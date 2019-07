Mi van itt? Olcsó a hitel, a nyaralás, az autó, viszont az oktatás drága

Rengeteg fontos változás lépett életbe ezen a héten: elstartolt a családvédelmi program, melynek legfőbb pontjaival részletesen foglalkoztunk, felkutattuk a legszebb, legközelebbi, és leginkább költséghatékony nyaralóhelyeket, de foglalkoztunk a lakáspiac jelenlegi helyzetével is, és népszerű autókat teszteltünk. Mutatjuk a 27. hét legfontosabb, legérdekesebb, és legolvasottabb híreit.





Összegyűjtöttük a legfontosabb és legolvasottabb híreinket azoknak, akik esetleg lemaradtak róla a héten. A teljes cikkek elolvasásához kattints a címekre, vagy a képes ajánlókra.

Mutatjuk, mi minden változott július 1-től: rengeteg magyart érint

Július 1-jével megkezdődik 2019 második féléve, és ahogy minden évben, idén is sok fontos jogszabály lép életbe ezen a napon. Az egyik legnagyobb változás, hogy élesedett a családtámogatási program, amelynek részletei hónapok óta tartják lázban az országot, de módosult az adózás, és néhány vállalatot érintő szabályozás is. A Pénzcentrum összeszedte, pontosan mi minden változik.

Családvédelmi program



Indul a pénzosztás: 45 milliót kaphatnak ajándékba átlag magyar családok

Július 1-től lépett hatályba a kormány családvédelmi akciótervének több eleme is, köztük az egyik legnépszerűbb, a babaváró támogatás. A CSOK kibővített hitele, valamint a kedvezményes CSOK-hitel kiterjesztése szintén mától hatályos, és mától elérhető a falusi CSOK is. Hogy pontosan milyen kedvezményeket jelentenek ezek a támogatások, és milyen egyéb programpontok lépnek ma hatályba, az alábbi cikkben járjuk körül.

Ennyibe kerül a babaváró hitel: kamat nincs, ezekért viszont fizetni kell

Hétfőtől elérhetővé vált a babaváró támogatás, az eddig tapasztalatok szerint nagy az ügyfelek érdeklődése. A termék nem csak az ügyfelek számára kedvező, de a bankok is pozitívan értékelik, a kihelyezések során azonban lehet némi kockázat - mondta el Forró Attila, a Takarékbank Retail Üzletág vezetője a Pénzcentrumnak adott interjúban.

Tényleg kihagyhatatlan: így lehet kis jövedelemmel is ingyen saját lakásod

Július 1-jén élesedett a falusi CSOK és a babaváró támogatás. Azt eddig is tudtuk, hogy amennyiben valaki mindkét támogatásra jogosult, és él a családtámogatási program egyéb elemeivel is, az jelentős kedvezményekre tehet szert. Most azonban azt is kiszámoltuk, hogy mekkora ezeknek a kedvezményeknek a mértéke. Leesett az állunk, amikor azt találtuk, hogy egy átlagosnál alacsonyabb jövedelmű család is akár minden elvárásnak megfelelő ingatlanra tehet szert önerő nélkül, minimális ráfordítással.

Utazás



Itt a legolcsóbb a tengerpart: 200 forint a kávé, 500 a sör, 700 egy ebéd

Egyre több magyar utazik nyaranta külföldre, nagy részük a tenger mellett piheni ki a fáradalmait - ez pedig nem olcsó mulatság. Van azonban egy ország, ahol gyönyörű a part és az árak sincsenek elszállva, még a Balatonhoz képest is olcsóbban ehetünk, ihatunk. Igaz nincs a szomszédban, de megéri egy kicsivel keletebbre menni.

Így utazhatsz 70 százalékkal olcsóbban: még nem késő, vannak helyek

Manapság sokkal könnyebb utazni, mint valaha köszönhetően az olcsó repülőjegyeknek, az utazási irodák mindenre kiterjedő szervezőtevékenységének, no és persze azoknak az internetes oldalaknak, amelyeken kuponokat vásárolhatunk, és akár 70 százalékkal olcsóbban vihetünk igénybe különféle szolgáltatásokat, akár szállást is. Utánanéztünk, mik a szezon legütősebb akciói, és megtudtuk, pontosan hogyan is működnek ezek az oldalak.

Itt a titkos nyaralóhely: kevés magyar ismeri, elképesztő a strand

Kevés magyar ismeri Montenegró szépségeit, pedig aki nem szereti a zsúfoltságot, annak pont ideális a kis ország tengerpartja. És nem sokkal van messzebb, mint a horvát nyaralóhelyek! A fürdőzés mellett remek túraútvonalakat is kínál az ország, rengeteg szépséget rejtenek a nemzeti parkok.

