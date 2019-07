Modern népautót dobott piacra a Skoda: teszteltük az új Scalát

Csoporton belül kap vetélytársat az új VIII-as Golf: a Skoda már jópár hónappal a VW előtt piacra dobta a kategóriarivális Scalát. Méretekkel, és az árazással is nagyjából középre lőttek az új modellel, amellyel a gyártó új dizájnelemei is debütáltak. Videón mutatjuk az újdonságokat!

Beelőzte a Volkswagent, még a nyolcas Golf előtt dobta piacra saját népautóját a Skoda, így pedig a csoporton belülről kapott igen komoly riválist a legújabb VW-népautó. A Skoda Scala már a bemutatón is elég impresszív volt: ezen a modellen "debütált" a gyártó új formavilága, ezentúl minden Skodán ez a szögletes, élekkel operáló dizájn lesz majd fellelhető.

Méreteiben a Scala igen hasonló a Golfhoz, ám a Skoda csomagtere 470 literes, mialatt a VW a jelenlegi, VII-es hatchback modelljéből csak nagyjából 380-at tudott kihozni - egyelőre nem tudni, hogy a nyolcadik szériában mekkora lesz a csomagtartó, de vélhetően ekörül. Ugyanakkor a Scala egyszerűbb, ezért olcsóbb is mint a Golf.

Adnak a biztonságra



A mi tesztautónk a legmagasabb, Style felszereltségű modell volt, 1 literes TSI-benzinmotorral. Ez, ellenben a korábban tesztelt, kismotoros kocsikkal elég jól húz, és a hatsebességes váltó is jó szolgálatot tesz, hiszen autópályán sem bőg a motor, hanem kényelmes, 2000-2500 körüli fordulaton el lehet vele közlekedni pályatempóban is. Ahhoz képest nem is olyan vészes a fogyasztása: a kocsi magának 7,5-7,8 literes átlagot mért, ami kb. meg is felel a valóságnak. A belépőszintű TSI-erőforrás ideális a városi cirkáláshoz, és az autó futóműve is kényelmes, halkan vette az akadályokat a kátyútól kezdve a fekvőrendőrig.

A legmagasabb felszereltségi csomaghoz egy rakat biztonsági extra is jár: a kocsi nem csak elöl-hátul érzékel parkoláskor, hanem 360 fokban képes "körberadarozni" magát, így azt is láthatjuk például, hogy milyen közel álltunk meg a mellettünk parkolóhoz. Ezeket az érzékelőket használja a parkolóasszisztens is, amely párhuzamosan leparkol nekiünk, amennyiben a kiszemelt hely elég nagy - nekünk csak a gázt kell adagolnunk, a kocsi pedig kormányoz magától. A kocsiban szériatartozék az aktív sávtartó rendszer is, emellett a miénkben holttérfigyelő is volt: utóbbi hatótávja 20 méter, de lehet rendelni az autóba Side Assist rendszert is, ami már akár 70 méterről is érzékeli, ha valaki mondjuk meg akar minket előzni - ez az autópályán különösen jól jön.

A sávtartó mellet adaptív tempomatot is kérhetünk extraként, valamint a vészfékező asszisztens is jó szolgálatot tesz a városban. Ezek mellet szériafelszereltség még a 6 légzsák és a LED-es fényeket is megkapjuk.

A kocsi kompakt méreteinek ellenére - a kocsi 4362 milliméter hosszú, 1793 milliméter széles, 1471 milliméter magas, tengelytávja pedig 2649 milliméter - elég tágas belső térrel találkozhatunk: hátul is bőségesen el lehet férni, akár hárman is. Elöl is bőséges a helykínálat, és az anyaghasználatra sem lehet különösebb panaszünk: ízlésesre sikeredett a beltér, és a sportosabb kormánykerék is külön kiemelendő.

Kütyüzni minden mennyiségben

Nem csak a formája tekintetében mérföldkő a legújabb modell: ugyanis a Scala az első olyan Skoda, amelyben szériafelszereltség a folyamatos internetkapcsolat - mindez egy beépített e-SIM segítségével elérhető. Már alapkivitelben támogatja a kocsi a vészhívás funkciót. Emellett a Skoda Connect applikációval rengeteg funkciót kapunk a telefonunkra is: a kocsi statisztikáin (fogyasztás, megtett kilométer stb.) felül a GPS-es nyomkövetést és a nyitás-zárás is ezek közé tartozik. Az extralista szinte végtelen: a nagyobb kijelzőtől kezdve a motoros csomagtérajtón keresztül a panorámatetőig, szinte bármit rendelhetünk a kocsiba. Emellett rengeteg színből, belső dizájnból lehet választani.

A műszerfal leglényegesebb eleme a már említett érintőképernyő, amelyről rengeteg dolgot vezérelhetünk: a ventillátorok sebességét például csak erről lehetett vezérelni, nincs hozzájuk "tekerő". A kijelzőt mind a vezető, mind az utas könnyen eléri, remekül lehet kezelni, és akár a telefonunk képernyőjét is megkettőzhetjük az Android és az Apple vonatkozó applikációinak segítségével - így pedig navigációt is varázsolhatunk a Scalára.

Ennyibe kerül

A méretek mellett az árcédulával is nagyjából középre lőtt az új Scalával a Skoda: nem a legolcsóbb a kategóriában, de nem is a legdrágább. Az alapár kicsit több, mint 5,4 millió forintról indul az 1.0 TSI benzinmotorral, 115 lóerővel, Active felszereltséggel. Eggyel magasabb szinten, Ambition felszereltséggel, szintén az egyliteres motorral már 5,9 millió forintot kérnek érte. Az 1,5 literes TSI motoros verzió zsebbenyúlósabb, ez már 7 millió forint, és csak az automatizált (DSG) sebességváltóval érhető el. A legolcsóbb dízel az 1.6 TDI (115 LE) alapára pedig 6,8 millió forint. Az általunk tesztelt, gazdagon extrázott, Style-verziós autó végső ára 7,1 millió forint volt.

Érdemes megjegyezni, hogy nemsokára érkezik egy mégkisebb, 95 lóerős TSI-motor is, ami várhatóan csak manuális váltóval lesz elérhető, de cserébe ennek a verziónak az ára 5 millió forint alá is becsúszhat.

Nincs mese, pontozunk

A szerkesztőségben ismét körbement egy értékelőlap, amelyen az autót megjárt kollégák különböző szempontok alapján pontozták a Scalát - ugyanez a lap jár körbe a többi autótesztünknél is. A Skoda Scala eredménye:

Hely mérete, kényelem: 4/5



Praktikusság: 4,5/5



Anyaghasználat, esztétika: 4,5/5

Vezetési élmény, futásteljesítmény: 4/5

Kényelmi extrák: 4,5/5

Végső PC-pontszám: 4,3