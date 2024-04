Vége a találgatásoknak: ennek az ajándéknak örülne a legtöbb fiatal ballagásra, nem vízforralónak

Bár nem túl kreatív, mégis a pénz tűnik a legjobb ballagási ajándéknak, a most végzős fiatalok több mint 60%-a ugyanis ezzel az ajándéklehetőséggel élne, ha tehetné - derült ki egy friss, ballagási ajándékozási szokásokat felmérő kutatásából. Elsősorban a szülőktől, nagyszülőktől, közeli hozzátartozóktól elvárt az ajándék, de ha hivatalosak vagyunk egy ballagásra, illik készülni legalább valami aprósággal és arra is van elképzelés, hogy milyen értékben.

Az ajándékozás, mondhatni, elvárt magatartásforma itthon, és ha a „ló fogát” nem is feltétlenül nézzük, úgy tűnik, a jószágot azért várjuk és visszük is: a megkérdezettek háromnegyede (71%) – saját bevallása szerint – szokott valamilyen formában ajándékról gondoskodni egy olyan jeles eseményre, mint a ballagás. Közülük 45% közeli családtag esetén akár nagyobb értékű meglepetéssel is készül. Mindössze 9% nyilatkozott úgy, hogy senkitől nem várható el, hogy költségekbe bocsátkozzon egy végzős hozzátartozó miatt.

Elmaradhatatlan csokor és lufi hegyek

Alapvetően a ballagócsokrok, és azok mennyisége még mindig lényeges eleme a ballagásoknak. És nem is igazán a rokonok, sokkal inkább a diákok azok, akiknek ez fontos és akik számítanak a csokor és lufi hegyekre. Az érettségi előtt álló 17-18 éves korosztály gondolja legkevésbé, hogy a virágok csak nyűgöt jelentenének, többségük szerint (38%) a bokrétától roskadás a rokonság büszkeségének jele és szép hagyomány is. További 35% szerint, ha látszólag nincs is értelme, akkor is ez a szokás, és

mindössze a végzős korú válaszadók ötöde váltaná be a virágcsokrokat inkább pénzre.

Pénz vagy ajándék?

A „végtelen” számú lehetőség, ami a pénzben rejlik, továbbra is csábítóbb, mint a konkrét tárgyak: a kutatásban résztvevők 52%-a arra a kérdésre, hogy mit szeretne ajándékba, ha most ballagna, egyöntetűen a pénzt jelölte meg. Ezt követte népszerűségben – különösen a nők körében – az ékszer, óra és az utazás (egyaránt 26%). A fiatalabb, a kérdésben igazán érintetteknél (16-29 korosztály) sincsen nagyobb eltérés a sorrendben, számukra is a pénz az első, de az átlagnál magasabb arányban (60%), majd ezt követi az óra, ékszer (32%) és az utazás (30%), szintén az átlagnál magasabb arányban.

Ugyanakkor, az érettségizők körében a fesztiválbérlet, a felsőoktatásban tanulók, friss pályakezdők esetében pedig a laptop jött be a negyedik helyre. Érdekesség, hogy a legidősebbek (50-59) sokkal nagyobb arányban örülnének egy új mobiltelefonnak (28%), mint az iskolás korosztály (12%).

Na de, mennyi az annyi?

A ballagáson résztvevők jellemzően disztingválnak az ajándék nagysága között annak függvényében, hogy milyen viszonyban vannak a ballagóval. A relatív többség (45%) alapesetben apróbb figyelmességet szeret vinni, de közelebbi hozzátartozó esetén nagyobb ajándékkal készül. Hogy kinek mi számít nagyobbnak, az eléggé változó, a legtöbben (53%) közeli családtag esetén 5.000 és 20.000 forintra becsülték azt az összeget, amit szerintük adni illendő.

A legnépszerűbb ár sáv ezen belül is a 10.000 és 20.000 forint közötti érték volt, amit a legnagyobb arányban (42%) a legfiatalabb korosztály (16-19) jelölt meg. További 14% szerint 20.000-30.000 ezer forint még reális összeg, és mindössze 2% gondolja úgy, hogy ilyenkor 100.000 forint felett illene szánni a jeles alkalomra.

Kitől várjuk az ajándékot?

Elsősorban a közeli rokonoktól számítunk ajándékokra, azon belül is főleg a szülőktől, gondviselőktől (67%), és a nagyszülőktől (57%). A női válaszadók szerint a ballagó párjától is elvárható a figyelmesség (37%), a távoli rokonok és barátok felé azonban kevesebben támasztanak ilyen jellegű elvárást. Ugyanakkor lényeges kérdés, hogy kit hívnak meg a ballagásra, vagy az esemény után összejövetelre, amit jellemzően 10-ből 7 család biztos, hogy tart. Azoktól, akik meghívót kapnak akár a ballagásra, akár a ballagás után eseményre, 41% szerint elvárható az ajándékozás.

Számít az ovis ballagás?

Természetesen minden ballagás számít, mégis, a megkérdezettek körében közel egyöntetű volt a válasz, hogy az elvárások elsősorban a diplomaosztóra (73%) és a középiskolai ballagásokra (84%) érvényesek, de a válaszadók több, mint fele az általános iskolát lezáró ballagásra is illendőnek tartja az ajándékot. Az óvoda búcsúztatása elsősorban a nőket készteti ajándékozásra, de általánosságban elmondható, hogy ez a szokás még annyira nem bevett a magyar családok között.