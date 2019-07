Ma indul a pénzosztás: 45 milliót kaphatnak ajándékba átlag magyar családok

Mától lép hatályba a kormány családvédelmi akciótervének több eleme is, köztük az egyik legnépszerűbb, a babaváró támogatás. A CSOK kibővített hitele, valamint a kedvezményes CSOK-hitel kiterjesztése szintén mától hatályos, és mától elérhető a falusi CSOK is. Hogy pontosan milyen kedvezményeket jelentenek ezek a támogatások, és milyen egyéb programpontok lépnek ma hatályba, az alábbi cikkben járjuk körül. Nem túlzás, ha azt állítjuk, a gyermekes családok rendkívül kedvező feltételek mellett juthatnak pénzhez.

Idén februárban érkezett a hír, hogy a kormány egy családvédelmi akcióterv keretében több eszközzel is ösztönözni kívánja a gyermekvállalást. Ezek közül néhány elem már előzetesen is nagyon kedvezőnek tűnt. Azóta eltelt pár hónap, megjelentek a részletek is, így már tisztábban látunk a programmal kapcsolatban. A mai napon pedig elrajtolnak a támogatások és kedvezmények, ezért most sorra szedjük az akcióterv egyes elemeit. Előzetesen annyit kiemelnénk, hogy ha minden támogatást igénybe veszünk, akkor összesen akár 30+15 millió forintnak megfelelő támogatást is kaphatunk - ez pedig nem kevés pénz.

10 millió forintot kapnak a gyermeket vállaló párok

Az akcióterv legnagyobb érdeklődésre számot tartó eleme a babaváró támogatás. Ez nem véletlen, hiszen azoknak, akik felvették a hitelt, és megadott időn belül gyermeket vállalnak, kamatmentesen törleszthetik azt. Amennyiben a fenti időn belül megérkezik a gyermek, akkor a törlesztést - az ügyfél kérésére - felfüggeszthetik 3 évre - ráadásul ekkor az állam által biztosított támogatásból a fennálló kölcsönszerződés tőketartozásából 30 százalék előtörlesztésre kerül. Amennyiben egy harmadik újszülött is érkezik, akkor pedig a teljes fennmaradó tőketartozást is "elengedik".

Fontos, hogy a törlesztés szüneteltetését az igénylőnek kell kérnie.

Különösen fontos az is, hogy a babaváró hitel szabad felhasználású - így arra költjük a felvett összeget, amire szeretnénk. Minden bizonnyal egyes helyzetekben jó alternatívája lehet a személyi hiteleknek, amelyek szintén nagy népszerűségnek örvendenek manapság. Hitelbírálatra ugyanakkor számítanunk kell, de ez sem túl bonyolult procedúra- ráadásul mivel a törlesztőrészlet maximálva van havi 50 ezer forintban, így aztán alacsony jövedelemmel is könnyen elérhetővé válik akár a maximális összeg. A futamidő legfeljebb 20 év (ezt kitolhatja, ha az 1. gyerek születése után 3 évre felfüggesztik a törlesztést). A babaváró támogatást a hitelintézetekben tudjuk majd igényelni.

További vonzó eleme a babaváró hitelnek, hogy nem csak szabad felhasználású, de nincs szükség fedezetre sem (hiszen annak fedezete az állam által nyújtott kezességvállalás). Mivel magas igényelhető hitelösszegről van szó, így a babaváró támogatás akár a lakáshiteleknek is megfelelő alternatívája lehet - hiszen a személyi hitelek egyik legjellemzőbb felhasználási célja is a lakhatáshoz köthető.

Az igénylési feltételek közül fontos, hogy a feleségnek 18 és 41 év közöttinek kell lennie, és mindkét házasfélnek rendelkeznie kell magyarországi lakcímmel. Az egyik félnek legalább 3 éve folyamatosan TB-jogosultnak kell lennie, egyik házas fél sem lehet büntetett, valamint nem lehet a NAV által nyilvántartott köztartozásuk. Természetesen nem szerepelhetnek a KHR-listán sem (kivéve, ha a tartozás már visszafizetésre került, de a KHR rendszerben még szerepel). Az igénylés további feltételeit a jogszabály tartalmazza. A gyermekvállalás teljesíthető örökbefogadással is, a gyermek(ek)et nagykorúvá válásig, vagy a szerződés időtartamáig legalább az egyik házastársnak a saját háztartásában kell nevelnie.

Egy igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető - így érdemes jól megfontolni, hogy mikor és mennyi összegre lesz pontosan szükségünk. A hitelkérelmet a hitelintézetek kötelesek 10 napon belül elbírálni, így aztán a kedvező feltételei mellé várhatóan még gyors folyósítású is lesz a kölcsön. Előtörlesztési, folyósítási és hitelbírálati díjat a hitelintézet nem számolhat fel.

