katonának öltözött személy jobb kezével egy katonai motoros sisakot tart a második világháborúból származó védőszemüveggel
Világ

Kimondta Moszkva, amitől mindenki rettegett, majd Európát tették felelőssé

Pénzcentrum
2025. október 8. 18:42

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerint elillant az alaszkai Trump-Putyin csúcson kialakult békepillanat, így a háború békés rendezésére adott időablak gyakorlatilag bezárult. Oroszország az európaiak hozzáállását okolja az ukrajnai harcok folytatásáért, írja a Portfolio.

Rjabkov szerint az alaszkai csúcstalálkozón Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közel álltak egy ukrajnai háborút lezáró megállapodáshoz, a Duma ülésén kijelentette: „Sajnos el kell ismernünk, hogy a lendület, melyet az Anchorage-i csúcstalálkozó adott a megállapodásnak, elmúlt, a háború támogatóinak, főleg az európaiaknak köszönhetően, akik az utolsó ukránig akarnak harcolni.”

A csúcs sikertelenségének fő oka, hogy Oroszországnak irreálisan nagy követelései voltak, például a teljes Donbasz és a Krím elismerése orosz területként, valamint az orosz államnyelv bevezetése Ukrajnában. Ukrajna nem volt hajlandó azonnal és feltétel nélkül elfogadni ezeket, míg Putyin további követeléseket nyújtott be, majd visszatáncolt az elnöki szintű megállapodástól.

Donald Trump amerikai elnök reagált az eseményekre, kijelentve, hogy csalódott Putyinban, és fontolóra veszi Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadását.
Címlapkép: Getty Images
