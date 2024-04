Van, ahol a válság alatt is gyűltek a milliárdok: eredményes évet zárt a Budapesti Értéktőzsde

Megtartotta éves rendes közgyűlését a Budapesti Értéktőzsde, ahol a részvényesek valamennyi napirendi pontot jóváhagyták - olvasható a BÉT közleményében. A közgyűlésen bemutatott 2023. évi üzleti beszámoló alapján a Tőzsde eredményes évet zárt: az összbevétel 4,4 milliárd, az EBITDA 1 362 millió, a nettó eredmény 5,8 milliárd forintot tett ki, ami 2008 óta a legeredményesebb tőzsdei évet jelenti. A társaság 606 millió forint összegben fizet osztalékot, részvényenként 112 forintot.

A BÉT 2023. évi pénzügyi eredményeit Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója ismertette. A számos kihívást hordozó gazdasági környezetben a Tőzsde eredményes évet zárt: a társaság összbevétele 2022-höz képest mintegy 3 százalékkal növekedve, 4,4 milliárd forintot, a nettó eredmény - amelyhez a BÉT társult vállalkozása, a KELER Csoport is jelentősen hozzájárul konszolidált nettó eredményével -, 5,8 milliárd forintot tett ki. Az EBITDA-mutató, a tavalyi évhez képest 16 százalékos csökkenés mellett, 1 362 millió forintot ért el. A 2022-es kiemelkedő részvénypiaci forgalom 2023-ban mérséklődött, amelynek köszönhetően a kereskedési bevételek 30 százalékkal csökkentek, ugyanakkor a kibocsátói bevételek 9,5 százalékkal, az adatértékesítés bevételei pedig 13,5 százalékkal növekedtek. A költségoldalon továbbra is feszes költséggazdálkodás eredményeként 3 398 millió forintot tett ki a vállalat összes költsége.

Az osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot a közgyűlés ugyancsak jóváhagyta. Ennek nyomán a társaság az eredménytartalékból mintegy 606 millió forintot fizet a részvényesek számára, részvényenkénti 112 forintos összegben. A közgyűlés a 2023. üzleti évre vonatkozó igazgatósági, felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentéseket is elfogadta.

BUX-rekordév, az ökoszisztéma fejlődése, fenntarthatósági törekvések

A BÉT elsődleges részvényindexe, a BUX kiemelkedő időszakon van túl: az év utolsó kereskedési napján 60 620 ponton zárt, amely 38,4%-os éves növekedést eredményezett, számos régiós piac teljesítményét is meghaladva ezzel. Az év egyúttal a piaci volatilitás mérséklődéséről szólt, a makrogazdasági és geopolitikai bizonytalanságok ellenére a tőzsdék jellemzően pozitívan reagáltak a külső fejleményekre. A volatilitás normalizálódásával összhangban a BÉT részvénypiaci forgalma is lecsökkent, a napi átlag 9,55 milliárd forint volt 2023-ban, amely 31,4 százalékkal alacsonyabb a, kiugróan magas 2022-es értéknél (13,93 milliárd).

Folytatódott a Tőzsde kibocsátói körének bővülése is: a szabályozott részvény piac négy új szereplővel bővült a BÉT, a Biggeorge Reit, a Civita Group és a Shopper Park Plus tőzsdei bevezetése révén. Kiemelkedően fontos lépés volt a BÉT tőzsdei megjelenése, új fejezetet nyitva a hazai tőzsdetörténetben, mind a nyilvános működés előnyeinek népszerűsítése, mind a tőzsde nemzetközi törekvéseinek támogatása, valamint a többségi tulajdonos Magyar Nemzeti Bank céljainak megvalósítása tekintetében. A BÉT középvállalati platformján, az Xtenden 3 új szereplő jelent meg: a Chameleon Smart Home, a STRT Holding, és a VERTIKAL Group csengethetett az év során. A középvállalati szektor szempontjából emellett hasonlóan fontos mérföldkő volt az év során az európai uniós forrásból megvalósított Mentor Program sikeres zárása is, amelynek keretében a BÉT összesen 255 hazai tulajdonú középvállalat fejlődését és megerősödését segítette az elmúlt években.

2023-ban a szabályozott részvénypiaci kapitalizáció és az Xtend platform kapitalizációja is nőtt, összességében új történelmi rekordot felállítva: az összesített részvénypiaci kapitalizáció az év végére megközelítette a 15 ezer milliárd forintot.

A kötvénypiac is jelentős aktivitást mutatott, 92 új kötvénysorozat került bevezetésre a BÉT piacaira, amely közel 1 560 milliárd forinttal növelte a hitelpapírpiaci kapitalizációt. Mindezek mellett 7 új jelzáloglevél és 12 új állampapír sorozat is bevezetésre került a BÉT-re.

2023-ban további lendületet vett a hazai lakosság évek óta kitartó aktivitása a hazai részvénypiacon. Tavaly rekordértékben, több mint 2000 milliárd értékben tartott a magyar lakosság részvényeket, ebből 1600 milliárd a hazai tőzsdén jegyzett részvénymennyiség.

A Tőzsde kiemelt figyelmet fordított a fenntarthatósági törekvések megvalósítására is: bemutatta az első, a 2022-es évre vonatkozó Fenntarthatósági Jelentését továbbá kidolgozta a 2023 és 2025 közötti időszakra szóló ESG stratégiáját. Ezen erőfeszítések erősítik a BÉT elkötelezettségét a fenntartható működésben és a társadalmi felelősségvállalásban.

„2023 sikeres év volt a Budapesti Értéktőzsde számára mind az üzleti, mind a stratégiai célkitűzések terén. Ez a teljesítmény különösen nagy sikernek mondható annak tükrében, hogy a gazdasági környezet számos kihívást hordozott. A tőzsde történetének egyik fontos mérföldköve, a BÉT tőzsdére lépése is a tavalyi év kiemelkedő eseménye volt. A Tőzsde 2024-ben is a saját eszközeivel támogatja a hazai vállalatok növekedését, a tőkepiaci finanszírozási lehetőségek biztosítása révén. Az elsődleges cél továbbra is a hazai tőkepiaci ökoszisztéma fejlődésének elősegítése, ezáltal a magyar gazdaság, illetve a háztartások gyarapodásának támogatása.” - hangsúlyozta Virág Barnabás a BÉT igazgatóságának az elnöke.

„A 2023-as év mind a pénzügyi teljesítmény, mind a tőkepiaci ökoszisztéma fejlődése szempontjából eredményes volt. Ez a siker tükrözi a BÉT stratégiájának hatékonyságát a kihívásokkal teli piaci környezetben, emellett megerősítést ad a vállalat stabilitásáról és növekedési potenciáljáról. A Tőzsde elkötelezett a jövőbeni fejlesztések mellett, folyamatosan törekszik piaci pozíciójának megerősítésére, mind a hazai, mind a nemzetközi piacon. Ezen tervek megvalósítása révén szilárd alapot teremtünk a további növekedéshez és a hosszú távú részvényesi értékteremtés növeléséhez." - mondta el Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.