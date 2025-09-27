2025. szeptember 27. szombat Adalbert
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy harmincas éveiben járó olajmezői munkás egy hideg, napos, téli reggelen egy olaj- és gázfúrótelepen szivattyúzza le a vezetékeket.
Világ

Gáz és olaj nélkül: így segítené Zelenszkij Magyarországot és Szlovákiát

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 18:58

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy Ukrajna támogatná Magyarországot és Szlovákiát az energiahordozók alternatív beszerzésében, orosz olaj és gáz nélkül.

Az államfő közölte: Robert Fico szlovák miniszterelnökkel már megállapodott abban, hogy októberben közös kormányülést tartanak, ahol Kijev konkrét javaslatokat tesz majd. „Fel tudunk ajánlani és fel is fogunk ajánlani alternatív beszerzési lehetőségeket” – hangsúlyozta Zelenszkij. Hozzátette, hogy Budapesttel is szívesen egyeztetne, de egyelőre nem kapott jelzést a magyar féltől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy egy hónapja működik Ukrajnában egy Izraelből érkezett Patriot légvédelmi rendszer, és ősszel további kettő érkezik. Részleteket azonban nem árult el a telepítésekről.

Zelenszkij elmondta: Kijev jelezte Donald Trump amerikai elnöknek, milyen fegyvereket szeretne kapni az Egyesült Államoktól a két ország közötti 90 milliárd dolláros megállapodás keretében. Hozzátette, akár külön egyezményeket is hajlandók kötni bizonyos fegyverekről, beleértve nagy hatótávolságú rendszereket is.

Kapcsolódó cikkeink:

„Minden orosz támadásra jelenleg kizárólag a saját nagy hatótávolságú képességeinkkel válaszolunk” – jelentette ki. Szeptember 10-én például 92 orosz drón indult Lengyelország felé, ezek többségét Ukrajna lelőtte, de 19 így is elérte a lengyel területet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vasárnapi moldovai parlamenti választásokra kitérve Zelenszkij figyelmeztetett: Moszkva célja, hogy befolyást szerezzen az országban, és Moszkva-barát kormányt ültessen hatalomba. Ez szerinte hosszabb távon akár orosz katonai jelenlétet is hozhatna. Hangsúlyozta: Ukrajnának, Európának és Moldovának is érdeke, hogy Maia Sandu maradjon az államfő, aki támogatja az ország EU-integrációját és tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #kormány #energia #magyarország #európai unió #mol #egyesült államok #ukrajna #szlovákia #fegyver #világ #orosz #olaj #donald trump #energiaválság #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #moldova #robert fico #légvédelem #patriot

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:55
19:17
18:58
18:40
18:19
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 27.
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
2025. szeptember 26.
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
2025. szeptember 27.
Na, ezért nem lesz Magyarország a jövő fellegvára: erről csak nagyon kevesen beszélnek
2025. szeptember 27.
Itt a lista: ezekre az új lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Kelet-Magyarországon
2025. szeptember 26.
Úgy húznak le a neten, hogy észre sem veszed: titokban térképezték fel a magyar vásárlókat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 27. szombat
Adalbert
39. hét
Szeptember 27.
Idegenforgalmi világnap
Szeptember 27.
A Google születésnapja
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
6 napja
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
5 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
6 napja
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
4 napja
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárbejelentés
a biztosított hivatalos lépése, amellyel a biztosítási esemény bekövetkezését bejelenti a biztosítónak. A szerződés tartalmazza azt a határidőt, amelyen belüli a kárbejelentést meg kell tenni. Elmulasztása a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. A határidő elmulasztása egyébként nem jogvesztő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 27. 19:17
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 27. 17:59
Kvíz: El sem tudod képzelni az életed Google nélkül? Ha most is böngészel, válaszold meg kérdéseinket!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 27. 19:02
Itt az oroszok nagy terve: nem akármire készülnek a napraforgóolajukkal