Fontos dolog derült ki az új otthonfelújítási programról: ez minden magyar tulajdonost érint

Mától május 6-ig véleményezhető az otthonfelújítási program felhívástervezete. A júniusban induló pályázat újabb segítséget nyújt a családoknak, és hozzájárul a gazdasági növekedéshez is. A végleges felhívást a társadalmi és szakmai egyeztetések lezárását követően, június elején teszi majd közzé a kormány. A 108 milliárd forint keretösszegű program a családi házak energetikai korszerűsítését, energiahatékonyságának javítását segíti. A támogatott háztartások a jelentős energiamegtakarítást eredményező beruházásoknak köszönhetően könnyebben tarthatják fogyasztásukat a rezsivédett sávhatár alatt. A felhívástervezet több fontos újdonságot is tartalmaz: így például az épületnek nem kell a vezetékes földgázhálózatra csatlakoznia, valamint a magas átlagjövedelmű járásban élő, de keveset kereső pályázók is a legnagyobb arányú vissza nem térítendő támogatást kaphatják.

Az uniós társfinanszírozású program keretében a kormány kedvezményes, kamatmentes hitelkonstrukcióval és vissza nem térítendő forrással ösztönzi az otthonok felújítását. A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve REPowerEU fejezetéből lehívott, 108 milliárd forintos keretösszegből akár több tízezer korszerűtlen lakóépület energetikai korszerűsítése valósítható meg. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A felhívástervezet szerint életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házak felújítása támogatható. A folyamatos szakmai és szakértői egyeztetéseknek köszönhetően a követelmények közül kikerült az a kitétel, amely szerint az ingatlannak a vezetékes földgázhálózatra kell csatlakoznia. Az egyeztetésre bocsátott dokumentum alapján 1990. december 31. előtt épült családi házakban tervezett beruházásokra adható támogatás. A fejlesztések finanszírozását a kedvezményezettek által biztosított önerő, kamatmentes hitel és vissza nem térítendő forrás biztosítja. A vissza nem térítendő támogatás összege 2,5 millió és 3,5 millió forint között mozoghat. Mértéke főszabály szerint attól függ, hogy az adott járás átlagjövedelme hogyan aránylik az országos szinthez (ahol alacsonyabb a jövedelem, ott magasabb vissza nem térítendő támogatás nyerhető el). A tavalyi bruttó átlagkereset 130 százaléka (742 560 forint) feletti havi bruttó jövedelmű magánszemély lakóhelyétől függetlenül a legnagyobb arányú hitelrészt kaphatja. A felhívástervezetben új elemként jelenik meg, hogy ha az igénylő havi bruttó jövedelme nem éri el a tavalyi bruttó átlagkereset 70 százalékát (399 840 forintot), akkor bármelyik járásban éljen is, a legmagasabb arányú vissza nem térítendő támogatáshoz juthat. A maximális hitelösszeggel és támogatással számolva a kormány összesen 6 millió forinttal járul hozzá a magyar emberek családi házainak felújításához. Az állami hozzájárulást legalább 1 millió forint önerő egészítheti ki. A pályázó saját forrásból nagyobb összeggel is fedezheti a fejlesztési költségeket, ettől azonban sem a hitel, sem a vissza nem térítendő támogatás mértéke nem változik. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A programban a következő beavatkozásokhoz vagy tetszőleges kombinációjukhoz nyerhető el hozzájárulás: épület külső határoló elemeinek hőszigetelése, nyílászárócsere, használati melegvíz-rendszer korszerűsítése, fűtésrendszer korszerűsítése magas hatásfokú gázkazánnal, a hozzátartozó kéménybéléssel és a kapcsolódó hőleadókkal. Az egységes elvárás szerint a beruházások révén épületenként legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarításnak kell megvalósulnia. Az otthonfelújítási program felhívásának tervezete a palyazat.gov.hu oldalon olvasható és 2024. május 6-ig véleményezhető (https://archive.palyazat.gov.hu/node/77841). A beérkezett észrevételek feldolgozása után az éles indulás 2024. június 3-án várható. Az alacsonyabb energiafelhasználás erősíti Magyarország energiaszuverenitását, az ellátás biztonságát, mérsékli az energiaszektor környezetterhelését, hozzájárul a klímavállalások teljesítéséhez. Az otthonfelújítási program mintegy 130 milliárd forint megrendelés-állományt jelent a hazai építőipari alapanyaggyártók és kivitelezők számára, ezzel járul hozzá az ágazat élénkítéséhez és a gazdaság újraindításához.

