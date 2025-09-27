Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?

Ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást az oroszországi Csuvasföldön, a Volga mentén, a Barátság kőolajvezetéken – közölte szombaton Oleg Nyikolajev, a régió vezetője. A tisztségviselő szerint a Konar település mellett történt támadásban senki nem sérült meg, a munkát ideiglenesen leállították, és a károk minimálisak.

A szivattyúállomás a nyugati irányba kőolajat szállító Barátság vezeték része, amely Magyarország ellátásában is kulcsszerepet játszik. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a támadás után közölte: a hazánkba irányuló szállításokat nem érinti az eset, „a magyarországi kőolajellátás folyamatos”.

Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy a hadsereg elfoglalta Derilove és Majszke települést Donyeck megyében, valamint Sztepove falut a dnyipropetrovszki régióban. A tárca adatai szerint az elmúlt nap folyamán az orosz légvédelem két ukrán irányított légibombát és 131 drónt semlegesített.