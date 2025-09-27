Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, de a magyar ellátás zavartalan marad.
Gáz és olaj nélkül: így segítené Zelenszkij Magyarországot és Szlovákiát
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy Ukrajna támogatná Magyarországot és Szlovákiát az energiahordozók alternatív beszerzésében, orosz olaj és gáz nélkül.
Az államfő közölte: Robert Fico szlovák miniszterelnökkel már megállapodott abban, hogy októberben közös kormányülést tartanak, ahol Kijev konkrét javaslatokat tesz majd. „Fel tudunk ajánlani és fel is fogunk ajánlani alternatív beszerzési lehetőségeket” – hangsúlyozta Zelenszkij. Hozzátette, hogy Budapesttel is szívesen egyeztetne, de egyelőre nem kapott jelzést a magyar féltől.
Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy egy hónapja működik Ukrajnában egy Izraelből érkezett Patriot légvédelmi rendszer, és ősszel további kettő érkezik. Részleteket azonban nem árult el a telepítésekről.
Zelenszkij elmondta: Kijev jelezte Donald Trump amerikai elnöknek, milyen fegyvereket szeretne kapni az Egyesült Államoktól a két ország közötti 90 milliárd dolláros megállapodás keretében. Hozzátette, akár külön egyezményeket is hajlandók kötni bizonyos fegyverekről, beleértve nagy hatótávolságú rendszereket is.
„Minden orosz támadásra jelenleg kizárólag a saját nagy hatótávolságú képességeinkkel válaszolunk” – jelentette ki. Szeptember 10-én például 92 orosz drón indult Lengyelország felé, ezek többségét Ukrajna lelőtte, de 19 így is elérte a lengyel területet.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A vasárnapi moldovai parlamenti választásokra kitérve Zelenszkij figyelmeztetett: Moszkva célja, hogy befolyást szerezzen az országban, és Moszkva-barát kormányt ültessen hatalomba. Ez szerinte hosszabb távon akár orosz katonai jelenlétet is hozhatna. Hangsúlyozta: Ukrajnának, Európának és Moldovának is érdeke, hogy Maia Sandu maradjon az államfő, aki támogatja az ország EU-integrációját és tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását.
A zalai rendőrök őrizetbe vettek két 18 éves fiatalt, akik több millió forint értékben árultak kábítószert – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.
Franciaországban ismét előkerült a vagyonadó ötlete, de most nem a teljes középosztályt céloznák, hanem kifejezetten az ultra-gazdagokat.
Látványos rendőri üldözés zajlott péntek éjjel Budapesten: egy 27 éves sofőr Csepelről indult menekülni, miután a rendőrök igazoltatni akarták.
Teljes szolidaritásáról biztosította a légsértésekkel érintett szövetségeseket Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a Rigában zajló vezérkari főnöki találkozón.
Moszkva „több száz millió eurót” költ arra, hogy befolyásolja a vasárnapi moldovai parlamenti választások kimenetelét.
Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy péntek reggel kétszer is megsértette Ukrajna légterét egy drón Magyarország felől.
Az állami hírügynökségek szerint 25 milliárd dolláros szerződést ütöttek nyélbe négy nukleáris erőmű építésére Iránban.
Péntek este meghibásodott a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának egyik generátor segédrendszere, emiatt a blokk teljesítménye átmenetileg a felére esett.
A 15 tagú testületben négyen támogatták a halasztást, kilencen ellene szavaztak, ketten tartózkodtak.
Újabb fordulatot vett az Egyesült Államok belpolitikai drámája: szövetségi esküdtszék vádat emelt James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen.
Borongósan indul a hétvége, sokfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, bár napközben lassan szakadozik a felhőzet.
A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a jelenleg kormányzó, Európa-párti Akció és Szolidaritás Párt (PAS) nehezen tarthatja meg többségét a 101 fős törvényhozásban.
Cáfolták a vádakat: nem igaz Zelenszkij állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen
A magyar honvédelmi minisztérium határozottan cáfolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítását, miszerint magyar katonai drónok sértették volna meg Ukrajna légterét.
A magyar vonatkozású állításokkal kapcsolatban a Külügyminisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztériumhoz intézett kérdésekre egyelőre nem érkezett válasz.
Az ukrán miniszter közlése szerint ez válaszlépés arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot.
Trump aláírta a TikTok amerikai működését szabályozó rendeletet.
Európai miniszterek sürgős tervet dolgoznak ki egy kontinens-szintű 'drónfal' létrehozására Moszkva légi behatolásainak elhárítására.
Ennek a fele se tréfa: orosz katonai repülő miatt riasztották a magyar Gripeneket, mire készül Moszkva?
Az azonosított orosz légijárművek között három MiG-31-es, egy Szu-30-as és egy Szu-35-ös vadászrepülőgép volt.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is