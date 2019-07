Ilyen medencés házakban laknak a dúsgazdag magyarok: semmi sem drága?!

Nemrég írtunk arról, hogy alaphangon is 2-2,5 millió forintba kerül, ha valaki medencét szeretne a kertjébe. Most viszont arra voltunk kíváncsiak, mi a helyzet akkor, ha valaki nem bajlódna a kivitelezéssel, és inkább olyan ingatlant venne magának, amihez már tartozik medence. Előre szólunk, nem lesz olcsó mulatság.

Múlt héten, "Családi házad van? Ennyiből építhetsz magadnak klórmentes medencét" című cikkünkben írtunk arról, hogy mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki mesterséges fürdőtavat, azaz biomedencét építtetne magának. De ne legyenek illúzióink, egy hagyományos úszómedence is sokmilliós beruházás. A Pénzcentrumot egy kivitelező arról tájékoztatta, hogy egy klasszikus medence is nettó 2-2,5 milliós beruházást jelent, de a klórmentes, öntisztuló változatért már alaphangon is 3 milliót kell kicsengetni, és az összeg idehaza is könnyedén fel szokott kúszni akár 15 millió forintig is.

Ez nem kevés, de nem feltétlenül ablakon kidobott pénz. Mint arról legutóbb beszámoltunk, ugyan az ilyen beruházásra készülők általában nem a potenciális értéknövekedés miatt, hanem presztízsből vágnak bele az építkezésbe, ettől függetlenül lehet árfelhajtó hatása egy ilyen extrának. Mester Nándor, a Portfolio Ingatlan elemzője szerint "a fürdőtóval is rendelkező lakóingatlanok a legfelső kategóriában jelennek meg, az érdeklődők és főleg a vevők ugyanakkor az ingatlan egészét nézik a végső döntés előtt, és inkább az alap elemek minőségét veszik számításba." De, mint mondta:

A kert rendezettsége, korszerű megvilágítása alap követelmény, s mindezt jól kiegészítheti a trendi fürdőtó. Így, egy ilyen kiegészítő elem természetesen növeli az adott ingatlan értékét, de ennek mértéke csak egy majdani adásvétel során derülne ki.

Nos, hogy kiderítsük, hogyan is árazzák ezt a luxust ma a lakáspiacon, az egyik legnagyobb hazai ingatlanközvetítő portál adatbázisát hívtuk segítségül. A szűrés során a "ház" kategóriába sorolt, "úszómedence", "fürdőtó" és "biomedence" kulcsszavakat tartalmazó, fényképpel ellátott hirdetéseket vettük figyelembe, mivel a fénykép nélküli hirdetések gyakran megtévesztőek lehetnek. Bár a körkép elkészítéséhez használt portálon a teljes hazai kínálatnak csak a töredéke jelenik meg, azonban ezek alapján is lehet következtetéseket levonni.

A felső tízezer kiváltsága...

Az adatbázis tanúsága szerint bár az úszómedence elég gyakori Magyarországon, fürdőtóval rendelkező ingatlanokat csak elvétve találni a piacon. Míg klasszikus medencés házból jelenleg 606 eladó van az országban, addig biomedencét mindössze 24 hirdetésben találtunk. Piaci vizsgálatunk alapján pedig egyértelműen kijelenthető, hogy ezek az ingatlanok jellemzően a magasabb árszegmensben találhatóak: 50 millió forint alatt többnyire nem is érdemes keresgélni, de egy úszásra is alkalmas méretű medencés ingatlanra már több száz millió forintunk is rámehet.

Olyannyira, hogy a teljes kínálat öthatod része kerül többe, mint 50 millió forint; majdnem kétharmada 100 milliónál is többet kóstál, de több mint 160 ingatlan ára a 200 millió forintos értékhatárt is átlépi. Az egyik legdrágább ilyen ingatlan pedig 2,6 milliárd forintot kóstál. Érdekesség továbbá, bár nem nagy meglepetés, de az ország egzisztenciális megosztottságát az árakon túl az is jól jelzi, hogy az ilyen ingatlanok jellemzően néhány lokációban jelennek meg. Vizsgálatunk szerint a bő 600 ingatlanhirdetés több mint egyharmada Budapesten, egynegyede Pest megyében, míg egyhatoda a Balatonnál található.

Ingatlanos szakemberekkel is egyeztettünk, ők azt mondták, ugyan nincs egyértelmű ökölszabály arra, hogy egy ház forgalmi értékét mennyire befolyásolja egy medence. Kisebb értékű családi háznál arányosan többet számít, akár 5 százalékkal is növelheti az ingatlan értékét.

Érdekesség továbbá, hogy noha csak szűk fogyasztói réteg engedheti meg magának ezt a luxust, piaci információink szerint még kevesebben vannak azok, akik valóban szeretnének is ilyen ingatlanban lakni. A visszatartó erő többnyire az, hogy egy medence fenntartásával foglalkozni kell, időt, energiát, pénzt visz el - és nem is mindig használják ki. Nagy élmény ugyan egy medence, de sokan csak reprezentációra használják, így a következő házukba már nem igénylik. Olyan is van, aki rájön, hogy egyedül fürdőzni unalmas, igazán közösségben élvezetes, ezért inkább wellness-centrumokba jár.