Elképesztő, mit találtak a bakonyi bauxitbányában

A Bakony rengeteg titkot őriz. A Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció csapata mélyebbre ásott a megőrzött emlékekben és hatalmas felfedezést tettek. Megtalálták az első magyarországi dinoszaurusz leleteket Iharkúton. Dr. Ősi Attila az ELTE Őslénytani Tanszékének tanszékvezető docense, a Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció vezetője az ásatások rejtelmeiről és a közelgő nyílt napok menetéről beszélt a HelloVidéknek.

A Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció elnevezés egy teljes kutatócsoportot takar, tagjai azon túl, hogy dinoszauruszokkal és mezozoikumi gerinces lelőhelyek élővilágával is foglalkoznak a terepi kutatásokon, ásatásokon feltárt leletek tudományos feldolgozását is végzik. A Bakonyban található iharkúti lelőhely dúskál ilyen felfedezésre váró ősmaradványokban.

A Bakonyban sok olyan üledékes kőzet van, amely a dinoszauruszok korában képződött. Némelyekben vannak dinoszaurusz csontok is, csak meg kell keresni őket, mi is így tettünk, és tizenkilenc évvel ezelőtt megtaláltuk az első magyarországi dinoszaurusz leleteket a Németbánya, Bakonyjákó határában lévő Iharkúton és azóta járunk ide ásni. Sok-sok a földtörténeti középidőből származó kőzet található a Bakonyban, melyek alapvetően tengeri környezetben rakódtak le, ezek nemigen alkalmasak arra, hogy a szárazföldön egykoron élt dinoszauruszok csontjait megtaláljuk bennük. Elvétve persze lehet egy-egy, de leggyakrabban inkább tengeri állatok maradványai őrződnek meg. Azonban van néhány olyan terület, olyan kőzetréteg, amelyik bizony tartalmazhat akár dinoszaurusz csontokat is, ugyanis tavi, folyóvízi vagy valamilyen szárazföldi környezetben lerakódott üledékes kőzetekről beszélünk. Ezek azonban igen ritkák itt a Bakony területén és emiatt nem volt egyszerű megtalálni ezeket a feltárásokat

- mondta Dr. Ősi Attila. A kutatásokat leginkább az nehezíti, hogy bár vannak olyan potenciális kőzettestek, melyek több száz méter vastagok, több tíz kilométer hosszúak és szélesek, ezek általában nincsenek a felszínen, nem lehet őket elérni.

Ez vezet oda, hogy az ember ilyenkor a földtani térképet elkezdi megnézni, amelyeken jelölték az egykori térképező geológusok, hogy adott kőzettípust hol lehet konkrétan a felszínen is akár elérni vagy minimális ásással megtalálni. Végül is, mi így jutottunk el az iharkúti bauxitbányák területére, amik a 2000-res évben még működtek, és kréta időszaki folyóvízi, ártéri üledékes kőzeteket tártak fel, amelyekben aztán csontokra is leltünk. Mikor kiértünk a lelőhelyre és megtaláltuk a bányában azokat a kőzetrétegeket, amelyekben lehetnek akár csontok is, akkor rá 2-2,5 órára már egy olyan kőzetréteget is találtunk, amiben ténylegesen voltak csontok. Gazdag réteg volt ez, itt kerültek elő az első leletek

- fogalmazott a kutatás vezetője. Ebben a kőzetrétegben az első feltárások alkalmával azonban csak néhány csoport maradványai kerültek elő. A szakemberek halak, krokodilok, teknősök és egy-egy lelet alapján dinoszaurusz maradványokat tártak fel. Ezt követően másfél év elteltével bukkantak az egykor bauxit bánya déli részén egy olyan kőzetrétegre, ami sokkal gazdagabb volt az első feltárás alkalmával talált rétegnél.

A teljes cikk a HelloVidék oldalán olvasható.