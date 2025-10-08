Az elmúlt években a dietilén-glikollal szennyezett köhögésszirupok tucatnyi gyermek halálát okozták Indiában.
Óriási bírságot kapott a Johnson & Johnson: ez a hintőporuk volt a ludas, ez sokkoló
Egy Los Angeles-i esküdtszék 966 millió dolláros kártérítést ítélt meg egy mezotelióma miatt elhunyt nő családjának a Johnson & Johnson ellen, a céget felelősségre vonva a legújabb perben, amelyben azt állítják, hogy a babahintőpor termékei rákot okoznak, számolt be a CNBC.
A 2021-ben elhunyt Mae Moore családja még ugyanabban az évben indított pert a cég ellen, azt állítva, hogy a Johnson & Johnson talkumos babahintőpor-termékei azbesztszálakat tartalmaztak, amelyek ritka rákbetegséget okoztak az asszonynál.
A bírósági dokumentumok szerint az esküdtszék 16 millió dolláros kártérítést és 950 millió dolláros büntető kártérítést ítélt meg a családnak.
A végső összeg azonban csökkenhet fellebbezés esetén, mivel az amerikai Legfelsőbb Bíróság korábban kimondta, hogy a büntető kártérítés általában nem haladhatja meg a tényleges kártérítés kilencszeresét.
A Johnson & Johnson képviselői nem reagáltak azonnal a megkeresésekre. A vállalat korábban többször hangsúlyozta, hogy termékei biztonságosak, nem tartalmaznak azbesztet és nem okoznak rákot. A cég 2020-ban beszüntette a talkumalapú babahintőpor forgalmazását az Egyesült Államokban, és áttért a kukoricakeményítő alapú termékekre.