Autóteszt

Modern népautót dobott piacra a Skoda: teszteltük az új Scalát

Csoporton belül kap vetélytársat az új VIII-as Golf: a Skoda már jópár hónappal a VW előtt piacra dobta a kategóriarivális Scalát. Méretekkel, és az árazással is nagyjából középre lőttek az új modellel, amellyel a gyártó új dizájnelemei is debütáltak. Videón mutatjuk az újdonságokat!

Lakáspiac

Ilyen medencés házakban laknak a dúsgazdag magyarok: semmi sem drága?!

Nemrég írtunk arról, hogy alaphangon is 2-2,5 millió forintba kerül, ha valaki medencét szeretne a kertjébe. Most viszont arra voltunk kíváncsiak, mi a helyzet akkor, ha valaki nem bajlódna a kivitelezéssel, és inkább olyan ingatlant venne magának, amihez már tartozik medence. Előre szólunk, nem lesz olcsó mulatság.

Vásárlás

Nyári akciók a Tescóban, Lidlben, Aldiban: ezeket keresi most mindenki

Nyár közepén járunk, ami azt jelenti, hogy rengeteg magyar zöldségnek és gyümölcsnek is éppen ez idő táj van szezonja. Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy az egyre olcsóbb választékot milyen áron találjuk meg az egyes boltokban. Ahogy az sem, hogy a legnagyobb hazai áruházak éppen mit és mennyire akcióztak le. A 29. héten annak jártunk utána, mennyibe kerül most az uborka, a paradicsom, a káposzta vagy éppen lecsópaprika. És hát vannak különbségek!

Filléres csúcsborokkal hangolnak a nyárra a boltok: ezeket vétek otthagyni

Komoly csúcsborokat vehetsz idén nyáron is a boltokban, méghozzá fillérekért! Nem csak a szaküzletek, de a hiperek is komoly készletekkel várják a borbarátokat, akiknek még a pénztárcáját sem fogja megviselni egy-egy kitűnő ital. Mutatjuk, mit érdemes idén nyáron venni!

Személyi hitelek



Ilyen még nem volt: kit érdekel a babaváró? Ezért őrül meg a legtöbb magyar

Májusban is rengeteg hitelt vettek fel a magyarok: a lakáshitel éves rekordot döntött, a személyi hitelekből pedig még soha ennyit nem vettek fel Magyarországon. Az átlagkamatok alig mozdultak, így a hitelfelvevők még mindig roppant olcsóan juthatnak hitelhez. A kamatfixálási hajlandóság tovább erősödött.

Tarol a szuperkölcsön: durván csökkent a kamata, és még messze a vége

Egyre alacsonyabb a kint lévő személyi hitelek átlagkamata, ez azonban egyáltalán nem meglepő az újonnan felvett személyi kölcsönök átlagos kamatát ismerve. Aki kellően élelmes, kiváltotta régi hitelét új, alacsonyabb kamatozású személyi hitellel. A személyi hitel májusban is letarotla a fogyasztási hitelpiacot. Azt tudtuk, hogy a lakáshiteleknél a legnagyobb arányt a fix hitelek képviselik, az azonban nagyon meglepő, hogy a személyi hiteleknél milyen magas arányt képviselnek a változó kamatozású személyi hitelek.

Oktatás

Új elitiskola Budapesten: évi 1,8 milliós tandíj, ezt tanítják a gyerekeknek

Ma egy olyan, gyorsan változó világban élünk, ahol egy mostani 6 évesnek 15-20 év múlva, amikor elér a munkaerőpiacra, lehet, hogy majd olyasmit kell tudnia, ami ma még nem is létezik, mint foglalkozás. Mi erre igyekszünk felkészíteni a tanulóinkat

- mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Babocsay Ádám, a Budapest School Gimnáziumának egyik létrehozója.

Ők nem vicceltek: 10-ből 9 magyar ezzel a papírral szerzett zsíros állást

A statisztikák azt mutatják, hogy a friss diplomások több min 80 százaléka felsőfokú végzettséget igénylő munkában helyezkedik el. Ráadásul a legkeresettebb szakmákban a bruttó átlagbér egy pályakezdő számára akár 320-390 ezer forint is lehet.

További érdekességek a héten



Óriási méretű, új forintérme kerül forgalomba Magyarországon

Egészen nagy méretű, 52,5 mm átmérőjű emlékérme kerül forgalomba július 2-án a Himnusz megzenésítésének 175. évfordulójának alkalmából. Az érmék 20 000, illetve 3 000 forintos névértéken lehet beszerezni, a drágább darab anyaga ezüst, mint az olcsóbbé színesfémötvözet lesz.

Elképesztő, mit találtak a bakonyi bauxitbányában

A Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció csapata mélyebbre ásott a megőrzött emlékekben és hatalmas felfedezést tettek. Megtalálták az első magyarországi dinoszaurusz leleteket Iharkúton. Dr. Ősi Attila az ELTE Őslénytani Tanszékének tanszékvezető docense, a Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció vezetője az ásatások rejtelmeiről és a közelgő nyílt napok menetéről beszélt a HelloVidéknek.