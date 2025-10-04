2025. október 4. szombat Ferenc
10 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ashkelon, Izrael 2018. május 29. Kilátás az Iron Dome-ra, más néven Iron Cap-ra, amely egy Izrael által kifejlesztett mobil légvédelmi rendszer, amelyet rövid hatótávolságú rakéták elfogására és megsemmisítésére fejlesztettek ki Ash
Világ

Komoly bejelentést tett Donald Trump a gázai háborúról: végre eljöhet a vágyott béke?

Pénzcentrum
2025. október 4. 17:02

Trump győzelemként értékelte a Hamász válaszát a tűzszüneti javaslatra, ezzel nehéz helyzetbe hozva Netanjahut - közölte a CNN.

Donald Trump amerikai elnök pénteken gyorsan és pozitívan reagált a Hamász válaszára, amelyet az általa előterjesztett 20 pontos gázai tűzszüneti javaslatra adott a terrorszervezet. Bár a Hamász nem fogadta el a terv minden pontját - különösen a leszerelésre és a Gáza jövőbeli irányításából való kizárásra vonatkozó részeket -, Trump mégis győzelemként értékelte a fejleményt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A Hamász által kiadott nyilatkozat alapján úgy vélem, készen állnak egy tartós BÉKÉRE. Izraelnek azonnal le kell állítania Gáza bombázását, hogy biztonságosan és gyorsan kiszabadíthassuk a túszokat!" - írta Trump a Truth Social platformon, mindössze egy órával a Hamász válaszának közzététele után.

Ez a gyors reakció megelőzte Izrael hivatalos válaszát, és gyakorlatilag Netanjahu miniszterelnököt nehéz helyzetbe hozta. Netanjahu később közleményben jelezte, hogy "Izrael felkészült Trump tervének első fázisának azonnali végrehajtására a túszok azonnali szabadon bocsátása érdekében".

Kapcsolódó cikkeink:

Trump lépése jelentős fordulatot jelent, hiszen ez volt az első alkalom, hogy nyíltan felszólította Izraelt a gázai bombázások leállítására. Egy izraeli forrás szerint Trump ünneplő reakciója meglepte Netanjahut, különösen a bombázások leállítására vonatkozó utasítás, amely arra kényszerítette Izraelt, hogy felfüggessze a Gázai városra irányuló támadásait.

Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és veje, Jared Kushner a hétvégén Egyiptomba utaznak, hogy tárgyaljanak a túszok szabadon bocsátásának részleteiről és a békefolyamat egyéb aspektusairól.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az elnök lépése mögött több tényező is állhat: egyrészt növekvő feszültség Netanjahuval a háború elhúzódása miatt, másrészt Trump támogatói bázisának egyre erősödő kritikája Izrael gázai hadműveletei kapcsán. Különösen nehezményezte Trump a múlt hónapban Katarban végrehajtott izraeli légicsapásokat, amelyek a Hamász vezetőit célozták, és amelyeket az USA destabilizálónak tartott.

Trump és csapata a múlt héten New Yorkban találkozott Netanjahuval, ahol egyértelművé tették számára, hogy ez a terv a legjobb - és utolsó - esély a háború tárgyalásos lezárására. Figyelmeztették, hogy Trump eddig szilárd támogatása veszélybe kerülhet, ha nem fogadja el a javaslatot.
Címlapkép: Getty Images
#világ #donald trump #izrael #háború #béke #hamasz #Közel-Kelet #gázai övezet #gáza #tűzszünet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
16:50
16:33
16:03
15:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 4.
Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak
2025. október 3.
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
2025. október 4.
Kiderült a nagy tészta-titok: eddig mindenki rosszul főzte, itt az igazság
2025. október 4.
Csak álom a lézeres visszérműtét tb-támogatással? Itt a friss árlista: ennyibe kerülne magánban
2025. október 3.
Európa spórol, mi rettegünk: tényleg rosszabbul élünk, mint 4 éve?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 4. szombat
Ferenc
40. hét
Október 4.
Európai Madármegfigyelő Napok (okt 2-3)
Október 4.
A gyaloglók világnapja
Október 4.
A világűr hete (okt 4-10)
Október 4.
Az állatok világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
2
2 hete
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
3
2 hete
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
4
7 napja
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
5
7 napja
Gáz és olaj nélkül: így segítené Zelenszkij Magyarországot és Szlovákiát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív bankügylet
A bank forrásait érintő ügylet, idetartozik a betétgyűjtés, bankközi forrásfelvétel, vagy az értékpapír-eladás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 4. 16:03
Kiderült a nagy tészta-titok: eddig mindenki rosszul főzte, itt az igazság
Pénzcentrum  |  2025. október 4. 13:03
Csak álom a lézeres visszérműtét tb-támogatással? Itt a friss árlista: ennyibe kerülne magánban
Agrárszektor  |  2025. október 4. 16:02
Állattartók, figyelem! Fontos részletek derültek ki, sok múlik ezen