Kiszámolható, hogy a maximált törlesztőrészlet miatt 20 éves futamidővel érdemes kalkulálni, ha 10 millió forintra pályázunk, ez sem jelent azonban problémát, hiszen itt nem érvényes az az elv, ami a hitelekre általában: az alacsony THM miatt nem kerül annyival többe a hosszabb futamidő a rövidnél, mint egy piaci kamatozású hitelnél. Minimális többletköltsége ugyanakkor lesz a babavárónak, a kezességvállalási díjjal kalkulálni kell - ezzel együtt a THM a kamattámogatott időszakban körülbelül 0,5 százalékos lesz, ami még így is rendkívül kedvező. Ha például 10 millió forintot veszünk fel 20 évre, akkor a törlesztőrészletünk havonta körülbelül 46 ezer forint körül alakul.

Amennyiben nem születik meg a gyermek a hitel folyósításától számított ötödik év végéig, és nem tudtuk orvosi igazolással bizonyítani, hogy ez önhibánkon kívül történt, akkor vissza kell fizetnünk az addigi kamattámogatást, ezután pedig rendeletben meghatározott mértékű kamattal kamatozik tovább a hitel a hátralévő futamidőre. A kamattámogatás jelenlegi mértéke 4,73 százalék - ezt az állam téríti meg a hitelintézeteknek. Jelen kondíciók szerint az ötödik évtől - ha nem születik gyermek - , illetve egyéb kamattámogatás megszűnését eredményező esemény bekövetkezése esetén 7,73 százalékkal kamatozna tovább a hitel, ez pedig még a személyi kölcsönök között is versenyképes.

A babaváró hitelre 2019. július 1. és 2022. december 31. között lehet szerződni, a feltételek tehát innentől élnek - azaz a korábban született gyermekekre nem lehet azt igényelni. Átmeneti szabályként ha az igénylés 2019. július 31.-ig benyújtásra kerül, a 2019.július 1- 31. között (de a hitelkérelem benyújtását megelőzően) született gyermek is 5 éven belüli teljesítésnek minősül, a kamattámogatás fennmarad, és kérhető utána a törlesztés szüneteltetése.

Nem csak 10 millió forintot lehet felvenni, természetesen alacsonyabb hitelösszeg is igényelhető, a rendkívül kedvező feltételek miatt viszont érdemes lehet kihasználni a magasabb hitelösszegben rejlő lehetőségeket. Sokan fognak élni vele várhatóan, a babaváró hitelre már az előzetes érdeklődés is jelentős. Azonban a hitel igénylésénél mindenképp legyenek az ügyfelek körültekintőek, és mérlegeljék családjuk teherbíró képességét!

Támogatást kap, aki 7 személyes autót vesz

A családvédelmi akcióterv keretében jelent meg az autóvásárlási támogatás is - aki 7 személyes autót vesz, az 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kap. A legtöbb autógyártó kínál már ilyen autót, de arra érdemes odafigyelni, hogy a támogatás a bruttó vételár legfeljebb 50 százaléka lehet. A támogatás a hitel- és lízingszerződés keretében vásárolt gépjárműre is igénybe vehető.

A támogatás azok számára elérhető, akik legalább 3 gyermek utáni családi pótlékra jogosultak, vagy azok a kétgyermekes anyák, akik épp várandósak harmadik gyerekükkel. A babaváróval szemben így ezt a támogatást nem lehet pusztán gyermekvállalási hajlandóságra igényelni, nagy előnye viszont, hogy nem hitelről, hanem teljes egészében vissza nem térítendő támogatásról van szó.

A programot igénylő párok közül az egyik félnek rendelkeznie kell B kategóriás jogosítvánnyal. Az igénylés ideje hasonló a babaváró támogatáshoz: 2019. július 1. és 2022. december 31. közötti szerződésekre lehet igényelni. A támogatással megvásárolt autót a szerződéskötéstől számított 3 éven belül nem lehet értékesíteni.

Kedvezőbbé válnak a CSOK feltételei is, megjelent a falusi CSOK

Az eddig is roppant népszerű CSOK-ot, azaz családi otthonteremtési kedvezményt is kedvezőbbé teszi az új akciótervében a kormány. A korábbi szabályozás szerint a háromgyermekesek jártak igazán jól a kedvezménnyel, hiszen a kamattámogatott, 3 százalékos fix kamatozású hitel mellé még 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaptak, ha új lakást vásároltak.

