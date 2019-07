Tarol a szuperkölcsön: durván csökkent a kamata, és még messze a vége

Egyre alacsonyabb a kint lévő személyi hitelek átlagkamata, ez azonban egyáltalán nem meglepő az újonnan felvett személyi kölcsönök átlagos kamatát ismerve. Aki kellően élelmes, kiváltotta régi hitelét új, alacsonyabb kamatozású személyi hitellel. A személyi hitel májusban is letarotla a fogyasztási hitelpiacot. Azt tudtuk, hogy a lakáshiteleknél a legnagyobb arányt a fix hitelek képviselik, az azonban nagyon meglepő, hogy a személyi hiteleknél milyen magas arányt képviselnek a változó kamatozású személyi hitelek.

Ma délelőtti bemutattuk, hogy az újonnan felvett személyi hitelek átlagkamata 2019 májusában ismét némileg csökkent, ezúttal 13,84 százalék volt az átlagos kamat, ami az új kihelyezéseket illeti. Mindemellett az is igaz, hogy az év során fokozatosan csökkent a személyi hitelek átlagkamata. De mi a helyzet az állománnyal, azaz a kint lévő hitelek átlagkamatával? Az, hogy újonnan átlagosan 13,84 százalékos kamattal vesznek fel személyi hitelt a magyarok, semmit nem árul el arról, hogy mennyi az átlagkamata a kint lévő hiteleknek - hiszen aki régen vett fel személyi kölcsönt, az ő kamata jelentősen magasabb lehet. Az alábbi ábra az állományi adatokat mutatja be:

Látható, hogy míg egy éve 15,5 százalék volt az átlagos állományi kamat, addig idén májusra ez 14,04 százalékra csökkent. Azaz a személyi hitelesek minden bizonnyal tömegesen cserélik személyi hitelüket olcsóbbra, illetve az év során megemelkedő új kihelyezések is lehúzzák az átlagot. Ez a 14,04 százalék azonban még mindig magasabb, mint az új kihelyezések. Sőt, a Pénzcentrum kalkulátorában bemutattuk azt is délelőtti cikkünkben, hogy a piaci kamatok ennél sokkal alacsonyabbak is lehetnek. Kis tudatossággal így akár több tízezer forint, nagyobb hitelösszegnél pedig több százezeret is spórolhatunk.

A személyi hitelek jellemzően a teljes futamidőre fix kamatozásúak, nem minden esetben van még így. Sőt, az új kihelyezések között relatíve nagy súlyt képviselnek a változó kamatozású hitelek.

A májusi 55 milliárdból 8 milliárd változó kamatozású volt, azaz arányait tekintve sokkal több változó kamatozású személyi hitelt vesznek fel a magyarok, mint lakáshitelt (ott ez bőven 5 százalék alatt van). Az egy és öt év közötti kamatfixálás 15,14, míg az öt év feletti kamatfixálás értéke 32,41 milliárd forint volt. Ez azonban enyhén megtévesztő, hiszen a teljesen rögzített kamatperiódus akkor is az 5 évnél hosszabb kategóriába tartozik, ha a futamidő egyébként ennél rövidebb. A személyi hiteleknél pedig meglepően gyakori a rögzített kamatozás, így inkább a változó kamatozású hitelek nagy aránya a meglepő.

A fogyasztási hitelek közül - nem meglepő módon - ismét a személyi hitel volt a legnépszerűbb. Ebből a szezonálisan kiigazított adatok szerint 48,6 milliárd forint fogyott májusban, de némileg nőtt a szabad felhasználású jelzáloghitel népszerűsége is, ebből 1 milliárdnyi kelt el. Az áruhitelek éves rekordot döntöttek, 8 milliárdnyi ilyen hitelt vettek fel a magyarok 2019. májusában.