Japán kormányzó pártja Sanae Takaichit választotta új vezetőjének, aki így az ország első női miniszterelnöke lehet.
Komoly bejelentést tett Donald Trump a gázai háborúról: végre eljöhet a vágyott béke?
Trump győzelemként értékelte a Hamász válaszát a tűzszüneti javaslatra, ezzel nehéz helyzetbe hozva Netanjahut - közölte a CNN.
Donald Trump amerikai elnök pénteken gyorsan és pozitívan reagált a Hamász válaszára, amelyet az általa előterjesztett 20 pontos gázai tűzszüneti javaslatra adott a terrorszervezet. Bár a Hamász nem fogadta el a terv minden pontját - különösen a leszerelésre és a Gáza jövőbeli irányításából való kizárásra vonatkozó részeket -, Trump mégis győzelemként értékelte a fejleményt.
"A Hamász által kiadott nyilatkozat alapján úgy vélem, készen állnak egy tartós BÉKÉRE. Izraelnek azonnal le kell állítania Gáza bombázását, hogy biztonságosan és gyorsan kiszabadíthassuk a túszokat!" - írta Trump a Truth Social platformon, mindössze egy órával a Hamász válaszának közzététele után.
Ez a gyors reakció megelőzte Izrael hivatalos válaszát, és gyakorlatilag Netanjahu miniszterelnököt nehéz helyzetbe hozta. Netanjahu később közleményben jelezte, hogy "Izrael felkészült Trump tervének első fázisának azonnali végrehajtására a túszok azonnali szabadon bocsátása érdekében".
Trump lépése jelentős fordulatot jelent, hiszen ez volt az első alkalom, hogy nyíltan felszólította Izraelt a gázai bombázások leállítására. Egy izraeli forrás szerint Trump ünneplő reakciója meglepte Netanjahut, különösen a bombázások leállítására vonatkozó utasítás, amely arra kényszerítette Izraelt, hogy felfüggessze a Gázai városra irányuló támadásait.
Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és veje, Jared Kushner a hétvégén Egyiptomba utaznak, hogy tárgyaljanak a túszok szabadon bocsátásának részleteiről és a békefolyamat egyéb aspektusairól.
Az elnök lépése mögött több tényező is állhat: egyrészt növekvő feszültség Netanjahuval a háború elhúzódása miatt, másrészt Trump támogatói bázisának egyre erősödő kritikája Izrael gázai hadműveletei kapcsán. Különösen nehezményezte Trump a múlt hónapban Katarban végrehajtott izraeli légicsapásokat, amelyek a Hamász vezetőit célozták, és amelyeket az USA destabilizálónak tartott.
Trump és csapata a múlt héten New Yorkban találkozott Netanjahuval, ahol egyértelművé tették számára, hogy ez a terv a legjobb - és utolsó - esély a háború tárgyalásos lezárására. Figyelmeztették, hogy Trump eddig szilárd támogatása veszélybe kerülhet, ha nem fogadja el a javaslatot.
