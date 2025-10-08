Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség" - jelentette ki Ursula von der Leyen
Kimondta Moszkva, amitől mindenki rettegett, majd Európát tették felelőssé
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerint elillant az alaszkai Trump-Putyin csúcson kialakult békepillanat, így a háború békés rendezésére adott időablak gyakorlatilag bezárult. Oroszország az európaiak hozzáállását okolja az ukrajnai harcok folytatásáért, írja a Portfolio.
Rjabkov szerint az alaszkai csúcstalálkozón Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közel álltak egy ukrajnai háborút lezáró megállapodáshoz, a Duma ülésén kijelentette: „Sajnos el kell ismernünk, hogy a lendület, melyet az Anchorage-i csúcstalálkozó adott a megállapodásnak, elmúlt, a háború támogatóinak, főleg az európaiaknak köszönhetően, akik az utolsó ukránig akarnak harcolni.”
A csúcs sikertelenségének fő oka, hogy Oroszországnak irreálisan nagy követelései voltak, például a teljes Donbasz és a Krím elismerése orosz területként, valamint az orosz államnyelv bevezetése Ukrajnában. Ukrajna nem volt hajlandó azonnal és feltétel nélkül elfogadni ezeket, míg Putyin további követeléseket nyújtott be, majd visszatáncolt az elnöki szintű megállapodástól.
Donald Trump amerikai elnök reagált az eseményekre, kijelentve, hogy csalódott Putyinban, és fontolóra veszi Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadását.
Egy berlini gazdaságkutató szerint a 70 év felettiek nem kellene hangot kapni a politikában.
A brit kormányt arra sürgetik, hogy vezessen be fogási kvótákat a halállomány megőrzése érdekében.
Az intézkedés nemcsak a kamionokat érinti, hanem a közepes járműkategóriát is.
Szerdán szünetel az oktatás Románia délkeleti megyéiben, miután a hatóságok rendkívüli árvízveszélyre figyelmeztettek az érkező heves esőzések miatt.
Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta: nem kívánja eszkalálni az orosz–ukrán háborút.
Folytatódnak a tárgyalások az amerikai béketervről, amely véget vethet a gázai háborúnak.
A karibi ország akár 5000 harcossal is támogathatja Oroszországot az ukrajnai háborúban
Donald Trump egyre különösebb viselkedése aggodalmat kelt az Egyesült Államokban, leginkább az általa megosztott tartalmak miatt.
Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, az államfői hivatal hétfői közlése szerint Emmanuel Macron elnök elfogadta a lemondását.
Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára Donald Trump arcképével díszített egydolláros emlékérmét terveznek kibocsátani 2026-ban.
Dél-Ázsiában példátlan politikai változásokat indított el a Z generáció az elmúlt években.
A Trump-adminisztráció fontolgatja egy Donald Trumpot ábrázoló 1 dolláros érme kibocsátását az Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulójára.
Öt halálos áldozatot követelt és több tízezer embert hagyott áram nélkül Oroszország intenzív rakéta- és dróntámadása Ukrajnában.
Babis egypárti kormányzásra készül, eszében sincs tárgyalni a jelenleg még irányító pártokkal.
Trump győzelemként értékelte a Hamász válaszát a tűzszüneti javaslatra, ezzel nehéz helyzetbe hozva Netanjahut.
Az olajkorszak vége már nem a készletek kimerülése, hanem a kereslet csökkenése miatt közeleg.
Japán kormányzó pártja Sanae Takaichit választotta új vezetőjének, aki így az ország első női miniszterelnöke lehet.
Vilmos walesi herceg egy interjúban beszélt a monarchia jövőjéről, kiemelve, hogy királyként változásokat szeretne bevezetni.
