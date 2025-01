Fejlemények a washingtoni légibalesetről: rengeteg a halott, világbajnok élsportolók is az áldozatok között

Az Amerikai Műkorcsolya Szövetség megerősítette, hogy több sportoló, edző és családtagjaik is azon a repülőgépen utaztak, amely a washingtoni reptér közelében egy helikopterrel ütközött és a Potomac folyóba zuhant. A tragikus balesetben orosz világbajnok műkorcsolyázók is életüket veszthették. A mentési munkálatok még folyamatban vannak, a pontos áldozatszám egyelőre ismeretlen - jelentette a Reuters.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, csütörtök hajnalban brutális légibaleset rázta meg az amerikai fővárost. Utóbb kiderült: világbajnok műkorcsolyázók is vannak az áldozatok között.

Az Amerikai Műkorcsolya Szövetség közleményben reagált a történtekre: "Megrendültünk ettől a leírhatatlan tragédiától". A Reuters értesülései szerint 15 műkorcsolyázó tartózkodott a fedélzeten. A sportolók egy kansasi edzőtáborból tartottak hazafelé.

A Guardian orosz médiaforrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az 1994-es világbajnok műkorcsolyázó páros, Jevgenyija Siskova és Vagyim Naumov, valamint fiuk, Maxim is a repülőgépen utazott. A házaspár pályafutása során világbajnoki ezüst- és bronzérmet is szerzett, az 1994-es téli olimpián pedig negyedik helyen végeztek.

Siskova és Naumov 1995-ben házasodtak össze. Az 1998-as olimpia után profi pályára léptek, majd az Egyesült Államokban kezdtek edzősködni. Először Connecticutban dolgoztak, 2017-től pedig Bostonban folytatták tevékenységüket. 2001-ben született fiuk már amerikai színekben versenyzett.

A jelentések szerint az utasszállító repülőgépen 60 utas és 4 fős legénység tartózkodott, míg a katonai helikopteren három ember volt. A hivatalos szervek egyelőre nem közölték az áldozatok pontos számát.

A hatóságok folytatják a kutatást és a mentési munkálatokat. A baleset körülményeinek kivizsgálása várhatóan hosszabb időt vesz majd igénybe.