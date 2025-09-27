Gáz és olaj nélkül: így segítené Zelenszkij Magyarországot és Szlovákiát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy Ukrajna támogatná Magyarországot és Szlovákiát az energiahordozók alternatív beszerzésében, orosz olaj és gáz nélkül.

Az államfő közölte: Robert Fico szlovák miniszterelnökkel már megállapodott abban, hogy októberben közös kormányülést tartanak, ahol Kijev konkrét javaslatokat tesz majd. „Fel tudunk ajánlani és fel is fogunk ajánlani alternatív beszerzési lehetőségeket” – hangsúlyozta Zelenszkij. Hozzátette, hogy Budapesttel is szívesen egyeztetne, de egyelőre nem kapott jelzést a magyar féltől.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy egy hónapja működik Ukrajnában egy Izraelből érkezett Patriot légvédelmi rendszer, és ősszel további kettő érkezik. Részleteket azonban nem árult el a telepítésekről.

Zelenszkij elmondta: Kijev jelezte Donald Trump amerikai elnöknek, milyen fegyvereket szeretne kapni az Egyesült Államoktól a két ország közötti 90 milliárd dolláros megállapodás keretében. Hozzátette, akár külön egyezményeket is hajlandók kötni bizonyos fegyverekről, beleértve nagy hatótávolságú rendszereket is.

„Minden orosz támadásra jelenleg kizárólag a saját nagy hatótávolságú képességeinkkel válaszolunk” – jelentette ki. Szeptember 10-én például 92 orosz drón indult Lengyelország felé, ezek többségét Ukrajna lelőtte, de 19 így is elérte a lengyel területet.

A vasárnapi moldovai parlamenti választásokra kitérve Zelenszkij figyelmeztetett: Moszkva célja, hogy befolyást szerezzen az országban, és Moszkva-barát kormányt ültessen hatalomba. Ez szerinte hosszabb távon akár orosz katonai jelenlétet is hozhatna. Hangsúlyozta: Ukrajnának, Európának és Moldovának is érdeke, hogy Maia Sandu maradjon az államfő, aki támogatja az ország EU-integrációját és tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását.