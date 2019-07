Így utazhatsz 70 százalékkal olcsóbban: még nem késő, vannak helyek

Manapság sokkal könnyebb utazni, mint valaha köszönhetően az olcsó repülőjegyeknek, az utazási irodák mindenre kiterjedő szervezőtevékenységének, no és persze azoknak az internetes oldalaknak, amelyeken kuponokat vásárolhatunk, és akár 70 százalékkal olcsóbban vihetünk igénybe különféle szolgáltatásokat, akár szállást is. Utánanéztünk, mik a szezon legütősebb akciói, és megtudtuk, pontosan hogyan is működnek ezek az oldalak.

Az elmúlt évtizedekben az utazás és a turizmus egyre nagyobb méreteket öltött és sajátított ki magának a gazdasági szektorból: a világ GDP-jének 10 százalékát teszi ki. Manapság a világ egyik pontjáról a másikra utazni könnyebb, mint bármikor valaha, így az emberek is többször kelnek útra - olvasható a a Picodi elemzésében. Ebből az is kiderült, hogy a magyarok többsége (64%) a belföldi, 36 százaléka pedig inkább külföldi pihenést részesíti előnyben.

Szvoboda Jánossal, a Neckermann ügyvezetőjével készített interjúnkból kiderült, hogy folyamatosan nő az utazási irodák népszerűsége, de a piac fontos szereplői kuponos oldalak is, ahol speciális csomagajánlatokat vásárolhatnak maguknak a magyarok, kiemelkedő kedvezményekkel, olykor akár 70 százalékkal olcsóbban.

Ezek a legjobb kuponos ajánlatok erre a nyárra

Megnéztük a legnagyobb kuponos oldalak legütősebb ajánlatait, és azt láttuk, hogy akinek az ár fontos tényező, és az utazás időpontját illetően rugalmas, az ezekkel az ajánlatokkal jól járhat. Két fő 8 napot tölthet el Korfu szigetén félpanziós ellátással a Bónusz Brigád ajánlatában fejenként 144 950 forintért. Az ár magába foglalja a repülőjegyet, az illetéket és a csomagszállítást is. Ugyanitt 9 napos kubai utazás vásárolható all inclusive ellátással fejenként 374 950 forintért. Akik pedig inkább a hideg novemberből mennének a nyárba, Thaiföldre, azok fejenként 274 500 forintért repülhetnek kuponnal, és élvezhetik a négycsillagos szállást.

A Szállásgurutól kiemelkedően jó belföldi utakat vásárolhatunk, például egy hajdúszoboszlói hétvégét 2 fő részére 71 százalékos kedvezménnyel, 15 990 forintért, vagy például Balatonmáriafürdőn pihentetünk ketten 5 napot 49 990 forintért.

Aki a spanyol tengerpartra vágyik, az Costa Bravan nyaralhat a Maiutazás.hu ajánlatában 3 csillagos szállodában félpanziós ellátással fejenként 81 450 forintért - igaz majd csak szeptemberben. Ugyanitt egy háromcsillagos horvátországi tengerparti szállodába vásárolhatunk kupont 4 éjszakára félpanziós ellátással, fejenként 63 950 forintért.

Gyulán tölthet el két éjszakát, aki él-hal a termálvízért, méghozzá egy apartmanházban, ahová egy 10 év alatti gyermek ingyen mehet, ennek ára 9950 forint/fő a Kuponosutazas.hu oldalon. De találunk itt kétnapos prágai városnézést is wellness élményekkel kombinálva, fejenként 13 950 forintért.

6 napos kiránduláson vehet részt egy fő Toszkánában és Cinque Terrében, buszos utazással, reggelivel, idegenvezetéssel, programokkal 69 900 forintért az alkupon.hu oldalán megvásárolható ajánlat keretében.

Ezt tudnod kell a kuponokról!

Ami az utazást illeti, nagyon nagy a verseny a piacon a kuponos oldalak között, és akad olyan is, ami nem megbízható - hogy ezeket a csapdákat elkerülhessük, érdemes tisztában lenni azzal, hogyan is működnek, és tulajdonképpen mit vásárlunk meg. Kaprinay Zoltán, a Bónusz Brigád társalapítója és vezetője számolt be az oldal működéséről a Pénzcentrumnak: nekik alapvetően kétfajta partnerük van ha utazásról van szó, a szállodák és az utazási irodák. Az előbbieket jobban szeretik, hiszen abban az esetben közvetlenül szerződnek a szállásadóval, és van egy élő kapcsolat, míg az irodák már eleve közvetítők. A szerződéskötés után a bemutatkozó anyagot ők maguk készítik el szakújságírókkal, így nem marketinganyagot olvasnak az érdeklődők, hanem valós képet kapnak a szálláshelyről.

"Az oldalra felkerült kupon megvásárlása után a vendég a szállásadóval egyeztet az elérhető helyekről, az érkezés és távozás időpontjáról, bár mi azt szoktuk kérni a vásárlóinktól, hogy még előtte ellenőrizzék a szabad időpontokat, mert ugyan 21 napig még bárki meggondolhatja magát és elállhat a vásárlástól, a bónusz árát is visszakapja, de szeretnénk megkímélni az ügyfeleinket és az ügyintézőinket is a felesleges köröktől."

Ha pedig sikerül egyeztetni, amint a vendég megérkezik, a Bónusz Brigád rendezi a számlát, tehát a vendégnek a fizetés helyett a bónuszt kell bemutatni, aminek a kódját a szálloda ellenőrizni tudja a rendszerben.

Fogyasztóvédők: olvasd el a feltételeket!

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége is azt javasolja, hogy körültekintően járjunk el, mielőtt szerződést kötnénk az adott kuponos akciókat értékesítő vállalkozással, és részletesen olvassuk át annak szerződési feltételeit. Ezekből ugyanis megtudhatjuk, hogy például vállal-e bármilyen garanciát a harmadik fél hibás teljesítése esetére a kuponos szolgáltató avagy sem, illetve milyen mértékben korlátozza felelősségét.

A tudatos fogyasztói magatartással tehát nagyobb eséllyel előzhetjük meg a későbbi kellemetlen meglepetéseket. Ezzel függ össze az is, hogy ha például kedvezményes áron szeretnénk nyaralni valahol, először az utazásszervező- és utazásközvetítő irodák ajánlatait böngésszük át: az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozások esetében ugyanis részletesen meghatározásra került azok felelőssége hibás teljesítés ellen, emellett jogszabályban biztosított vagyoni biztosítékkal rendelkeznek. Korántsem biztos, hogy ez igaz azokra a vállalkozásokra is, amelyek szolgáltatásaihoz kedvezményes áron való hozzájutását egyes kuponos cégek hirdetik.

A fogyasztók ezt könnyen ellenőrizhetik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal internetes honlapján, ahol az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozások listája mellett megtalálják azon utazásszervezők és utazásközvetítők jegyzékét, amelyek jogerősen egy évre eltiltásra kerültek a tevékenység folytatásától. Amennyiben tehát a kupon tárgya kedvezményes áron nyújtott utazási szolgáltatás és a rajta feltüntetett vállalkozás nem szerepel az engedéllyel rendelkező szolgáltatók listájában, ez esetben ne kössünk vele szerződést - javasolják a fogyasztóvédők.