese állomáson a lezárás ideje alatt.
