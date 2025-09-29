Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi

Az Alpok után a Kárpátokban is megérkezett a tél: hétfőn hó borította be Székelyföld legmagasabb pontját, az 1801 méter magas Madarasi-Hargitát.
Kovi, a korábbi felnőttfilmes rendező, nyolc év kihagyás után újra munkába áll. Sokan úgy gondolják, hogy a felnőttfilmeknek ma már nincs létjogosultságuk, sőt a pornófogyasztás akár káros is lehet, így a visszatérés elsőre meglepőnek tűnik.
A rendező-producer a Story magazinnak mesélt arról, hogy tisztán látja a mai iparág problémáit: „Sok film tárgyiasítja a nőket, és hamis képet mutat az intimitásról” – mondta a Story magazinnak adott interjúban. Kovi hozzátette, hogy ezúttal más irányba szeretne elindulni: „Nem az a célom, hogy durva jeleneteket készítsek. Szeretnék valódi érzéseket és kapcsolatokat bemutatni.”
A rendező elárulta, hogy korábban azért hagyta abba a forgatást, mert nem tudott azonosulni az új trendekkel, amelyek a nem életszerű szexuális együttléteket népszerűsítették. Kovi vallja, a női test szépség, amelyet tisztelni és becsülni kell, nem tárgyiasítani – ahogy azt sok mai film mutatja. „Olyan alkotásokat szeretnék létrehozni, amelyek akár házaspárokat is újra összehoznak, ahol már húsz éve kialudt a tűz” – fogalmazott.
A rendező kiemelte, hogy bár manapság kevés esély van arra, hogy egy magyar pornószínésznő világhírre tegyen szert, a szakmát továbbra is jó kereseti lehetőségnek tartja. Ugyanakkor hangsúlyozta: senki ne tekintsen erre hosszú távú karrierként. „A gázsit érdemes okosan kezelni, és a megkeresett pénzt befektetni, a civil életre tudatosan készülni” – tanácsolta.
A Story magazin beszámolója szerint a castingok már zajlanak, de a jelentkezők között sokkal több a férfi, mint a nő, így a feladat korántsem egyszerű. Kovi célja továbbra is az, hogy ne csak az együttlétet mutassa be, hanem azt is, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a szereplők, és milyen érzelmi kötelék alakul ki közöttük.
Figyelmeztetett a rendező
Kovi szerint ma kevés reális esély van arra, hogy egy magyar pornószínésznő világhírre tegyen szert. Ettől függetlenül a rendező-producer továbbra is jó kereseti lehetőségnek tartja a felnőttfilmezést. Ugyanakkor hangsúlyozta: senki ne tekintsen erre hosszú távú karrierként. „A megkeresett pénzt érdemes befektetni, és tudatosan felkészülni a civil életre, mert a szereplés csak rövid ideig tarthat. A gázsi elherdálása pedig semmi jóra nem vezet” – figyelmeztetett.
Az Európai Unió hamarosan importvámokat vezethet be az orosz energiahordozókra, hogy teljesen megszüntesse függőségét az orosz olaj- és gázbehozataltól.
Maia Sandu elnök pártja, az EU-barát PAS a szavazatok csaknem 50 százalékát szerezte meg.
A következő héten jellemzően felhős, az átlagosnál hűvösebb időre kell számítani, a szél sokfelé élénk, olykor erős lesz, és több helyen eső, zápor is kialakulhat.
Dél-Korea nem tudja készpénzben előteremteni a 350 milliárd dollárt, amelyet az Egyesült Államok a vámcsökkentési megállapodás részeként kért.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette: Moszkva továbbra is nyitott az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetésekre.
A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredménnyel zárult. A délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt.
Yuval Noah Harari történés arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna nem vesztese, hanem számos szempontból már most is győztese az orosz agressziónak.
Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, amely Kijev polgármestere szerint négy halálos áldozatot és legalább nyolc sebesültet követelt a fővárosban.
Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.
A zaporizzsjai atomerőmű több mint négy napja nem kapcsolódik az energiahálózathoz, ami az eddigi leghosszabb ilyen jellegű kimaradás.
Elon Musk és András herceg neve is felbukkant a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos új dokumentumokban, amelyeket a kongresszusi demokraták hoztak nyilvánosságra.
A hét utolsó napján alapvetően felhős időre számíthatunk, de időszakosan vékonyodhat a felhőzet, és rövidebb-hosszabb időre a nap is előbukkanhat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy Ukrajna támogatná Magyarországot és Szlovákiát az energiahordozók alternatív beszerzésében, orosz olaj és gáz nélkül.
Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, de a magyar ellátás zavartalan marad.
Donald Trump amerikai elnök csapatokat küld a "háború sújtotta" Portlandbe, és szükség esetén "teljes erő" bevetését is engedélyezte.
Németország fokozott készültséget vezet be a drónok okozta veszélyek miatt – jelentette be Alexander Dobrindt belügyminiszter szombaton Berlinben.
A Magyar Honvédség (MH) határozottan visszautasította azt az állítást, miszerint drónjai megsértették volna Ukrajna légterét – közölte a Honvéd Vezérkar szombaton a honvedelem.hu-n megjelent közleményében.
A zalai rendőrök őrizetbe vettek két 18 éves fiatalt, akik több millió forint értékben árultak kábítószert – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.
