Egy Trump, Make America Great Again felirat a Donald Trump elnökválasztási kampánygyűlés előtt San Diego belvárosában.
Világ

Óriási ötlete támadt Trumpnak: saját magáról adna ki emlékérmet, teljesen kiakadtak az amerikaiak

Pénzcentrum
2025. október 5. 15:02

A Trump-adminisztráció fontolgatja egy Donald Trumpot ábrázoló 1 dolláros érme kibocsátását az Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulójára. Ez azonban jogi kérdéseket vet fel az élő személyek pénzérméken való megjelenítésével kapcsolatban - közölte az ABC News.

Brandon Beach amerikai kincstárnok pénteken közölte, hogy a Pénzügyminisztérium új egyéves dolláros érméket tervez kibocsátani az ország 250. évfordulójára, amelyeken Donald Trump elnök képe szerepelne.

Beach megosztott egy bejegyzést, amely az érme tervezetét mutatta be: az egyik oldalon Trump arcképe, a másikon pedig egy olyan portré látható, amely az elnököt ábrázolja, amint az öklét a levegőbe emeli a 2024-es merényletkísérlet után. Az érme hátoldalának felső részén a "Fight, Fight, Fight" (Harcolj, harcolj, harcolj) felirat olvasható, amelyet Trump kiáltott, mielőtt a titkosszolgálat levitte a színpadról a pennsylvaniai Butlerben.

A Pénzügyminisztérium szóvivője az ABC News-nak nyilatkozva elmondta, hogy hamarosan további részleteket osztanak meg.

Bár a végleges 1 dolláros érme tervét még nem választották ki az Egyesült Államok 250. évfordulójának megünneplésére, ez az első tervezet jól tükrözi országunk és demokráciánk tartós szellemét, még a hatalmas akadályok ellenére is

- közölte a szóvivő. Az érmék tervét itt nézheted meg:

A Pénzügyminisztérium az érme kibocsátását a Trump első elnöksége végén aláírt 2020-as Forgalmi Gyűjtőérme Újratervezési Törvény alapján valósíthatja meg. Ez a jogszabály lehetővé teszi a minisztérium számára, hogy "az USA 250. évfordulóját jelképező" 1 dolláros érméket bocsásson ki egy éven át, 2026 januárjától kezdődően, a pénzügyminiszter felügyelete alatt.

Több olyan rendelkezés is létezik azonban, amely megakadályozhatja, hogy Trump megjelenjen a fizetőeszközökön. Garrett Wilson, az Adóalapítvány politikai elemzési igazgatója szerint "létezik az 1866-os Thayer-módosítás, amely megtiltja, hogy élő személyek szerepeljenek kormányzati értékpapírokon. A Pénzjegynyomda és Nyomdaügyi Hivatal egy olyan törvényre is hivatkozik, amely szerint 'törvény alapján csak elhunyt személy portréja jelenhet meg az amerikai fizetőeszközökön és értékpapírokon'".

Wilson megjegyezte, hogy a Kongresszus kivételt tehet, ahogyan azt 1926-ban is tette, amikor az akkori elnök, Calvin Coolidge szerepelt egy különleges kiadású fél dolláros érmén a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 150. évfordulója alkalmából. Az Egyesült Államok Pénzverdéje szerint ez volt az első alkalom, hogy hivatalban lévő elnök szerepelt érmén életében.
