Itt az újabb videó a Robert Fico elleni merényletről: ötször lőtt a 72 éves támadó

A privigyei regionális tévétársaság forgatócsoportja is dokumentálta Robert Fico elleni támadást. Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt korábban lövések dördültek a kormány nyitrabányai (Handlová) kihelyezett ülését követően. Robert Fico szlovák miniszterelnököt több lövés érte, és mentőhelikopterrel szállították a besztercebányai kórházba, ahol életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani.

Az eset után rövid idővel egy videó is megjelent, amelyen hallható, hogy az elkövető öt lövést adott le.

BREAKING: 🇸🇰 Footage showing the moment of attack on Slovakia Prime Minister Robert Fico today. pic.twitter.com/5V0gZoZ2J7