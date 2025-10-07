Szerdán szünetel az oktatás Románia délkeleti megyéiben, miután a hatóságok rendkívüli árvízveszélyre figyelmeztettek az érkező heves esőzések miatt.
Újabb drasztikus vámokat jelentett be Donald Trump: elképesztő indokkal állt elő
Az Egyesült Államok novembertől 25 százalékos vámot vet ki minden külföldről érkező nehézgépjárműre – jelentette be hétfőn Donald Trump amerikai elnök a Truth Social oldalán. Az intézkedés nemcsak a kamionokat érinti, hanem a közepes járműkategóriát is.
A bejelentés egy hónapot csúszott: Trump ugyanis szeptember 26-án még azt ígérte, hogy már október 1-jétől életbe lép a szigor, de akkor még csak a nehézgépjárművekről volt szó. A közepes járművek bevonása új elem a mostani döntésben.
Az elnök szerint a cél, hogy megvédjék az amerikai gyártókat a „tisztességtelen külső versenytől”. A lépés legnagyobb nyertesei az olyan amerikai gyártók lehetnek, mint a Paccar érdekeltségébe tartozó Peterbilt és Kenworth, vagy a Daimler Truckhoz tartozó Freightliner.
Jelenleg az Egyesült Államok a Japánnal és az Európai Unióval kötött kereskedelmi megállapodások alapján 15 százalékos vámmal sújtja a könnyű haszongépjárműveket, de nem világos, hogy a most bejelentett emelés érinti-e ezt a szegmenst is.
Az USA nehézgépjármű-importjának döntő többsége Észak-Amerikából érkezik: 78 százalék Mexikóból, további 15 százalék pedig Kanadából származik.
Folytatódnak a tárgyalások az amerikai béketervről, amely véget vethet a gázai háborúnak.
A karibi ország akár 5000 harcossal is támogathatja Oroszországot az ukrajnai háborúban
Donald Trump egyre különösebb viselkedése aggodalmat kelt az Egyesült Államokban, leginkább az általa megosztott tartalmak miatt.
Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, az államfői hivatal hétfői közlése szerint Emmanuel Macron elnök elfogadta a lemondását.
Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára Donald Trump arcképével díszített egydolláros emlékérmét terveznek kibocsátani 2026-ban.
Dél-Ázsiában példátlan politikai változásokat indított el a Z generáció az elmúlt években.
A Trump-adminisztráció fontolgatja egy Donald Trumpot ábrázoló 1 dolláros érme kibocsátását az Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulójára.
Öt halálos áldozatot követelt és több tízezer embert hagyott áram nélkül Oroszország intenzív rakéta- és dróntámadása Ukrajnában.
Babis egypárti kormányzásra készül, eszében sincs tárgyalni a jelenleg még irányító pártokkal.
Trump győzelemként értékelte a Hamász válaszát a tűzszüneti javaslatra, ezzel nehéz helyzetbe hozva Netanjahut.
Az olajkorszak vége már nem a készletek kimerülése, hanem a kereslet csökkenése miatt közeleg.
Japán kormányzó pártja Sanae Takaichit választotta új vezetőjének, aki így az ország első női miniszterelnöke lehet.
Vilmos walesi herceg egy interjúban beszélt a monarchia jövőjéről, kiemelve, hogy királyként változásokat szeretne bevezetni.
Putyin gyors válaszlépéseket ígér Európa katonai megerősödésére, miközben tagadja, hogy Oroszország NATO-tagállamokat támadna meg
15 drón tűnt fel a belga-német határnál lévő katonai bázis felett; a helyzet miatt a müncheni repülőtér esti forgalmát leállították.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) jelentése szerint a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátás nélkül működik, míg a csernobili létesítményben átmeneti áramkimaradás történt.
Sarah Mullally lett az anglikán egyház első női canterburyi érseke, miután a korábbi vezető egy gyermekvédelmi botrány miatt lemondott
Irán elnöke bejelentette, hogy az országnak nincs más választása, mint áthelyezni fővárosát Teheránból az ország déli részére.
