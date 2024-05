Most érkezett! Meglőtték Robert Fico szlovák miniszterelnököt + videó

Egy kihelyezett kormányülés után lőttek rá Robert Fico szlovák miniszterelnökre Nyitrabányán - erről ír a Denník N. A politikust mentővel korházba szállították, állapotáról nincs még több információ.

A lap tudósítója magát az incidenst nem látta, a lövéseket viszont hallotta, majd ezután azt lehetett látni, hogy a politikust autóba tették. A támadót a helyszínen elfogták és lefegyverezték, a testőrök pedig gondoskodtak a többi szlovák kormánytag biztonságáról.

A Plus7Dní információi szerint Ficot valaki odahívta magához a várakozók közül, és ezután érték a lövések. A támadó a mellkasán és a gyomrán találta el Robert Ficot.

Nem sokkal később egy videót is feltöltöttek az X nevű közösségi oldalra. Ezen az látszik, ahogy a látszólag járni is alig képes Ficot a kocsihoz viszik, majd a kórház felé indulnak vele.

#BREAKING VIDEO: Slovakian Prime Minister Robert Fico was shot, the Tasr News Agency reports.



According to information, the prime minister was shot several times in the chest and abdomen and is in serious condition. The attacker has been detained. -Pravda pic.twitter.com/ZleAF8UZ02