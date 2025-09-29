Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi

Kovi, a korábbi felnőttfilmes rendező, nyolc év kihagyás után újra munkába áll. Sokan úgy gondolják, hogy a felnőttfilmeknek ma már nincs létjogosultságuk, sőt a pornófogyasztás akár káros is lehet, így a visszatérés elsőre meglepőnek tűnik.

A rendező-producer a Story magazinnak mesélt arról, hogy tisztán látja a mai iparág problémáit: „Sok film tárgyiasítja a nőket, és hamis képet mutat az intimitásról” – mondta a Story magazinnak adott interjúban. Kovi hozzátette, hogy ezúttal más irányba szeretne elindulni: „Nem az a célom, hogy durva jeleneteket készítsek. Szeretnék valódi érzéseket és kapcsolatokat bemutatni.”

A rendező elárulta, hogy korábban azért hagyta abba a forgatást, mert nem tudott azonosulni az új trendekkel, amelyek a nem életszerű szexuális együttléteket népszerűsítették. Kovi vallja, a női test szépség, amelyet tisztelni és becsülni kell, nem tárgyiasítani – ahogy azt sok mai film mutatja. „Olyan alkotásokat szeretnék létrehozni, amelyek akár házaspárokat is újra összehoznak, ahol már húsz éve kialudt a tűz” – fogalmazott.

A rendező kiemelte, hogy bár manapság kevés esély van arra, hogy egy magyar pornószínésznő világhírre tegyen szert, a szakmát továbbra is jó kereseti lehetőségnek tartja. Ugyanakkor hangsúlyozta: senki ne tekintsen erre hosszú távú karrierként. „A gázsit érdemes okosan kezelni, és a megkeresett pénzt befektetni, a civil életre tudatosan készülni” – tanácsolta.

A Story magazin beszámolója szerint a castingok már zajlanak, de a jelentkezők között sokkal több a férfi, mint a nő, így a feladat korántsem egyszerű. Kovi célja továbbra is az, hogy ne csak az együttlétet mutassa be, hanem azt is, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a szereplők, és milyen érzelmi kötelék alakul ki közöttük.

Figyelmeztetett a rendező

