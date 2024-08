Folytatódik a medvekrízis: ismét emberre támadt egy fenevad

Ismét emberre támadt egy medve az erdélyi Beszterce-Naszód megyében, Kolibica üdülőtelepen: az állat a háza udvarán támadt rá az 54 éves férfira, aki megsérült, és kórházba szállították - írta csütörtökön a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása alapján az Agerpres.

A Besztercétől mintegy 40 kilométerre található víztározó partján lévő faluban csütörtökre virradóra riasztották a hatóságokat. A sérült, de eszméleténél lévő férfit mentővel szállították kórházba. Muzsi Annabella, a megyei mentőszolgálat vezetője szerint az 54 éves helybéli áldozat a karján, a fején és a hasán sérült meg, nincs életveszélyben.

Mint elmondta, a medve egy disznót akart elragadni az ólból, amikor a háziak észrevették. A gazda el akarta űzni a vadállatot, de az rátámadt. Az észak-erdélyi megye csendőrsége közölte, hogy csütörtökre virradóra két másik településre is riasztották őket, miután lakott területen láttak medvét. Monorfalván (Monor) szarvasmarhafarmra hatolt be és támadt rá egy állatra.

Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök csíkszeredai udvarába is behatolt egy medve csütörtökre virradóra - közölte Facebook-oldalán az RMDSZ-es politikus, aki a biztonsági kamera felvételeit is közzétette. "A medve visszajött, de most már bemászott az udvarunkra, ahol megnézte, melyik ajtó van nyitva" - írta, elfogadhatatlannak nevezve, hogy Románia nem képes rendezni a medvék és emberek közötti konfliktust.

A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség megerősítette, hogy az éjszaka folyamán Ro-Alert telefonos figyelmeztetést adtak ki, miután medve jelenlétét észlelték a székelyföldi városban.

Romániában az elmúlt hetekben több erdélyi megyében támadt emberre medve, Beszterce-Naszód megyében pár hete volt hasonló eset. A Hargita megyei Csatószegen múlt héten második alkalommal támadt emberre egy nagyvad, melyet végül sikerült kilőni. Július elején egy 19 éves lány életét vesztette, miután a Bucsecs-hegységben, egy közkedvelt túraösvényen rátámadt egy medve.