Az új CSOK-szabályok azonban jelentős könnyítéseket és további kedvezményeket hoznak, hiszen immár 2 gyermek esetén is igényelhető a kamattámogatott hitel 10 millió forintig, amelybe beleszámítanak a meglévő gyermekek is, ha új építésű ingatlanra igényeljük a támogatást. Ráadásul új építésű otthon esetén 2,6 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kapnak a kétgyermekesek, használt lakásnál ez 1,43 millió forint (egy gyermek esetén mindkét otthontípusra 600 ezer forint támogatás jár, hitel azonban nem).

Ha valakinek 3 gyermeke is van - ismét kiemeljük, a CSOK-nál ebbe beleszámítanak a meglévő és vállalt gyermekek is -, akkor a kamattámogatásnak köszönhetően kedvező, 3 százalékos kamattal 15 milliós összegben vehető fel, amelyhez új ingatlan esetén 10 millió forint, használt ingatlan vásárlása esetén 2,2 millió forint támogatást kaphat az igénylő.

A kormány mindemellett bevezette a falusi CSOK-ot is, amelynek célja a kistelepüléseken élők és oda költözni szándékozók otthonteremtésének elősegítése. A sima CSOK-nál egy fokkal kedvezőbb támogatást azok a családok igényelhetik, akik olyan 5000 fő alatti településen élnek, amelyek lélekszáma 2003-2018 között csökkent. Ezek száma jelentős: 2486 ilyen település van Magyarországon, ráadásul ezeken a településeken az ingatlanárak is jellemzően alacsonyabbak, így a falusi CSOK arányaiban is sokkal nagyobb segítséget nyújt majd az ott élőknek, mint a sima CSOK az egyéb településen élők számára. A rendelet melléklete tartalmazza az érintett kistelepüléseket. De nézzük meg, mivel tud többet ez a sima CSOK-nál.

A falusi CSOK esetén is igényelhető lesz 2,6 millió forint kétgyermekesek esetén használt lakás vásárlására is, nem csak új ingatlanra, azonban a vásárlás mellett minden esetben szükséges a lakás korszerűsítése és/vagy bővítése. Három gyermeknél vásárlás és bővítés/korszerűsítés cél esetén az összeg 10 millió forint, egy gyermeknél pedig szintén 600 ezer forint. Arra azonban figyelni kell, hogy a lakásvásárlásra fordított összeg nem haladhatja meg a támogatás 50 százalékát - azaz legfeljebb 5 millió forint lehet, mint ahogy a meglévő lakás korszerűsítésre és bővítésre fordított összeg is gyermekenként 300 000, 1 500 000 és 5 000 000 forint lehet. A bővítési munkálatoknak 3 éven belül le kell zajlania.

Ez azért nagyon jelentős, mert ezen településeken jellemzően alacsonyabb az aránya az új építésű ingatlanoknak. A falusi CSOK-hitel is 10 milliós összegben igényelhető használt lakás vásárlására és korszerűsítésre és/vagy bővítésre is. Itt is érvényes, hogy 3 gyermeknél ez az összeg 15 millió forint.

A falusi CSOK támogatás bővítésre és/ vagy korszerűsítésre olyan lakásra is igénybe vehető, ha arra korábban már igényeltek CSOK-ot. Annak azonban érdemes mindenképp utána nézni, hogy épp mi számít korszerűsítésnek és bővítésnek - ennek részleteit a jogszabály pontosan meghatározza. A CSOK-ot és a falusi CSOK-ot szintén mától lehet igényelni a bankokban.

Elengedik a hiteltartozás egy részét, jön a nagyszülői gyed

Mától emelték meg a jelzáloghitel-tartozás tőkeelengedésének összegét is - aki három gyereket vállal, annak a fennálló tőketartozásából 4 millió forintot engednek el, az egymillió forintos támogatást pedig immár kiterjesztik a kétgyermekes családokra is. További gyerekszületések esetén további 1 millió forintot engednek el újszülöttenként a tőketartozásból. Ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy a támogatást csak a gyermek megszületése előtt felvett hitelekre lehet igénybe venni. Ha a tőketartozás nem éri el a lehetséges támogatás összegét, akkor a tőketartozáson felül - nem számítva a késedelmi kamatokat - egyéb, a hitelhez kapcsolódó költségekhez is felhasználható.

A nagyszülői gyed és a négygyermekes anyák szja-mentessége ugyan csak januárban érkeznek, azok is jelentős kedvezményeket jelentenek majd a családoknak. A nagyszülői gyed akkor jár majd, ha a nagyszülő a gondozási időszak előtt dolgozott, és napközben felügyeli a gyermeket, az szja-mentességre pedig a négygyermekes anyák lesznek jogosultak 2020. január elsejétől.