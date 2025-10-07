Újabb drasztikus vámokat jelentett be Donald Trump: elképesztő indokkal állt elő

Az Egyesült Államok novembertől 25 százalékos vámot vet ki minden külföldről érkező nehézgépjárműre – jelentette be hétfőn Donald Trump amerikai elnök a Truth Social oldalán. Az intézkedés nemcsak a kamionokat érinti, hanem a közepes járműkategóriát is.

A bejelentés egy hónapot csúszott: Trump ugyanis szeptember 26-án még azt ígérte, hogy már október 1-jétől életbe lép a szigor, de akkor még csak a nehézgépjárművekről volt szó. A közepes járművek bevonása új elem a mostani döntésben.

Az elnök szerint a cél, hogy megvédjék az amerikai gyártókat a „tisztességtelen külső versenytől”. A lépés legnagyobb nyertesei az olyan amerikai gyártók lehetnek, mint a Paccar érdekeltségébe tartozó Peterbilt és Kenworth, vagy a Daimler Truckhoz tartozó Freightliner.

Jelenleg az Egyesült Államok a Japánnal és az Európai Unióval kötött kereskedelmi megállapodások alapján 15 százalékos vámmal sújtja a könnyű haszongépjárműveket, de nem világos, hogy a most bejelentett emelés érinti-e ezt a szegmenst is.

Az USA nehézgépjármű-importjának döntő többsége Észak-Amerikából érkezik: 78 százalék Mexikóból, további 15 százalék pedig Kanadából származik.