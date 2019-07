Ők nem vicceltek: 10-ből 9 magyar ezzel a papírral szerzett zsíros állást

2018-ban, azon 20-34 éves EU-s lakosok foglalkoztatási rátája, akik az elmúlt három év valamelyikében felsőfokú végzettséget szereztek, 85,5 százalékos volt. A magyar friss diplomások ennél azonban sokkal jobban teljesítettek, nálunk a foglalkoztatási arányuk 91,5 százalékos volt, ami EU-s szinten is kimagasló. Nagyon úgy látszik tehát, hogy megéri tanulni, már csak azért is, mert a statisztikák azt mutatják, hogy a friss diplomások több min 80 százaléka felsőfokú végzettséget igénylő munkában helyezkedik el. Ráadásul a legkeresettebb szakmákban a bruttó átlagbér egy pályakezdő számára akár 320-390 ezer forint is lehet.

2018-ban, azon 20-34 éves EU-s lakosok foglalkoztatási rátája, akik az elmúlt három év valamelyikében felsőfokú végzettséget szereztek, 85,5 százalékos volt - derült ki az Eurostat friss jelentéséből. Ez az arányszám 0,6 százalékkal több, mint a 2017-ben miért, viszont 1,4 százalékkal elmarad az eddigi legmagasabb, 2018-as adattól, ami 86,9 százalék volt.

Az EU-ban foglalkoztatási szempontból a máltai diplomásoknak éri meg a leginkább elvégezniük a felsőoktatást, ott ugyanis a mért korosztály 96,7 százaléka dolgozik. Nem sokkal rosszabb a helyzet a második Hollandia, illetve a harmadik Németország esetében sem, előbbinél a friss diplomások 94,8 százaléka, utóbbinál 94,3 százalékuk dolgozik.

Ahogy azt látjuk, Magyarországon is kimagasló a frissen diplomázottak foglalkoztatási rátája, olyannyira, hogy idehaza azok a 20-34 évesek közül, akik az elmúlt 3 év valamelyikében diplomáztak,

91,5 százaléknyian elhelyezkedtek a munkaerőpiacon.

Ez 10-ből 9 friss diplomást jelent. Ezzel a rátával egyéként az összesített lista 7. legjobbjai vagyunk, és az uniós átlagot is verjük majd 6 százalékkal. A lista másik vége azonban ennél jóval drasztikusabb képet mutat, a sereghajtó Görögországban például a vizsgált friss diplomások csupán 59 százaléka dolgozott 2018-ban, de Olaszországban sem volt sokkal jobb a helyzet, ott a ráta 62,8 százalék volt.

A környező országok tekintetében is kiemelkedő a magyar adat, ugyanis -bár az EU-átlag fölött van az arányszámuk- Ausztriát és Romániát is lepipáltuk, nem beszélve többi szomszédunkról, akik mind az EU-s átlag alatt végeztek. Így például Szlovéniában a fiatal diplomások 85,3 százaléka dolgozott, de Szlovákiában például már csak 82,4 százalékuk, míg Horvátországban a 75,2 százalékuk.

Az Eurostat jelentéséből ezen felül az is kiderült, hogy Magyarországon a friss diplomás férfiak jóval nagyobb arányban vannak foglalkoztatva, mint a nők. Az adatok alapján ugyanis az elmúlt 3 évben diplomát szerzett fiatal férfiak 96,7 százaléka foglalkoztatva volt, míg a nőknél ez az arány majd 10 százalékkal kevesebb, csupán 87,3 százalék volt.

Ez a különbség már csak azért is elég soknak mondható, mert az EU-s átlagdifferencia pusztán 3,2 százalék volt, igaz, ott is a férfiak javára.

Megéri tanulni

A legfrissebb, 2018-ban készült, ’Diplomás Pályakövetés 2017' c. jelentése szerint,

a 2016 májusában bármilyen magyarországi bejelentett munkaviszonnyal rendelkező frissdiplomások (N = 83 053 fő) átlagosan havi bruttó 287 ezer forintot kapnak munkájukért, és az esetek 88 százalékában felsőfokú végzettséget igénylő pozíciót töltenek be.

Ez persze csak az átlag, ráadásul lassan 3 éves adatokról beszélünk, amik azóta biztosan nőttek. De még így is, a friss jelentés szerint az átlagnál jóval kimagaslóbb fizetést is össze lehet szedni, ha az ember éppen, aktuálisan keresett szakmát tanul majd el is helyezkedik benne. Így például

a BA- és BSc-diplomások közül az informatikai végzettségűek vihetik haza a legmagasabb fizetést, már pályakezdőként 340-360 ezer forintos havi bruttó átlagjövedelemmel számolhatnak. Hasonlóan magas fizetésre számíthatnak a műszaki képzésen diplomát szerző hallgatók is, bruttó átlagjövedelmük 300-350 ezer forint. Az egyik legnépszerűbb szak pedig még mindig a gépészmérnöki (bruttó havi 320-390 ezer forintos átlagjövedelem), de sokan választják a villamosmérnökit (bruttó havi 340-410 ezer forint átlagjövedelem) és az építészmérnöki (bruttó havi 220-260 ezer forint átlagjövedelem) képzést is.

Népszerű még a kereskedelem és marketing, valamint a pénzügy és számvitel képzésen is sokan szereznek diplomát, átlagos bruttó jövedelmük 260-340 ezer forint - a jelentés szerint, míg a gazdálkodás és menedzsment képzésen végzettek ennél némileg többet vihetnek haza, átlagban bruttó 300-350 ezer forintot.